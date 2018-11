Το casual brand Springfield εξελίσσεται ακόμα περισσότερο και αυτή τη φορά εστιάζει στην καινοτομία και στην τεχνολογία, εφαρμόζοντας τις στα υφάσματα που χρησιμοποιεί και καταφέρνει να δημιουργήσει ένα ελκυστικό και σύγχρονο urban style. Έχοντας πλήρη επίγνωση ότι οι ρυθμοί της καθημερινότητας έχουν αλλάξει, η Springfield λανσάρει το Zero Gravity, 100% Fit με στόχο να διευκολύνει περισσότερο τη καθημερινότητα μας. Ενσωματώνει τη τεχνολογία Bi-Stretch και Body Shape κατά τη διάρκεια επεξεργασίας των jeans και των παντελονιών chinο και μέσα από αυτήν, προσφέρει άνεση, ελαστικότητα και ευλυγισία.

Ανακαλύψτε ρούχα κατάλληλα για τον σωματότυπο σας με κύριο χαρακτηριστικό την άνεση και την ελευθερία κίνησης.

Η αντρική συλλογή περιλαμβάνει jeans που έχουν δημιουργηθεί βάσει της τεχνολογίας Bi-Stretch και ξεχωρίζουν για το ιδιαίτερα ελαστικό τους ύφασμα. Παρέχουν άνεση και ελευθερία κίνησης χωρίς τσαλακώματα. Στα chino παντελόνια οι σχεδιαστές έχουν συμπεριλάβει στο πίσω μέρος ένα ‘’safe pocket’’ με φερμουάρ δημιουργώντας πιο λειτουργικό λάστιχο στις μανσέτες για πιο ενεργή χρήση. Η γυναικεία συλλογή περιλαμβάνει το Body Shape σχέδιο, το οποίο ανήκει σε μια νέα γενιά τζιν που αποτελούνται από μια εξαιρετικά ελαστική ίνα και δημιουργούν ένα "push-in, push-up" αποτέλεσμα στην περιοχή της μέσης, αναδεικνύοντας το σώμα. Το αποτέλεσμα; Τα jeans προσαρμόζονται απόλυτα στο σώμα, γεγονός που τα καθιστά ιδανικά για κάθε μέρα.

Μέσω του Zero Gravity, 100% Fit, η Springfield ανανεώνει τη δέσμευσή της στο να προσφέρει μια προσιτή μόδα με βάση την καινοτομία και την τεχνολογία στα ρούχα της, ώστε να είναι πιο άνετα και ευέλικτα, δημιουργώντας μια αληθινή αίσθηση «έλειψης βαρύτητας».Ο Marc Calabia, General Manager της Springfield αναφέρει, «το στοίχημα για καινοτομία και τεχνολογία προκύπτει από τη δέσμευση της Springfield να ακούει τις ανάγκες των καταναλωτών και να τους προσφέρει μια σειρά από ρούχα που κάνουν τη ζωή τους ευκολότερη και άνετη χωρίς να χρειάζεται να θυσιάσουν τις νέες τάσεις της μόδας. Με το Zero Gravity θέλουμε να αισθάνονται τα ρούχα πάνω τους ανάλαφρα και να βιώσουν τη μέγιστη αίσθηση άνεσης και ελευθερίας κινήσεων».

ABOUT SPRINGFIELD

To brand Springfield δημιουργήθηκε στη Μαδρίτη το 1988 και δραστηριοποιείται στον τομέα της νεανικής, αντρικής ένδυσης και υπόδησης. Το 2006 επεκτείνεται στο γυναικείο καταναλωτικό κοινό παρουσιάζοντας συλλογές ενδυμάτων, υποδημάτων και αξεσουάρ που απευθύνονται στη σύγχρονη νεαρή γυναίκα. Αποτελεί μέλος του Cortefiel Group, του ηγετικού ομίλου στην βιομηχανία της μόδας. Σήμερα, το brand Springfield έχει κατακτήσει ηγετική θέση στον χώρο της γυναικείας και ανδρικής ένδυσης και υπόδησης διατηρώντας πάνω από 941 καταστήματα σε περισσότερες από 73 χώρες.

Springfield Store: Πλάτωνος 2 και Αγίου Γεωργίου, Χαλάνδρι Find us on Facebook: www.facebook.com/SpringfieldGR follow us on instagram: www.instagram.com/springfieldm