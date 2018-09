Επτά πρωτοεμφανιζόμενοι χορογράφοι και επτά νέοι μουσικοί-συνθέτες θα έχουν την ευκαιρία να επεξεργαστούν τα πρωτότυπα έργα τους στη διάρκεια οκτώ εβδομάδων υπό την καθοδήγηση της Σοφίας Μαυραγάνη και του Θάνου Πολυμενέα – Λιοντήρη στο Μέγαρο.

Στη συνέχεια που περσινού επιτυχημένου Breaking Art, οι δύο καταξιωμένοι καλλιτέχνες – δημιουργοί απευθύνουν κάλεσμα στους νέους χορογράφους και μουσικούς-συνθέτες που θέλουν να πάρουν μέρος στο workshop εντατικής προετοιμασίας το οποίο ολοκληρώνεται με την παρουσίαση επτά πρωτότυπων έργων στο Μέγαρο.

Στόχοι του εργαστηρίου είναι η εξεύρεση ενός νέου, κοινού χώρου μεταξύ χορογραφικής και μουσικής δημιουργίας, μέσα από διαδικασίες δημιουργικής ζύμωσης καθώς και η καλλιτεχνική υποστήριξη των πρωτοεμφανιζόμενων δημιουργών, η ενθάρρυνση της ανίχνευσης νέων αισθητικών κωδίκων και η διασύνδεση των δημιουργών της νέας γενιάς.

Το πρόγραμμα αποτελεί ιδέα της χορογράφου Σοφίας Μαυραγάνη και υλοποιείται για δεύτερη συνεχή χρονιά σε παραγωγή του Μ.Μ.Α. για την καλλιτεχνική περίοδο 2018 – 2019. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι δωρεάν.

Εισηγητές

Σοφία Μαυραγάνη (Χορογράφος)

Θάνος Πολυμενέας – Λιοντήρης (Μουσικός-Συνθέτης, Sound Artist)

Ποια είναι η διαδικασία;

• Το workshop πραγματοποιείται σε διάρκεια 8 εβδομάδων. Αρχίζει στις 15 Ιανουαρίου 2019 με ένα εντατικό πρόγραμμα 6 ημερών (5 ώρες/ημέρα) στο οποίο οι συμμετέχοντες εισάγονται σε διαδικασίες ανάπτυξης και πρακτικής εφαρμογής της αρχικής τους ιδέας-concept. Παράλληλα δοκιμάζουν εργαλεία δημιουργίας πρωτότυπου κινησιολογικού και μουσικού υλικού, τρόπους έρευνας και επεξεργασίας του υλικού καθώς και στρατηγικές σύνθεσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη σχέση μεταξύ μεθόδου και αποτελέσματος δημιουργίας.

• Με την ολοκλήρωση της πρώτης εβδομάδας, καθορίζονται οι συνεργασίες μεταξύ χορογράφων και μουσικών-συνθετών και, βάσει των ιδιαίτερων καλλιτεχνικών αναγκών του κάθε έργου, ορίζονται και οι υπόλοιποι συνεργάτες των καλλιτεχνικών ζευγαριών (χορευτές, μουσικοί, καλλιτεχνικοί συντελεστές).

• Στις 7 εβδομάδες προβών που ακολουθούν, οι συμμετέχοντες εργάζονται για τη διαμόρφωση των έργων τους εξελίσσοντας τα εργαλεία τους και προσδιορίζοντας την καλλιτεχνική τους ταυτότητα. Η διαδικασία υποστηρίζεται τόσο με παρακολούθηση των προβών από τους εισηγητές και προσωπικό feedback, όσο και με ομαδικές συναντήσεις όλων των συμμετεχόντων, καταλήγοντας σε πρωτότυπα έργα μικρού μήκους των οποίων η διάρκεια κυμαίνεται από 5 έως 15 λεπτά.

• Η διαδικασία κορυφώνεται με την παρουσίαση των νέων έργων στο κοινό στις 8 Μαρτίου 2019 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

• Παράλληλοι στόχοι του workshop είναι η εξέλιξη της προσωπικής έκφρασης των συμμετεχόντων μέσω συνεργασίας και ανταλλαγής, η διαφορετικότητα των προσεγγίσεων ως προς τη σύνθεση και δημιουργία σύγχρονων παραστάσεων αλλά και ο πειραματισμός. Οι συμμετέχοντες καλούνται να αναπτύξουν τα δημιουργικά και τα ερμηνευτικά τους εργαλεία αναλαμβάνοντας την καλλιτεχνική ευθύνη τόσο του δικού τους δημιουργικού τομέα όσο και της ποιότητας και λειτουργικότητας του συνόλου του έργου.

Σε ποιους απευθύνεται;

Το workshop απευθύνεται σε νέους που βρίσκονται στην εκκίνηση της καλλιτεχνικής πρακτικής τους και ενδιαφέρονται να παράγουν έργο μέσω διαδικασιών έρευνας και πειραματισμού με κεντρικούς άξονες την πρωτοτυπία κινησιολογικού και μουσικού υλικού, την ανάπτυξη εναλλακτικών στρατηγικών σύνθεσης και μοντέλων συνεργασίας.

Πώς δηλώνω συμμετοχή;

Η συμμετοχή στο Breaking Art II είναι δωρεάν. Οι συμμετέχοντες επιλέγονται μέσω της διαδικασίας της ανοιχτής πρόσκλησης, με απαραίτητη προϋπόθεση τη δέσμευση για την παρουσία τους καθ’ όλη τη διάρκεια των οκτώ εβδομάδων. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής που θα βρουν συνημμένη στο site του Μεγάρου και να την στείλουν έως τις 5 Νοεμβρίου 2018 στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] με το θέμα:

«Αίτηση Breaking Art II» / Ονοματεπώνυμο / Χορογράφος ή Συνθέτης

Οι συμμετέχοντες που θα επιλεγούν θα ειδοποιηθούν έως τις 30 Νοεμβρίου 2018.

Συνοπτικό χρονοδιάγραμμα

5 Νοεμβρίου 2018: Λήξη υποβολής αιτήσεων συμμετοχής

30 Νοεμβρίου 2018: Ανακοίνωση συμμετεχόντων

15 – 20 Ιανουαρίου 2019: Εντατικό πρόγραμμα εισαγωγής στο workshop

21 Ιανουαρίου – 5 Μαρτίου 2019: Περίοδος προβών

6 & 7 Μαρτίου 2019: Τεχνικές & γενικές δοκιμές

8 Μαρτίου 2019: Παρουσίαση

*Το πρόγραμμα προβών θα διαμορφωθεί βάσει των αναγκών των συμμετεχόντων και της διαθεσιμότητας των αιθουσών

Το who is who των εισιγητών

Η Σοφία Μαυραγάνη σπούδασε Χορογραφία/Dance making στο ArtEZ University of Arts, Άρνεμ/Ολλανδία και Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων/Marketingστo Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δουλεύοντας ως χορογράφος και εκπαιδεύτρια, έχει παρουσιάσει έργα της στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε θέατρα, φεστιβάλ και διοργανώσεις όπως: documenta14, Φεστιβάλ Αθηνών, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν, Κ.Θ.Β.Ε., Δημήτρια, MIRfestival, Dance DaysChania, Park your ID Festival, Teatro Belisario, Teatro Lagrade κ.ά. Η εκπαιδευτική της δράση χαρακτηρίζεται από τη δημιουργία πρωτότυπων εκπαιδευτικών και καλλιτεχνικών προγραμμάτων όπως το «playforPLACE», το οποίο έχει πραγματοποιηθεί σε 17 πόλεις σε Ευρώπη, Λατινική Αμερική, Αφρική και Ωκεανία, το ερευνητικό εργαστήριο αυτοσχεδιασμού imPROject και το BREAKING ART το οποίο πραγματοποιείται για δεύτερη συνεχή χρονιά στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Είναι ιδρυτικό μέλος του διεθνούς καλλιτεχνικού δικτύου FINGERSIX και της ομάδας FINGERSIX/Athens. Περισσότερα: www.sofiamavragani.com

Ο Θάνος Πολυμενέας – Λιοντήρης είναι συνθέτης και sound artist. Η δουλειά του περιλαμβάνει μουσικές συνθέσεις, οπτικοακουστικές εγκαταστάσεις, διαδραστικά έργα, καθώς και μουσική για θέατρο και χορό.

Σπούδασε κοντραμπάσο και ηλεκτροακουστική σύνθεση στην Ολλανδία. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία, την Ισπανία και στο Ηνωμένο Βασίλειο στα παιδαγωγικά, στις Καλές Τέχνες και στον τομέα της τέχνης και τεχνολογίας

Από το 2011 έως σήμερα εργάζεται ως λέκτορας τεχνολογίας ήχου σε πανεπιστήμια του Η.Β. (Falmouth, Brighton, Sussex). Επίσης, από το 2014 μέχρι σήμερα εργάζεται και ως ερευνητής στο Κέντρο Έρευνας για το Μουσικό Θέατρο και την Όπερα (CROMT) του Πανεπιστιμίου του Sussex, (τμήμα Μέσων, Κινηματογράφου και Μουσικής).

Το 2012, για την προσφορά του στην έρευνα στον τομέα της τέχνης και τεχνολογίας, ανακηρύχθηκε μέλος της Βρετανικής Ακαδημίας Ανωτάτης Εκπαίδευσης. Δείτε περισσότερα: www.thanospl.net

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε το τηλ. 210 72 82333