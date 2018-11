Πραγματικά, θα αναρωτηθείτε πως τα wonder shoes -made in spain with love- τα οποία χαρακτηρίζονται ως comfort παπούτσια, μπορούν και ακολουθούν τις νέες τάσεις της μόδας τόσο πιστά και με τόσο γούστο!

Σίγουρα είναι τα πιο άνετα παπούτσια της αγοράς και θα ολοκληρώσουν με επιτυχία το ντύσιμο σας!

Η Άντζελα Ευριπίδη θα σας το επιβεβαιώσει!