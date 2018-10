Λίγες ημέρες πριν το κλείσιμο των εκθέσεων «George Condo at Cycladic» και «Paul Chan. Odysseus and the Bathers» του οργανισμού NEON το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης μας προσκαλεί σε ένα Late Night Opening με μειωμένο εισιτήριο και live performances.

Tρεις μουσικοί της εγχώριας πειραματικής σκηνής, οι Panos Alexiadis, Bill Anagnos και Κostadis, παίζουν ζωντανά στο νέο χώρο στο -1 συνθέτοντας ένα εσωστρεφές ηχητικό περιβάλλον ψηφιακών και αναλογικών ήχων.

Οι εκθέσεις:

George Condo at Cycladic

30 έργα- ζωγραφικά, γλυπτά και σχέδια- τα οποία καλύπτουν τα τελευταία 20 χρόνια πορείας του αμερικανού καλλιτέχνη παρουσιάζονται στην πρώτη μεγαλή μουσειακή έκθεση στην Ελλάδα.

Paul Chan. Odysseus and the Bathers presented by NEON

Κινούμενα έργα γλυπτικής τέχνης που λειτουργούν ως τρισδιάστατες κινούμενες εικόνες οι οποίες «χορογραφούνται» από τον καλλιτέχνη με σκοπό να δημιουργήσουν διαφορετικές μορφές κίνησης.

Τα live:

PANOS ALEXIADIS

Ο Πάνος Αλεξιάδης είναι ηχητικός καλλιτέχνης και μουσικός που εστιάζει στη σύγχρονη ηλεκτρονική- ηλεκτροακουστική σύνθεση. Κατά τη διάρκεια των ζωντανών του εμφανίσεων, εξερευνά ένα εσωστρεφές ηχητικό περιβάλλον που εξελίσσεται στα όρια μεταξύ σύνθεσης και αυτοσχεδιασμού. Έχει συμμετάσχει σε πάνω από 40 κυκλοφορίες ενώ έχει δώσει πολλές συναυλίες σε Ελλάδα και Ευρώπη. +++

BILL ANAGNOS

Ο Bill Anagnos είναι ένας φανταστικός ήρωας με άριστες ικανότητες στο χειρισμό οχημάτων. Σε αυτόν τον ήρωα μεταφόρτωσε επιπλέον παιδικά metadata όπως η μίμηση του ήχου της εξάτμισης που καθε παιδί κανει παίζοντας με αυτοκινητάκια στην αυλή του σχολείου, εικόνες από τις παραστάσεις του Σαμσών και της οικογένειας των Κουταλιανών στην πλατεία του χωριού, το ενδοοικογενιακό άγχος να μην χαλάσει το πικ απ και γρατζουνιστούν οι δίσκοι.

Οι εμπειρίες αυτες μεταφράζονται σε ήχους συλλέγοντας προηχογραφημενο υλικό, βανδαλίζοντας δίσκους βινυλίου (πλάκες) και ρυθμίζοντας ποτενσιόμετρα. +++

KOSTADIS

O Κωσταντής είναι αυτοδίδακτος πολυοργανίστας, μηχανικός του ήχου και project architect στο οπτικοακουστικό project Two Thousand Places. Οι ζωντανές εμφανίσεις του, βασιζόμενες εξ ολοκλήρου στον ελεύθερο αυτοσχεδιασμό και τη διερεύνηση της διαταραγμένης ψυχικής ηρεμίας, συνθέτουν κάθε φορά ένα διαφορετικό εμμονικό μπλέξιμο σκέψεων, εμπειριών, απομονωμένων ήχων και συναισθημάτων του μήνα, της εβδομάδας, της ημέρας, της στιγμής. +++

Late Night Opening στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Νεοφύτου Δούκα 4, Κολωνάκι, Πέμπτη 11 Οκτωβρίου, ώρες 21:00 – 00:00. Γενική είσοδος: 5€