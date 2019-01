Master class στο Εργαστήρι Θεάτρου Πόρτα

Το Εργαστήρι Θεάτρου Πόρτα-Ξένια Καλογεροπούλου οργανώνει Master Class (για δύο Σαββατοκύριακα) με τον Chris Cooper με θέμα «Εκπαιδευτικό Δράμα και Θέατρο σε μια Κλασσική Ιστορία» - Οι διαδρομές της Σταχτοπούτας.



Το master class απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, ηθοποιούς, θεατρολόγους και όσους χρησιμοποιούν τη θεατρική έκφραση στη δουλειά τους με ομάδες παιδιών και εφήβων. Αφορά όσους έχουν παρακολουθήσει στο παρελθόνσεμινάρια με εισηγητή τον Chris Cooper αλλά και όσους επιθυμούν να τον παρακολουθήσουν για πρώτη φορά.



Να, πώς περιγράφει ο ίδιος τους βασικούς άξονες αυτού του master class:



Cinderella and the making of meaning



Πολύ πριν από την Disney εκδοχή της, η Σταχτοπούτα υπήρξε μια από τις πιο δημοφιλείς λαϊκές ιστορίες όλων των εποχών, γνωστή με πολλές διαφορετικές εκδοχές σε πολλά μέρη του κόσμου ανά τους αιώνες. Η ιστορία της Ροδόπης, μιας μικρής ελληνίδας σκλάβας που παντρεύτηκε τον βασιλιά της Αιγύπτου θεωρείται η πιο παλιά γνωστή παραλλαγή της ιστορίας της Σταχτοπούτας (7ος αιώνας π.Χ.). Η Σταχτοπούτα και οι ιστορίες της που παραδίδονται από γενιά σε γενιά είναι σύνθετες και πλούσιες εννοιών. Υπάρχουν για να εξηγούν και να τοποθετούν την επίδραση του εαυτού μας στην κοινωνία και την επίδραση της κοινωνίας στον εαυτό μας.



Αυτό το Masterclass θα συνδυάσει τη θεωρία με την πράξη χρησιμοποιώντας τη Σταχτοπούτα για να εξερευνήσουμε πώς να αναπτύξουμε το θέατρο και το δράμα στα εκπαιδευτικά προγράμματα σήμερα. Οι συμμετέχοντες θα ερευνήσουν την ιστορία, θα τη δραματοποιήσουν και θα ενώσουν τα στοιχεία για τη δημιουργία ενός σύγχρονου προγράμματος εκπαιδευτικού θεάτρου. Η υποστήριξη της εργασίας θα είναι μια εξερεύνηση» στο θέατρο του Bond – τη χρήση των βασικών εννοιών και των “δραματικών μέσων» που αναπτύσσονται από τον Edward Bond, τον μέγιστο θεατρικό συγγραφέα της Μεγάλης Βρετανίας, καθώς και τα στοιχεία ενός προγράμματος εκπαιδευτικού θεάτρου, όπως είναι το να δουλεύεις έναν ρόλο, να φτιάχνεις το πλαίσιο, να βρίσκεις τους στόχους και το ερώτημα.



Δίνονται βεβαιώσεις παρακολούθησης σε όλους τους συμμετέχοντες. H διδασκαλία γίνεται στα αγγλικά.



Οι συμμετέχοντες στο master class θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τον Chris Cooper να εφαρμόζει στις ομάδες παιδιών και εφήβων του Εργαστηρίου μας.



Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του θα πραγματοποιηθούν επίσης διδασκαλίες στα οκτάμηνα θεατρικά εργαστήρια παιδιών, εφήβων και ενηλίκων και σε γονείς των παιδιών που συμμετέχουν στο εργαστήρι .



Λίγα λόγια για τoν Chris Cooper



Ο Chris Cooper είναι Συγγραφέας, Σκηνοθέτης, Ηθοποιός , Καλλιτεχνικός διευθυντής της Big Brum Theatre in Education Company (www.bigbrum.org.uk). Η ομάδα Θεάτρου στην Εκπαίδευση Big Brum με Καλλιτεχνικό Διευθυντή τον Chris Cooper ιδρύθηκε το 1982. Είναι διεθνώς αναγνωρισμένη ως μια από τις πιο σημαντικές ομάδες στο χώρο του θεάτρου στην εκπαίδευση και του θεάτρου για νέους. Επιδοτούμενη από το Arts Council της Αγγλίας παρουσιάζει δια-δραστικά προγράμματα Θεάτρου στην Εκπαίδευση και θεάτρου για νέους και περιοδεύει σε σχολεία, δουλεύοντας με μαθητές ηλικίας 3 έως 17 ετών, καθώς επίσης και με φοιτητές πανεπιστημίου.



ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Φ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Ημερομηνία: Σάββατο 28/2/2015: 18.00-22.00

Κυριακή 1/3/2015: 11.00-16.00

Σάββατο 7/3/2015: 18.00-22.00

Κυριακή 8/3/2015: 11.00-16.00