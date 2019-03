Η μικροσκοπική βασίλισσα της drag σκηνής κάθε Παρασκευή έως 9 Δεκεμβρίου στο Τσάι στη Σαχάρα

Όσοι δεν γνωρίζετε την Μελίτα Σκαμπώ, δεν την έχετε δει σε κάποια από τις προηγούμενες εμφανίσεις της στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο και αλλού, χάνετε. Η μικροσκοπική performer είναι μια βόμβα ταλέντου σε μέγεθος… σκαμπώ –εξ’ ου και το όνομα-, που εναλλάσσει με μοναδική άνεση τους ρόλους της τραγουδίστριας και της κωμικού. Τα shows της –πάντα sold-out- συνδυάζουν λάμψη και νοσταλγία με μεγάλες δόσεις αυτοσαρκασμού.

Οι φετινές εμφανίσεις της στο Τσάι στη Σαχάρα έχουν ξεκινήσει και είναι ήδη talk of the town. Ένα one woman show με στοιχεία varieté και retro μελωδίες που ερμηνεύει η Μελίνα με εξαιρετικό μπρίο και χιούμορ. Μόνο μην κάνετε το λάθος να πείτε «Δεν βαριέται»!

«Δεν variete» με τη Μελίτα Σκαμπώ, Τσάι στη Σαχάρα, Λαοδικείας 18, Ιλίσια, τηλ. 2110120936, κάθε Παρασκευή από 4 Νοεμβρίου έως 9 Δεκεμβρίου, ώρα 22:15. Τιμή εισόδου: €10 με ένα ποτήρι κρασί ή μπύρα.