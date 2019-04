Παράταση για την «Ιστορία της Αυτοθυσίας»

Λόγω μεγάλης προσέλευσης και ανταπόκρισης του κοινού, η θεατρική παράσταση «Η Ιστορία της αυτοθυσίας» σε σκηνοθεσία Βασίλη Μαυρογεωργίου, Μαρίας Φιλίνη και Κατερίνας Μαυρογεώργη, παρατείνεται προσθέτοντας έναν τελευταίο κύκλο παραστάσεων έως τις 4 Απριλίου.

Οι ειδικές δυνάμεις των καμικάζι ετοιμάζονται να επιτεθούν. Η Μαρία Σκουοντόφσκα Κιουρί μας εξηγεί τι είναι η ραδιενέργεια. Ο Σωκράτης ακούει τον βόμβο της αλογόμυγας. Η Ζαν Ντ’Αρκ κάνει ηλιοθεραπεία και δεν φοβάται πια τη φωτιά. Οι σουφραζέτες φωνάζουν «give me liberty or give me death». Ο Χανς Κρίστιαν Άντερσεν γράφει την Μικρή Γοργόνα.



Ήχοι, ψίθυροι και μουσικές από το παρελθόν ξεπηδούν ασταμάτητα από ένα απόκοσμο τζουκ-μποξ.



Αυτοί και άλλοι πολλοί, γνωστοί και άγνωστοι ήρωες, απολαμβάνουν τα κοκτέιλ τους και την συζήτηση στις ξαπλώστρες μιας παραλίας, ενός μετα-θανάτιου χώρου αναμονής και ατέρμονης ευδαιμονίας, και… περιμένουν. Άραγε η δική τους ιστορία θα μπορούσε να επαναληφθεί;



*Η παράσταση παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών 2014 στις 30 Ιουνίου και από 1 μέχρι 9 Ιουλίου 2014.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Βασίλης Μαυρογεωργίου, Μαρία Φιλίνη, Κατερίνα Μαυρογεώργη

Σκηνικά - Κοστούμια: Κωνσταντίνος Ζαμάνης

Φωτισμοί: Στέλλα Κάλτσου

Video Art: Κώστας Αρβανίτης

Φωτογραφίες: Αλίνα Λέφα

Βοηθός Σκηνοθέτη: Λιάνα Μεσαΐκου



Ερμηνεύουν: Κατερίνα Μαυρογεώργη, Βασίλης Μαυρογεωργίου, Μαρία Φιλίνη, Σεραφείμ Ράδης, Δανάη Επιθυμιάδη, Έλια Ζαχαριουδάκη



Διάρκεια: 80 λεπτά (χωρίς διάλειμμα)

Τοποθεσία: Skrow Theater, Αρχελάου 5, Παγκράτι



Ημερομηνία: Από 20 Φεβρουαρίου 2015 έως 4 Απριλίου 2015

Κάθε Παρασκευή & Σάββατο στις 21:15



Τιμές εισιτηρίων: 15 € γενική είσοδος, 10 € μειωμένο, φοιτητικό & 5 € AMEA, ανέργων