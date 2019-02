Απόκριες με τους Penny and the Swingin’ Cats στο Τin Pan Alley

Οι «Penny & The Swingin' Cats», μετά τις sold-out εμφανίσεις του 2014, επιστρέφουν στη σκηνή του Tin Pan Alley, για 2 νέα live το Φεβρουάριο.



Συντονισμένοι στο κλίμα των Αποκριών, μας υπόσχονται τα πιο τρελά, δυνατά, ρυθμικά live τους μέχρι στιγμής, ενώ μέσα στο Φεβρουάριο αναμένεται και η κυκλοφορία του πρώτου ολοκληρωμένου προσωπικού τους άλμπουμ!

Οι αγαπημένες μας μουσικές γάτες δεν είναι πια μόνο swing και rock n’ roll, αλλά είναι πάντα ρετρό. Επτά επί σκηνής, με δύο κιθάρες στο κέντρο να σηκώνουν το βάρος και να δίνουν το στίγμα της μπάντας, ενίοτε και με … κόντρες, μία τρομπέτα, ένα τενόρο σαξόφωνο, ένα κοντραμπάσο, τύμπανα, ο Γιώργος Ζερβός, ανανεωμένος, δυναμικός αλλά πάντα rock n’ roll και η Πέννυ Μπαλτατζή, η leader ερμηνεύτρια του γκρουπ, λαμπερή και γοητευτική περισσότερο από ποτέ. Όλοι μαζί για 2 ακόμη βραδιές στο Tin Pan Alley θα παίζουν με τις μουσικές που αγαπούν, θα μπλέκουν τα γούστα τους και τα αγαπημένα τους και θα παρουσιάζουν ένα χαρμάνι απ’ όλα όσα τους συγκινούν και τους κάνουν να κινούνται ρυθμικά. Κάπως έτσι θα ανακατεύονται το «Crazy Girl” του Μίμη Πλέσσα με το “I put a spell on you”, και το δικό τους σούπερ single “Εξωτικό χαρμάνι» με τη «Σκλάβα» των Μουζάκη-Γιαννακόπουλου. Κι αυτά είναι μερικά μόνο από όσα που θα ακούσουμε σ’ αυτήν την παράσταση που και μέσα από τον τίτλο της - «Μερικοί το προτιμούν...ρετρό!» - υπόσχεται νοσταλγία και πολύ στυλ, ενώ κλείνει το μάτι σε όλους όσους αγαπούν το glam μιας άλλης εποχής και το ξαναφέρνουν στο σήμερα με νέα ματιά.



Ραντεβού λοιπόν ξανά στο Τin Pan Alley, με θετική ενέργεια, καλή μουσική , μαζί με τους Penny & The Swingin’ Cats. Ελάτε να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε, να διασκεδάσουμε τα 2 Σάββατα των Αποκριών με στυλ… ρετρό!



Penny & The Swingin' Cats

Πέννυ Μπαλτατζή, τραγούδι

Γιώργος Ζερβός κιθάρα, τραγούδι

Aλέξανδρος Δανδουλάκης, ηλεκτρική κιθάρα

Στάθης Παρασκευόπουλος , κοντραμπάσο

Βαγγέλης Κατσαρέλης, τρομπέτα

Καλλίστρατος Δρακόπουλος, τύμπανα

Δημήτρης Καραγιάννης, τενόρο σαξόφωνο



Επιμέλεια ήχου, Γιώργος Φιλικόζης

Info

Τοποθεσία: Tin Pan Alley (Modular Events Space), Τουρναβίτου 6, πλατεία Ασωμάτων, Αθήνα



Ημερομηνία: Σάββατο 14 & 21 Φεβρουαρίου 2015

Ώρα έναρξης: 22.00 (Οι πόρτες ανοίγουν στις 21:15)

Τιμές εισιτηρίων: 10€ (όρθιοι), 15€ (καθήμενοι τραπέζι), 7€ φοιτητικό (περιορισμένα)



Προπώληση: www.viva.gr, 11876, PUBLIC, www.publictickets.gr, ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ, SEVEN SPOTS, IANOS



Πληροφορίες: Τηλ.: 210 3210158

www.tinpanalley.gr