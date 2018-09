Λίγες ημέρες πριν από την πολυαναμενόμενη εμφάνισή του στο Royal Albert Hall του Λονδίνου, ο Carlos Acosta, ο κουβανός Νουρέγιεφ όπως τον αποκαλούν οι θαυμαστές του, θα δώσει μία παράσταση στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού με το συγκρότημά του, τους Acosta Danza. Ο χορευτής που έκλεψε τις καρδιές των φίλων του χορού από τις πρώτες κιόλας εμφανίσεις του με το National Ballet of Cuba και συνέχισε γράφοντας ιστορία με το Βασιλικό Μπαλέτο του Λονδίνου, το American Ballet Theater, το Μπολσόι και το Μπαλέτο της Όπερας του Παρισιού, γιορτάζει τριάντα χρόνια καριέρας ερμηνεύοντας αποσπάσματα από τους ρόλους που τον έκαναν παγκόσμια γνωστό καθώς και δύο δημιουργίες του πολύ σπουδαίου χορογράφου - καλλιτεχνικού διευθυντή του Βασιλικού Μπαλέτου της Φλάνδρας Sidi Larbi Cherkaoui.

Μέρος των εσόδων της παράστασης θα διατεθούν στον οργανισμό Coeurs pour Tous Hellas (Καρδιές για Όλους), που συστάθηκε το 2015 για τα παιδιά της Ελλάδας με συγγενή καρδιοπάθεια. Έργο του είναι η κάλυψη των νοσηλίων για τις επεμβάσεις, που πραγματοποιεί φιλανθρωπικά, ο καρδιοχειρουργός Αυξέντιος Καλαγκός, με τη αφιλοκερδή σύμπραξη των Ελλήνων γιατρών του Προγράμματος Συγγενών Καρδιοπαθειών του νοσοκομείου Μητέρα. Το Coeurs pour Tous Hellas έως σήμερα, έχει υποστηρίξει 106 άπορα παιδιά με συγγενή καρδιοπάθεια.

Το πρόγραμμα της παράστασης:

Impronta

Ερμηνεία: Zeleidy Crespo

Χορογραφία: Maria Rovira

Μουσική: José V. Gavilondo

Φωτισμοί: Pedro Benitez

Η Maria Rovira είναι Ισπανίδα χορογράφος. Σπούδασε στο Ινστιτούτο Θεάτρου της Βαρκελώνης, στο Κολλέγιο Ramón Soler, στο Διεθνές Κέντρο Χορού στο Παρίσι, στο Maison de la Danse στη Λυών, στο Merce Cunningham School στη Νέα Υόρκη και στο Conservatorio Superior de Danza στη Μαδρίτη. Το 1986 ίδρυσε την χορευτική ομάδα Transit με την οποία έχει συνδέσει την καριέρα της. Έχει δημιουργήσει έργα για το Εθνικό Μπαλέτο της Κούβας, το Μπαλέτο του Νέου Κόσμου του Καράκας, τον Θίασο Χορού Maximiliano Guerra και την Όπερα του Dassau της Γερμανίας.

Το «Impronta» είναι ένα νέο έργο που δημιουργήθηκε για το Acosta Danza και έκανε πρεμιέρα στην Αβάνα τον Φεβρουάριο του 2018. Είναι ένα χορευτικό solo που συνδυάζει τον μοντέρνο και τον σύγχρονο χορό, όπου η κορυφαία χορεύτρια Z. Crespo ερμηνεύει την Βασίλισσα της Θάλασσας.

Mermaid

Ερμηνεία: Κάρλος Ακόστα και Marta Ortega

Χορογραφία: Sidi Larbi Cherkaoui

Βοηθός χορογράφου: Jason Kittelberger

Μουσική: Woojae Park, Sidi Larbi Cherkaoui / Πρόσθετη μουσική: Erik Satie

Φωτισμοί: Fabiana Piccioli

Κοστούμια: Hussein Chalayan

O Sidi Larbi Cherkaoui είναι συνεργάτης του Θεάτρου Sadler's Wells του Λονδίνου και καλλιτεχνικός διευθυντής των Βασιλικών Μπαλέτων της Φλάνδρας. Μετά την ένταξη του «Faun» στο ρεπερτόριο του Acosta Danza, o Cherkaoui ήταν πρόθυμος να δημιουργήσει ένα άλλο μυθικό πλάσμα για το Μπαλέτο, εξερευνώντας την ιδέα της γοργόνας.

Αντί να αναδημιουργήσει στην κυριολεξία την εικόνα μιας γοργόνας, o Cherkaoui τοποθετεί την Marta Ortega πάνω σε πουέντ. Όπως ένα ψάρι που προσπαθεί να περπατήσει έξω από το νερό, ή ένας ξένος σε άγνωστο έδαφος, έτσι και η γοργόνα αναζητά βοήθεια και καθοδήγηση – την οποία βρίσκει στον παρτενέρ της Κάρλος Ακόστα.

Για το «Mermaid», o Cherkaoui συνεργάστηκε για πολλοστή φορά με την πολυβραβευμένη σχεδιάστρια φωτισμών Fabiana Piccioli. Η μουσική σύνθεση, έγινε σε συνεργασία με τον Woojae Park και εμπνέεται από τα παραδοσιακά κορεατικά τραγούδια της θάλασσας, δημιουργώντας ένα αιθέριο και κινούμενο τοπίο για τους χορευτές.

De Punto a Cabo

Ερμηνεία: Acosta Danza

Χορογραφία: Alexis Fernández (Maca)

Μουσική: Kumar, Kike Wolf – από τα κουβανέζικα του José White και του Omar Sosa Κοστούμια: Vladimir Cuenca

Φωτισμοί: Adam Carrée και Pedro Benítez

Ο Alexis Fernández (Maca) προέρχεται από το Σαντιάγκο της Κούβας και σπούδασε στην Εθνική Ακαδημία Χορού στην Κούβα και στην Escuela Nacional de Artes La Habana. Εργάστηκε με διάφορα Μπαλέτα στην Κούβα, το Εκουαδόρ και την Ισπανία, όπως η Danza Contemporánea de Cuba στην Αβάνα και η La Intrusa-Damián Muñoz στη Βαρκελώνη. Το 2009 ίδρυσε μαζί με την Caterina Varela, την δική του ομάδα «La Macana», η οποία εδρεύει στη Γαλικία της Ισπανίας. Μέσα από αυτή παρουσίασε τη δουλειά του σε διάφορα έργα και σε συνεργασία με πολλούς διεθνείς καλλιτέχνες.

Αυτή η χορογραφία έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Gran Teatro στην Αβάνα το 2016.

Ο Maca εμπνεύστηκε αυτό το έργο από τη σύγχρονη Κούβα, μια χώρα αντιθέσεων. Αντιπροσωπεύει τις αντιθέσεις ανάμεσα στο παραδοσιακό και το σύγχρονο, τη φτώχεια και την ανάπτυξη, το κλασικό και το αναπάντεχο... το πραγματικά υπέροχο.

Faun

Ερμηνεία: Zeleidy Crespo και Carlos Luis Blanco

Χορογραφία: Sidi Larbi Cherkaoui

Καθοδήγηση Δοκιμών: Daisy Phillips και Daniel Proietto

Μουσική: Claude Debussy / Πρόσθετη μουσική: Nitin Sawhney

Κοστούμια: Hussein Chalayan

Φωτισμοί: Adam Carrée

O φλαμανδο-μαροκινός Sidi Larbi Cherkaoui είναι ένας από τους πιο περιζήτητους σύγχρονους χορογράφους στον κόσμο. Είναι γνωστός για τη δημιουργία φαντασιακών θεαμάτων που φωτίζουν με ένα νέο φως τις κουλτούρες και τα είδη κίνησης που ερευνά. Το «Faun» της ανατέθηκε αρχικά από το Θέατρο Sadler’s Wells ως μέρος της παραγωγής του «In the Spirit of Diaghilev», για τον εορτασμό της εκατονταετηρίδας από την ίδρυση των Ballets Russell του Sergei Diaghilev. Το «Faun» είναι η ερμηνεία του Cherkaoui για το «L'apres-midi d'un faune».

Με την προσθήκη της μουσικής του Nitin Sawhney στο αναγνωρίσιμη παρτιτούρα του Debussy, το «Faun» εναποθέτει στη σκηνή τις πολιτιστικές του επιρροές και γίνεται πρωτόγονο και ταυτόχρονα σύγχρονο, βαθειά συνδεδεμένο με την ιστορία και τη γεωγραφία του κόσμου.

Το «Faun» είναι συμπαραγωγή του Θεάτρου Sadler's Wells με το θέατρο National de Chaillot, το Φόρουμ Χορού του Μονακό, το Εθνικό Θέατρο της Καταλονίας, το Mercat de les Flors, την Όπερα της Ντιζόν και το Grand Theatre του Λουξεμβούργου.

Rooster

Ερμηνεία: Κάρλος Ακόστα και Μπαλέτο Acosta Danza

Χορογραφία: Christopher Bruce

Βοηθός χορογράφου: Steven Brett

Μουσική: The Rolling Stones συμπεριλαμβανομένων των Little Red Rooster, Lady Jane, Not Fade Away, Paint it Black, Ruby Tuesday, Play with Fire και του Sympathy for the Devil

Φωτισμοί: Tina MacHugh (παρουσιάστηκε από την Christina R. Giannelli)

Κοστούμια: Marian Bruce

Το «Rooster» είναι μια γιορτή της μουσικής και της εποχής μερικών από των πιο εμβληματικών τραγουδιών των Rolling Stones.

Ο χορογράφος Christopher Bruce λέει για το «Rooster»: «Στην εφηβεία μου έζησα με αυτά τα τραγούδια. Δανειστήκαμε οκτώ κομμάτια και τα συνδέσαμε με τις εικόνες που υπάρχουν στους στίχους. Με το Little Red Rooster ως αφετηρία μου, δημιούργησα ‘κορδωμένα κοκόρια’ που συμβολίζουν τους κομψούς αλλά και σωβινιστές νέους της γενιάς μου. Την ίδια στιγμή, οι γυναίκες βλέπουν την ανδρική επιδειξιμανία με ειρωνική διάθεση. Το αποτέλεσμα είναι κάτι από την αέναη μάχη των φύλων».

Carlos Acosta – A Celebration, Ωδείο Ηρώδου Αττικού, 26 Σεπτεμβρίου 2018, ώρα 21:00. Τιμές εισιτηρίων: Από 25€. Προπώληση εισιτηρίων: τηλ. 211 8005141, Viva.gr, τηλ. 11876, καταστήματα Seven Spots, Media Markt, Reload, Ευριπίδης Βιβλιοπωλεία