Κερδίστε 2 διπλές προσκλήσεις για το «Καμαρώστε μας!»

Athens by night χωρίς Ζουγανέλη γίνεται; Η ιστορική εμπειρία λέει όχι. Ευτυχώς λοιπόν που, έστω και παραμονές Χριστουγέννων, ο αγαπημένος ηθοποιός, μουσικός και all around showman επιστρέφει στη σκηνή με μια παράσταση από αυτές που μόνο αυτός ξέρει να «μαγειρεύει», παρέα, όπως πάντα, με καλούς φίλους.

Τι θα δούμε και τι θα καμαρώσουμε άρα… Εν αρχή οι καλλιτέχνες. Σημειώστε τα ονόματα: Γιάννης Ζουγανέλης, Δημήτρης Μπάσης, Σοφία Κουρτίδου, Βίκυ Καρατζόγλου, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Σοφία Πριόβολου και Λάκης Παπαδόπουλος. Όλοι πρώτης γραμμής, όλοι με δικό τους ακροατήριο, κανένας ίδιος με τον άλλο. Κι αν κάποιους τους γνωρίζουμε ως τραγουδιστές μόνο (Μπάσης) ή ως ηθοποιούς (Σκιαδαρέσης), υπό την σκηνοθετική μπαγκέτα του Ζουγανέλη αποδεικνύονται showmen πρώτης διαλογής.

Διότι το «Καμαρώστε μας!» δεν είναι ούτε θεατρική παράσταση, ούτε πρόγραμμα βραδινού μαγαζιού όπως συνηθίζεται. Είναι ένα κολάζ από τραγούδια, θεατρικά σκετς, πλάκες και βιντεοκλίπ που όλα τα σφάζει κι όλα τα μαχαιρώνει: ανθρώπινες σχέσεις, πολιτική, οικονομική, κοινωνική, ποδοσφαιρική και σεξουαλική πραγματικότητα. Με χιούμορ και αυτοσαρκασμό, με διάθεση απογειωτική και λυτρωτική.

Βασισμένοι στα κείμενα που έγραψαν ειδικά για την παράσταση ο Γιάννης Ζουγανέλης, ο Αντώνης Ανδρικάκης και ο Αντώνης Κρόμπας, οι επτά καλλιτέχνες παίζουν, τραγουδούν, αυτοσχεδιάζουν και προσκαλούν τους θαμώνες να βάλουν και αυτοί το λιθαράκι τους στο γενικό πανηγύρι. Κι όλα αυτά μέσα στον ειδικά ανακατασκευασμένο χώρο του ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ plus που έχει βάλει τα γιορτινά του με ειδικές κατασκευές και χειροποίητα στολίδια για να νοιώσουμε τη θαλπωρή και τη ζεστασιά των Χριστουγέννων.



Πάρτε μια ιδέα:

Σκέτο το μακαρόνι

Κι η σάλτσα ακριβή

Για να τους ξεχρεώσεις

Θέλει ελιά πολλή

Θέλει πολλές χιλιάδες

Κι όλα σε ευρώ

Θέλει κι οι μισθωτοί να

Μην παίρνουν το μισθό

…

Σώπα όπου νάναι θα μας πάρουνε το σπίτι

Και σε λιγάκι θα κοιμάσαι σε παγκάκι…

Την 8μελή ορχήστρα διευθύνει ο Γιάννης Παπαζαχαριάκης - ακουστική κιθάρα.

Γιώργος Κατσίκας, τύμπανα, Μίμης Ντούτσουλης, μπάσο

Χρήστος Περτσινίδης, κιθάρα, Μάκης Τσαγκαλίδης, πιάνο-κιθάρα

Τάσος Αθανασιάς, ακορντεόν, Φίλιππος Βασιλόπουλος, κρουστά,

και ο Γιάννης Σινάνης, στο μπουζούκι.

Ηχοληψία Σκηνής: Σταύρος Θερμός

Ηχοληψία Μεγάρου: Κώστας Βακάλογλου

Βιντεοσκόπηση - προβολή: Πάνος Zενίδης

Σχεδιασμός φωτισμού: Αλέξανδρος Προδρόμου

Φωτισμοί: Azaad Χαραλάμπους·

Light Installations / Χειροποίητες φωτιζόμενες κατασκευές στον χώρο:

Wool n’ Hand - Νικήτας Θεοδοσίου & Ελένη Γιαννέλη

Σκιτσογράφος αφίσας: Νικόλας Στεφαδούρος

Συνεργασία στα σκηνικά: Κανέλλα Βόλλαρη

Γραφίστας: Γιάννης Γκουσδοβάς

Φωτογράφος: Βασίλης Παπαγεωργίου

Καλλιτεχνική επιμέλεια – Σκηνοθεσία: Γιάννης Ζουγανέλης

«Καμαρώστε μας!», ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ plus, Ιερά Οδός 76 & Σπύρου Πάτση (είσοδος από Κασσάνδρας 23), Βοτανικός. Ημέρες και ώρες παραστάσεων: Σάββατο 23:00 και Κυριακή 14.00 (ώρα προσέλευσης 22:00 και 13:00 αντίστοιχα). Αγιασμός και έναρξη Σάββατο 12 Δεκεμβρίου. Κρατήσεις στα τηλέφωνα 210-3412622 & 6974 488403

Είσοδος: 15 ευρώ (είσοδος και ποτό στο μπαρ) -για όσους θέλουν να παίξουν την Μπουκάλα από 120 ευρώ (4 άτομα)

Τις ημέρες των εορτών οι παραστάσεις θα γίνουν Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή (24, 25, 26, 27 Δεκεμβρίου και 31 Δεκεμβρίου, 1, 2, 3 Ιανουαρίου)