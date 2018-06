Χαράς ευαγγέλια για τους φίλους της σύγχρονης τέχνης που θα έχουν την ευκαιρία να περιεργαστούν από κοντά τα έργα του George Condo, του μύθου αυτού της αμερικανικής τέχνης ο οποίος, μαζί με τον Jean-Michel Basquiat, τον Keith Haring και τον Jeff Koons, συνέβαλε αποφασιστικά στην αναβίωση της αναπαραστατικής ζωγραφικής και γλυπτικής τη δεκαετία του ’80.

Χαράς ευαγγέλια και για τους αλλοεθνείς επισκέπτες της πρωτεύουσας, οι οποίοι θα στηθούν στην ουρά για να δουν μια έκθεση αντάξια μιας μητρόπολης πριν αναχωρήσουν για τα νησιά.

Τι θα δούμε;

Σαράντα χρόνια καλλιτεχνικής διαδρομής μετράει ο εξηντάρης σήμερα George Condoˑ τα περισσότερα από αυτά στην κορυφή. Τα έργα του, ζωγραφική και γλυπτά, χαρακτηρίζονται από την σχεδόν εμμονική προσήλωσή του στη διερεύνηση της ανθρώπινης φύσης: θρασματικής, παράλογης, ευάλωτης ή μεγαλειώδους.

Για την έκθεση στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης επιλέχτηκαν 30 σχέδια, ζωγραφικά έργα και γλυπτά, τα οποία αντιπροσωπεύουν την εξέλιξη του καλλιτεχνικού οράματος του δημιουργού τους σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του. Στον πυρήνα της έκθεσης βρίσκεται η ανθρώπινη μορφή, όπως την «έπλασε» η φαντασία του Condo από τη δεκαετία του ’80 έως σήμερα.

Την επιμέλεια της έκθεσης έχει η Αταλάντη Μαρτίνου.

George Condo: Σταθμοί της ζωής ενός μεγάλου καλλιτέχνη

Ο George Condo γεννήθηκε στο Concord του New Hampshire στις ΗΠΑ το 1957. Σπούδασε Ιστορία της Τέχνης και Μουσική Θεωρία στο University of Michigan στο Lowell.

Έργα του Condo ανήκουν στις μόνιμες συλλογές των Metropolitan Museum of Art (Νέα Υόρκη), Museum of Modern Art (Νέα Υόρκη), Solomon R. Guggenheim Museum (Νέα Υόρκη), Whitney Museum of American Art (Νέα Υόρκη), Albright-Knox Art Gallery (Μπάφαλο), National Gallery of Art (Ουάσινγκτον), Museum of Fine Arts (Χιούστον), Judith Rothschild Foundation (Φιλαδέλφεια), Broad Art Foundation (Σάντα Μόνικα), Marciano Art Foundation (Λος Άντζελες), Tate Modern (Λονδίνο), Centre Georges Pompidou (Παρίσι), Fonds National d’Art Contemporain (Υπουργείο Πολιτισμού, Παρίσι), Fonds Regional d’Art Contemporain (Ιλ-ντε-Φρανς, Παρίσι), Staedel Museum (Φρανκφούρτη), Dakis Joannou Collection Foundation (Αθήνα), Astrup Fearnley Museum of Modern Art (Όσλο), Museu d’Art Contemporani (Βαρκελώνη), Doron Sebbag Art Collection, ORS Ltd. (Τελ Αβίβ), Museo Jumex (Πόλη του Μεξικού) και Moderna Museet (Στοκχόλμη).

O Condo έχει παραδώσει διαλέξεις ως προσκεκλημένος ομιλητής σε σημαντικά ιδρύματα (Columbia University, Yale University, Pasadena Art Center, San Francisco MοΜΑ, Solomon R. Guggenheim Museum, Metropolitan Museum of Art κ.ά.) και δίδαξε στο Harvard University το σεμινάριο διάρκειας ενός εξαμήνου «Painting Memory» [Ζωγραφίζοντας τη μνήμη].



Το 1999 του απονεμήθηκε το Βραβείο Ακαδημίας της American Academy of Arts and Letters και το 2005 το Βραβείο Francis J. Greenberger, ενώ το 2013 ο Condo ήταν «Τιμώμενο Πρόσωπο» του New York Studio School και το 2018 του Επετειακού Γκαλά του Bomb Μagazine.

Πρόσφατα, το Μουσείο The Phillips Collection διοργάνωσε μια μεγάλη αναδρομική έκθεση με έργα του Condo σε χαρτί (The Way I Τhink), η οποία ταξίδεψε στο Louisiana Museum of Modern Art στη Δανία το φθινόπωρο του 2017. Το 2016, το συνολικό έργο του Condo αποτέλεσε το κεντρικό θέμα της μεγάλης κλίμακας έκθεσης Confrontation του Staatliche Museen zu Berlin - Museum Berggruen (Βερολίνο), την οποία επιμελήθηκε ο Udo Kittelmann. Το 2011, το New Museum (Νέα Υόρκη) παρουσίασε την αναδρομική έκθεση Mental States, η οποία ταξίδεψε στο Museum Boijmans Van Beuningen (Ρότερνταμ), στη Hayward Gallery (Λονδίνο) και στη Schirn Kunsthalle (Φρανκφούρτη).



Ο George Condo εκπροσωπείται από τις γκαλερί Skarstedt (Νέα Υόρκη) και Sprüth Magers (Βερολίνο).

George Condo at Cycladic, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Νεοφύτου Δούκα 4 και Βασιλίσσης Σοφίας και Ηροδότου 1, Αθήνα, τηλ. 210 7228321-3, cycladic.gr. Διάρκεια έκθεσης: 8 Iουνίου έως 14 Oκτωβρίου 2018