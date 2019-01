Γιώργος Καραμπελιάς και Κώστας Λάβδας για τις σχέσεις Ελλάδας – Ευρώπης

Διανύουμε μια περίοδο καθολικής και γενικευμένης κρίσης της ίδιας της Ευρώπης και κατ’ εξοχήν της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η κρίση έχει πολλαπλές διαστάσεις και έχει ήδη οδηγήσει στην έξοδο μιας μεγάλης χώρας από αυτήν (Μεγάλη Βρετανία) και σε αλλεπάλληλους και διαρκώς εντεινόμενους κλυδωνισμούς.

Από την ελληνική κρίση μέχρι την Ιταλία και την κρίση των «κίτρινων γιλέκων» στη Γαλλία, με την ανάδυση νέων πολιτικών ευαισθησιών και μορφωμάτων, που εν πολλοίς υποκαθιστούν τα πολιτικά σχήματα και παρατάξεις , ακόμα και τις παλιές κυρίαρχες ιδεολογίες, ποια θα μπορούσε να ήταν η θέση της Ελλάδας σε αυτή την μετακινούμενη ευρωπαϊκή γεωμετρία;

Μιας Ελλάδας που συμπιέστηκε μεν αφόρητα από το ευρωϊερατείο και κυρίως το γερμανικό dictat, αλλά είναι υποχρεωμένη παράλληλα, δεδομένων και των γεωπολιτικών απειλών από τα ανατολικά της, να παίρνει υπόψη της την ευρωπαϊκή διάσταση της ταυτότητάς της.

Ο Γιώργος Καραμπελιάς συζητά με τον Κωνσταντίνο Λάβδα για τα προβλήματα και τις προοπτικές αυτής της σχέσης, ανταγωνιστικής αλλά ταυτόχρονα αναπόφευκτης.

Λίγα λόγια για τον Κ. Λάβδα

Ο Κώστας Α. Λάβδας είναι Καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Διευθυντής του Τομέα Διεθνών Σχέσεων στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Σπούδασε και δίδαξε πολιτική επιστήμη και διεθνείς σχέσεις στην Ελλάδα, τη Βρετανία και τις ΗΠΑ. Έχει διατελέσει, μεταξύ άλλων, Καθηγητής στην Έδρα Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών «Κωνσταντίνος Καραμανλής» στη Fletcher School of Law and Diplomacy της Μασαχουσέτης, Senior Research Fellow στη London School of Economics, Επισκέπτης Καθηγητής σε πανεπιστήμια στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, Αντιπρύτανης και Κοσμήτορας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Συγγραφέας πλήθους βιβλίων και άρθρων για την ευρωπαϊκή πολιτική, τις ευρωατλαντικές σχέσεις και την πολιτική θεωρία του ρεπουμπλικανισμού στα αγγλικά, τα ελληνικά και τα γερμανικά.

