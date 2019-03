Το πρώτο «Game of Thrones Festival» στην Ελλάδα από τα κανάλια Novacinema

Τα κανάλια Novacinema αξιοποιώντας την πολυετή συνεργασία με την ΗΒΟ και την αποκλειστικότητα της πιο δημοφιλούς τηλεοπτικής σειράς, εγκαινιάζουν για πρώτη χρονιά το «1st Game of Thrones Festival by Novacinema» με πολλές και ενδιαφέρουσες δράσεις που απευθύνονται τόσο στους fun της σειράς, όσο και στο ευρύτερο κοινό. Το «1st Game of Thrones Festival by Novacinema» θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο 28 – 29 Μαΐου στον Πολυχώρο Κ8 Point, Ερμού 119 στην καρδιά της Αθήνας .