Κακή πίστη, του Μ. Μαθιουδάκη: Νέες παραστάσεις στο Bios

Μετά τον sold-out πρώτο κύκλο παραστάσεων και την παράταση του Ιανουαρίου, ο Μιχάλης Μαθιουδάκης και η Κακή Πίστη από18 Φεβρουαρίου ανανεώνουν το ραντεβού της Τετάρτης.



Σύμφωνα με τη Βικιπαίδεια, Κακή πίστη είναι, κατά την κοινή γλωσσική χρήση του όρου, η έλλειψη ειλικρίνειας και η δολιότητα.



Η «κακή πίστη» (mauvaise foi) σημαίνει γενικότερα την εσφαλμένη αντίληψη και πιο συγκεκριμένα ταυτίζεται με την αυτό - εξαπάτηση. Όταν ένα πρόσωπο βρίσκεται σε τέτοια κατάσταση αυτο-εξαπάτησης, το πρόσωπο αυτό ψεύδεται αλλά και είναι το θύμα του ψεύδους ταυτόχρονα.



Το one-man show Κακή Πίστη πειραματίζεται με τα όρια του stand-up και αγγίζει και τη συγκίνηση. Κεντρικό άξονα έχει το θλιβερό μικροαστισμό στον οποίο μεγαλώσαμε. Τοτέμ αυτού του μικροαστισμού είναι αυτό το έπιπλο στο σαλόνι. Ξέρετε ποιο έπιπλο.



Αυτό. Με τις φωτογραφίες-τρόπαια από τις κορυφαίες στιγμές της οικογενείας, που κάνει παρέλαση όλο το σόι. Αυτό το έπιπλο. Η εξιδανικευμένη κοσμοθεωρία της μάνας μας πάνω σε ένα αντικείμενο. Το κουκλόσπιτο της.



Σύλληψη- Ερμηνεία: Μιχάλης Μαθιουδάκης



Διάρκεια: 60’

Ο Μιχάλης Μαθιουδάκης είναι ηθοποιός και έχει συνεργαστεί με τις ομάδες Άσκηση, Pequod, blitz. To 2013-2014 παρουσίασε το πρώτο του stand - up με τίτλο «the heart of man» σε διάφορα μπαρ και θέατρα της Αθήνας. Έχει βραβευτεί με το πρώτο βραβείο κοινού και επιτροπής στο 3ο Stand - Up Comedy Festival. Η Κακή Πίστη παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο πλαίσιο του Bob Theatre Festival τον Μάιο του 2014 στο BIOS.