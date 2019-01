Ο Benjamin Spark στη Μύκονο

Τον γαλλοβελγικής καταγωγής καλλιτέχνη Benjamin Spark, στην πρώτη του έκθεση στην Ελλάδα, με τίτλο «The possibility of an island» παρουσιάζει η γκαλερί Kapopoulos Fine Arts στη Μύκονο.

Ο Spark ο οποίος ζει και εργάζεται στις Βρυξέλλες, δημιούργησε ειδικά για την έκθεση μια νέα σειρά σύγχρονων έργων στα οποία ο καλλιτέχνης απεικονίζει γνωστούς χαρακτήρες από τα κόμικς, γελοιογραφίες, διαφημίσεις και παγκόσμια σύμβολα της ανθρωπότητας. Οι συνθέσεις του είναι γεμάτες από τις γελοιογραφίες της δεκαετίας του '80, στις οποίες ο καλλιτέχνης αντιπαραθέτει τους χαρακτήρες του που εκφράζουν έντονη συγκίνηση.

Ζωγράφος και γλύπτης, ο Benjamin Spark ανήκει στο κίνημα "Street Pop Brussels" που υποστηρίζει τη σύνθεση της αμερικανικής ποπ κουλτούρας και της ευρωπαϊκής τέχνης του δρόμου. Είναι ένας βιρτουόζος του σχεδίου που με το πινέλο οργανώνει συναντήσεις μεταξύ των χαρακτήρων της αμερικανικής Pop Art και αυτών του αστικού ευρωπαϊκού πολιτισμού.

Τα εγκαίνια της έκθεσης, παρουσία του καλλιτέχνη, θα πραγματοποιηθούν αύριο το βράδυ, στις 8.30 μ.μ.

Διάρκεια έκθεσης: 30 Ιουλίου-12 Αυγούστου 2016.

Ώρες λειτουργίας : 11.00- 15.00 και 19.00- 01.00.

Kapopoulos Fine Arts Μυκόνος: Ενόπλων Δυνάμεων 15, Κεντρικό Ματογιάννι, Tηλ. 22890 27 005 Fax: 22890 27 005