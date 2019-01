«Έφυγε» η τραγουδίστρια Λέσλι Γκορ (Βίντεο)

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών η τραγουδίστρια και στιχουργός Λέσλι Γκορ, η οποία έγινε γνωστή την δεκαετία του 1960 με την επιτυχία «It’s My Party».

Η Γκορ άφησε την τελευταία της πνοή σε νοσοκομείο της Νέας Υόρκης μετά από πολύχρονη μάχη που έδινε με τον καρκίνο, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της δισκογραφικής εταιρείας ECR Music Group, Μπλέικ Μόργκαν.

«Είμαστε όλοι συντετριμμένοι, αλλά παράλληλα και περήφανοι για τη δουλειά που κάναμε μαζί της και ιδιαίτερα για αυτόν τον δίσκο (Ever Since). Είναι τολμηρός, θαρραλέος και όμορφος, ακριβώς όπως και εκείνη», δήλωσε.

Η Γκορ εδραιώθηκε στην μουσική σκηνή το 1963 με το κομμάτι «It’s My Party», το οποίο έφτασε στο Νούμερο ένα των τσαρτ και πούλησε τουλάχιστον 1 εκατομμύριο αντίτυπα.

Η ίδια έγραψε μαζί με τον αδερφό της Μάικλ Γκορ το τραγούδι «Out Here On My Own» για την ταινία Fame, το οποίο είχε προταθεί για βραβείο Όσκαρ.