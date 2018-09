Μετά από τη Μαδρίτη, το Παρίσι, την Κρακοβία, το Λος Άντζελες και άλλες μεγάλες πόλεις, το project Dissolving Localities προσγειώνεται στην Αθήνα στον χώρο της Παλιάς Βιβλιοθήκης της Α.Σ.Κ.Τ., τη Δευτέρα 8 Οκτωβρίου.

Τι είναι το Dissolving Localities;

To project Dissolving Localities είναι μια πλατφόρμα που συνδέει το αστικό τοπίο με την Performance συλλέγοντας εικόνες και ήχους από την καθημερινή ζωή των κατοίκων που τις μετατρέπει σε καλλιτεχνική δημιουργία.

Tο πρότζεκτ ξεκίνησε από την Ιερουσαλήμ όπου καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο συνεργάστηκαν στη συλλογή οπτικοακουστικού υλικού από την πόλη, το οποίο μετά παρουσιάστηκε ως performance με ζωντανό mixing του υλικού αυτού. Εν συνεχεία το αρχικό αυτό project εξελίχθηκε συνδέοντας την Ιερουσαλήμ με άλλες πόλεις ανά τον κόσμο όπως η Μαδρίτη, το Παρίσι, η Κρακοβία και το Λος Άντζελες.

Για το Dissolving Localities: Athens, τα τρία βασικά μέλη της ομάδας (Emmanuel Witzthum, Thomas Koner και Arik Futerman) σε συνεργασία με την Ελληνίδα video artist Ελένη Ζερβού, θα φιλοξενηθούν στην Αθήνα για διάστημα μίας εβδομάδας στη διάρκεια της οποίας θα διερευνήσουν το αστικό τοπίο και θα συλλέξουν οπτικοακουστικό υλικό από την πόλη και τους κατοίκους της. Το υλικό στη συνέχεια μοντάρεται σε οπτικοακουστικές ενότητες από την πόλη, οι οποίες μετά μιξάρονται ζωντανά επί σκηνής από τους τέσσερις καλλιτέχνες, παρουσιάζοντας πάλι την πόλη στους κατοίκους της.

Έτσι, μέσα από την επί σκηνής ερμηνεία της πόλης προκύπτουν καινούργιες και διαφορετικές οπτικές γωνίες τόσο για το κοινό όσο και για τους ερμηνευτές.

Η δημιουργία και η παρουσίαση του Dissolving Localities στην Αθήνα έχει την υποστήριξη του Οργανισμού ΝΕΟΝ και της Πρεσβείας του Ισραήλ.

Dissolving Localities: California

Dissolving Localities: Madrid

Βιογραφικά των καλλιτεχνών:

Ο Emmanuel Witzthum είναι μουσικός και καλλιτέχνης ψηφιακών μέσων απο την Ιερουσαλήμ. Εχει πραγματοποιήσει οπτικοακουστικά πρότζεκτ στα IRCAM και 104 (Παρίσι), Μatadero (Μαδρίτη), Jewish Culture Festival (Κρακοβία), Jerusalem Season of Culture (Ισραήλ), Jewish Museum (Βερολίνο) μεταξύ άλλων. Το 2012 ανέλαβε, μετά απο παραγγελία της Google Israel και του Tel Aviv Arts Fair Fresh Paint, να πραγματοποιήσει ένα διαδραστικό εικαστικό πρότζεκτ με χρήση του Google street view. Εχει διατελέσει project manager ψηφιακών μέσων για το British Council του Ισραήλ και καλλιτεχνικός διευθυντής του Lab Theatre στην Ιερουσαλήμ (2009-2011)

Εχει επίσης συνεργαστεί ως βιολονίστας με τις Berlin Staatskappele, The Israel Philharmonic, The Orpheus Chamber Orchestra και το Εnsemble Inter-Contemporain με το οποίο έχει επίσης ηχογραφήσει στην Deutsche Grammofon υπο τη διεύθυνση του Pierre Boulez.

Ηταν προσκεκλημένος συνθέτης στο πρόγραμμα DAAD Kunstler το 2001, προσκεκλημένος λέκτορας στο UC Berkeley to 2012 ενώ τώρα είναι λέκτορας στο πανεπιστήμιο του Τελ Αβίβ, πάνω στην επίδραση της ψηφιακής τεχνολογίας στην εικαστική δημιουργία. http://www.witzthum.com/

Ο Thomas Köner είναι ένας πρωτοπόρος καλλιτέχνης πολυμέσων με εξειδικευμένο ενδιαφέρον στη σύζευξη οπτικών και ακουστικών εμπειριών. Στη διάρκεια της σημαντικής του καριέρας έχει δουλέψει σε εγκαταστάσεις, sound art, μινιμαλιστικά ηχοτοπία και στο χώρο της dub techno ως μέλος των Porter Ricks. To 2000 έλαβε το βραβείο νέων τεχνολογιών από το Montreal Festival of New Cinema and New Media. Το 2004 έλαβε το βραβείο Golden Nica του Prix Arts Electronica και το γερμανικό βραβείο ηχητικών τεχνών "Produktionspreis WDR / Deutscher Klangkunst-Preis". Η εγκατάστασή του Suburbs of the Void έχει λάβει το βραβείο Transmediale το 2005 στο Βερολίνο και παρουσιάστηκε και στην Μπιενάλε της Βενετίας, Teatro La Fenice, ως ζωντανή περφόρμανς την ίδια χρονιά. Το βίντεο του Thomas Koner Nuuk έλαβε το βραβείο Tiger Club award καλύτερης μικρού μήκους ταινίας στο International Filmfestival Rotterdam το 2005. http://thomaskoner.com/

O Arik Futterman είναι φωτογράφος, μοντέρ και δημιουργός ζωντανών βιντεο περφόρμανς, εγκαταστάσεων και video art. Έργα του έχουν παρουσιαστεί σε πολλές εκθέσεις στην Ιερουσαλήμ και σε άλλες πόλεις του Ισραήλ. Ο Arik είναι μέλος της κολλεκτίβας “no coast” στην Ιερουσαλήμ και συστηματικός συλλέκτης αρχειακού υλικού στην πόλη.

Η Ελένη Ζερβού ζει και εργάζεται στην Αθήνα. Έχει σπουδάσει στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών με καθηγητές τον Γιώργο Λάππα (2012-2016) και τον Νίκο Χαραλαμπίδη (2018) καθώς και στο Mimar Sinan Fine Arts Univesity, Istanbul. Το εικαστικό της έργο παίρνει τη μορφή βίντεο, εγκαταστάσεων, γλυπτικής, περφόρμανς και ήχου. Υπήρξε μέλος του Contemporary Art Showcase Athens και της ομάδας Allopix. Έχει συμμετάσχει σε εκθέσεις και περφόρμανς σε Ελλάδα, Ιταλία, Τουρκία και Γερμανία σε γκαλερί, μουσεία και ανεξαρτήτους χώρους μεταξύ των οποίων : Μουσείο Μπενάκη, Ίδρυμα Θεοχαράκη, Ωδείο Αθηνών, Fabrica del Vapore-Μιλάνο, Santral Istanbul, Studio-X Istanbul και Documenta Halle-Κάσσελ.

Πληροφορίες για τον διοργανωτή οργανισμό:

Το Between the Seas είναι ένας πολιτιστικός οργανισμός που ιδρύθηκε απο την θεατρολόγο Ακτίνα Σταθάκη με στόχο την ανάπτυξη και προώθηση των σύγχρονων Μεσογειακών παραστατικών τεχνών και την ενθάρρυνση διαλόγου και ανταλλαγών μεταξύ καλλιτεχνών απο τη Μεσόγειο και τον υπόλοιπο κόσμο. Απο το 2011 μέχρι και το 2015 το Between the Seas δραστηριοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη οπου πραγματοποίησε το ετήσιο φεστιβάλ Between the Seas (www.betweentheseas.org) παρουσιάζοντας πάνω απο 30 Μεσογειακούς καλλιτέχνες ενώ απο το 2017 ο οργανισμός επέκτεινε τις δράσεις του και στην Ελλάδα, στην Αθήνα και τη Μονεμβάσια.

Για την επίτευξη των στόχων μας πραγματοποιούμε τις ακόλουθες δράσεις:

• ετήσιο φεστιβάλ Μεσογειακών παραστατικών τεχνών στη Νέα Υόρκη

• μηνιαίες δράσεις στην Αθήνα σε συνεργασία με διαφορετικούς χώρους και οργανισμούς

• πρόγραμμα φιλοξενίας Μεσογειακών καλλιτεχνών στη Μονεμβάσια

• σεμινάρια για νέους καλλιτέχνες με στόχο την ενδυνάμωση της ανεξάρτητης παραγωγής

Dissolving Localities: μία οπτικοακουστική περφόρμανς, Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών - Παλιά Βιβλιοθήκη, Πειραιώς 256, Αθήνα. Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2018, ώρα 21:30. Είσοδος ελεύθερη. Κρατήσεις θέσεων/πληροφορίες: [email protected]