Παρτάρουμε με τις πιτζάμες μας στη Στέγη

Το Σάββατο 14 Μαΐου τα μεσάνυχτα η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση θα μεταμορφωθεί σε απέραντο club με 25 djs σε 5 διαφορετικά stages και είμαστε όλοι καλεσμένοι

Το Ύπνος Project μας κρατάει ξάγρυπνους αυτό το σαββατοκύριακο. Στο καπάκι του μίνι κινηματογραφικού φεστιβάλ Let’s (not) go to sleep, οι υπεύθυνοι της διοργάνωσης μας προσκαλούν σε ένα μαραθώνιο χορευτικό πάρτι με τις πιτζάμες μας –δεκτά γίνονται επίσης νυχτικά, κομπινεζόν κ.λπ.- με την εγγύηση του six d.o.g.s.

Τα μεσάνυχτα ακριβώς του Σαββάτου, η Στέγη θα ανοίξει τις πόρτες της για να υποδεχτεί τους φίλους της για ένα πάρτι σε 5 διαφορετικά stages με 25 διαφορετικούς djs, έλληνες και ξένους, βετεράνους των decks αλλά και ηθοποιούς, ραδιοφωνικούς παραγωγούς, συνεργάτες της Στέγης και άλλους.

Μετρήστε ονόματα: Amateurboyz, Αδαμάντιος (Teranga Beat), Blondie.g.d., BOCADA, Chevy, Constant Dice, Σοφία Γεωργοβασίλη, Felizol, Kafka, Kissing Strangers, Chris Kontos, Μιχάλης Κωνσταντάτος, Laternative, Mr. Z, Αργύρης Ξάφης, Δημήτρης Παπαϊωάννου, Ιωάννα Παππά, Roubini Stagouraki, Γρηγόρης Χατζάκης, Yparxei Provlima Amalia, κ.ά.

Αναλυτικά το lineup και οι ώρες εμφάνισης:

Curiosity Stage (Ισόγειο):

00:00 - 01:00: Yparxei Provlima Amalia

01:00 - 02:00: Kafka

02:00 - 03:00: Αδαμάντιος (Teranga Beat)

03:00 - 04:00: Mr. Z

04:00 - 05:00: Constant Dice

05:00 - τέλος: back 2 back

Stegi Stage (1ος όροφος):

00:00-01:00: Alex’s Wives

01:00-02:00: Μαριάννα Χριστοφή

02:00-03:00: Νίκος Ροσσολάτος

03:00-04:00: Θοδωρής Χιώτης

04:00-05:00: Νίκος Ροσσολάτος

Silly Stage (2ος όροφος):

00:00 - 01:00: Kissing Strangers

01:00 - 02:00: Roubini Stagouraki

02:00 - 03:00: Blondie.g.d.

03:00 - 04:00: Laternative

04:00 - 05:00: BOCADA

05:00 - τέλος: back 2 back

Theatre Stage (3ος όροφος):

00:00 - 01:00: Σοφία Γεωργοβασίλη

01:00 - 02:00: Αργύρης Ξάφης

02:00 - 03:00: Ιωάννα Παππά

03:00 - 04:00: Μιχάλης Κωνσταντάτος

04:00 - 05:00: Γρηγόρης Χατζάκης

05:00 - τέλος: back 2 back

Club Stage (4ος όροφος):

00:00 - 01:00: Chevy

01:00 - 02:00: Chris Kontos

02:00 - 03:00: Δημήτρης Παπαϊωάννου

03:00 - 04:00: Felizol

04:00 - 05:00: Amateurboyz

05:00 - τέλος: back 2 back

six d.o.g.s pyjama party, Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, Συγγρού 107, τηλ. 210 9005800, Σάββατο 14 Μαΐου, ώρα 00:00. Δωρεάν είσοδος.