Η Στέγη μπαίνει στον χορό για την περίοδο 2018-2019 με ένα σαρωτικό φεστιβάλ. Από τις 26 έως τις 30 Οκτωβρίου, το «Body Politics» παρουσιάζει σε διάφορους χώρους της Στέγης, έξι χορογραφικά σόλο καλλιτεχνών από διάφορες γωνιές του πλανήτη –εξαιρούνται η Ευρώπη και η Βόρειος Αμερική. Αυτό που συνδέει μεταξύ τους τα έργα είναι ο τρόπος με τον οποίο οι καλλιτέχνες χρησιμοποιούν το σώμα ως πεδίο αντιπαράθεσης, εργαλείο διεκδίκησης της χειραφέτησης, των ανθρώπινων δικαιωμάτων, της αποδοχής, αλλά και χώρο συνάντησης με τη διαφορετικότητα, με τον Άλλο.

Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Κάτια Αρφαρά

Οργάνωση Παραγωγής: Δήμητρα Δερνίκου

Be Careful

Mallika Taneja

26 & 27 Οκτωβρίου | Μικρή Σκηνή | 19:30

Πώς μιλάς για το σώμα σου σε μια χώρα όπου το γυναικείο σώμα είναι ταμπού;

Σε μια χώρα όπου οι γυναίκες είναι διαρκώς εκτεθειμένες στον κίνδυνο της ανδρικής βίας, η μόνιμη συμβουλή προς τα κορίτσια είναι να μην προκαλούν. Τα θύματα της βίας συχνά ενοχοποιούνται για προκλητική συμπεριφορά, ενώ κανένας άνδρας δεν υφίσταται τις συνέπειες. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, η αντίσταση είναι απαραίτητη και έντονη. Πώς είναι να προσπαθείς να μιλήσεις χωρίς ταμπού για το σώμα και την ταυτότητά σου ως γυναίκα, σε μια χώρα όπου το ίδιο το γυναικείο σώμα είναι ένα τεράστιο ταμπού; Πώς είναι να νιώθεις την αδικία και να μην μπορείς να την εκφράσεις, σε μια κοινωνία που σε προστάζει να σωπαίνεις και να κρύβεσαι για να επιβιώσεις; Μπορεί ένα έργο τέχνης να προκαλέσει μια κοινωνική αλλαγή; Η Μαλίκα Τανίζα βρίσκει το θάρρος να μιλήσει για όλα αυτά στο «Be Careful» χρησιμοποιώντας το ύστατο καταφύγιό της, το ίδιο της το σώμα, σε μια λιτή και δυνατή περφόρμανς. Υιοθετεί την πρακτική των παραδοσιακών θιάσων της Ινδίας, όπου ο ηθοποιός, ταξιδεύοντας από χωριό σε χωριό, σπιθαμή προς σπιθαμή όλη τη χώρα, γινόταν ένα με τον ρόλο του. Έτσι και η Μαλίκα Τανίζα, «ζει» με την περφόρμανς της εδώ και τουλάχιστον πέντε χρόνια, βρίσκοντας το θάρρος να αποκαλύπτει το σώμα της και, με το πείσμα αυτού που τον πνίγει το δίκιο, να το διεκδικεί με κάθε τίμημα.

Σύλληψη και ερμηνεία: Mallika Taneja

Η παράσταση δημιουργήθηκε αρχικά στο Tadpole Repertory, ως τμήμα της παράστασής τους, NDLS.

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.sgt.gr/gre/SPG2179

Macho Dancer

Eisa Jocson

26 & 27 Οκτωβρίου | Εκθεσιακός Χώρος | 20:30

Με μια κίνηση ματ, η Eisa Jocson μετατοπίζει σχέσεις και κλισέ σεξουαλικότητας: μπαίνει στον ρόλο του «μάτσο χορευτή».

Το macho dancing είναι ένα τοπικό φαινόμενο στις Φιλιππίνες: ένας χορός που στη βιομηχανία του θεάματος της ηδονής χορεύεται αποκλειστικά από άνδρες σε κλαμπ για γυναίκες ή ομοφυλόφιλους. Ένας χορός επίδειξης «ανδρισμού», που έχει τη δική του σωματική γλώσσα ερεθισμού των αισθήσεων, μέσα σε ένα πλαίσιο οικονομικής συναλλαγής. Η Άιζα Χόκσον αναλαμβάνει τον ανδρικό ρόλο του «μάτσο χορευτή» και στο «Macho Dancer» εκτελεί με χειρουργική ψυχρότητα και αξιοθαύμαστη ακρίβεια το κινησιολογικό του λεξιλόγιο. Το παιχνίδι που παίζει με την ανδρόγυνη εικόνα της μετατοπίζει ελαφρώς όλους τους ρόλους, για να αναδιαμορφώσει τις σχέσεις που συνήθως διαμορφώνονται: ο μάτσο χορευτής μοιάζει να έχει εξουσία, αλλά μήπως τελικά το ηδονοβλεπτικό βλέμμα τον κάνει ευάλωτο και αδύναμο; Βάζοντας τον εαυτό της σε αυτή τη θέση, η Άιζα Χόκσον δημιουργεί ένα ρήγμα στο δικό μας βλέμμα, ένα άνοιγμα για να τρυπώσουν ερωτήματα για την κατασκευή των ρόλων των φύλων, για το πώς αντιλαμβανόμαστε τα κλισέ του τι είναι «σέξυ», για την ηδονοβλεψία και για το σώμα-αντικείμενο.

Σύλληψη, Χορογραφία & Ερμηνεία: Eisa Jocson

Σχεδιασμός Φωτισμών: Jan Maertens

Σύνθεση Μουσικής: Lina Lapelyte

Εκγύμναση: Rasa Alksnyte

Δραματουργικός Σύμβουλος: Arco Renz

Τεχνική Διεύθυνση: Yap Seok Hui

Τραγούδια: «Devil's Dance» από τους Metallica, «Total Eclipse of the Heart» από την Bonnie Tyler, «Pagbigyang Muli» από τον Erik Santos, «Careless Whisper» από τους Wham!

Συμπαραγωγή: Workspace brussels (Βρυξέλλες), Beursschouwburg

Residency and support: Workspace brussels, Beursschouwburg, wpZimmer (Αμβέρσα)

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.sgt.gr/gre/SPG2182

Farci.e

Sorour Darabi

26 & 27 Οκτωβρίου | Μικρή Σκηνή | 22:00

Πώς μπορεί να μιλήσει για την ταυτότητά του κάποιος/-α που δεν επιθυμεί να έχει φύλο;

Πώς θα ήταν να προερχόσουν από έναν ουδέτερο κόσμο και, τελείως ξαφνικά, τα πάντα να είχαν ένα φύλο; Τι καθορίζει το φύλο; Τι ρόλο παίζουν η γλώσσα και οι προκαθορισμένες αντιλήψεις στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται το φύλο μια κοινωνία; Στο «Farci.e» θα βρούμε μόνο ερωτήματα – καθόλου απαντήσεις... Ο/Η Σορούρ Νταραμπί θα επιχειρήσει να δώσει μια διάλεξη για το φύλο, ανατρέποντας τις εικόνες, παίζοντας με την αντίληψή μας και ερμηνεύοντας ανεπανάληπτα τον πολυδιάστατο εαυτό του/της.

Ό/Η Sorour Darabi είναι αυτοδίδακτος/-η καλλιτέχνης που ζει και εργάζεται στο Παρίσι. Δουλεύοντας ενεργά στο Ιράν, συμμετείχε στον άντεργκραουντ οργανισμό ICCD (Αόρατο Κέντρο Σύγχρονου Χορού), το φεστιβάλ του οποίου με τίτλο Untimely (Τεχεράνη) φιλοξενούσε το έργο του/της.

Το Farci.e βραβεύτηκε με το Jury Prize στο φεστιβάλ Zürcher Theater Spektakel το 2016.

Σύλληψη, Χορογραφία & Ερμηνεία: Sorour Darabi

Φωτισμοί: Yannick Fouassier

Χειριστής Φωτισμών: Jean-Marc Ségalen

Oeuil Extérieur: Mathieu Bouvier

Διαχείριση: Charlotte Giteau

Περιοδεία: Sandrine Barrasso

Παραγωγή: Météores

Συμπαραγωγή: Festival Montpellier Danse, ICI-CCN de Montpellier Occitanie Midi-Pyrénées, με την υποστήριξη του CND Pantin στο πλαίσιο μιας καλλιτεχνικής φιλοξενίας, του Honolulu-Nantes και του Théâtre de Vanves

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.sgt.gr/gre/SPG2180

And so you see…

Robyn Orlin

29 & 30 Οκτωβρίου | Μικρή Σκηνή | 19:30

Μια αφρικανική εκδοχή του «Ρέκβιεμ» του Μότσαρτ

Η Ρόμπιν Όρλιν βρίσκει πάντα έναν τρόπο να μιλήσει για όλα όσα αποσιωπώνται στη χώρα της. Κι αν κάποτε η χώρα της σιωπούσε για το απαρτχάιντ, τώρα, που γιορτάζει 25 χρόνια δημοκρατίας, τι λέει για τον ρατσισμό και την ομοφοβία; Πώς διεκδικείται η ταυτότητα του φύλου εκεί; Και υπάρχει πραγματική ελευθερία; Στα κείμενά της, η ίδια υποστηρίζει πως όχι. Πρεσβεύει τη διεκδίκηση μιας πραγματικά αφρικανικής ταυτότητας, που να είναι ταυτόχρονα αρσενική και θηλυκή, χριστιανική και παγανιστική, τοπική και παγκόσμια, χωρίς το ένα να προδίδει το άλλο. Ο Albert Silindokuhle Ibokwe Khoza, ο νεαρός περφόρμερ της, είναι όλα αυτά κι ακόμα περισσότερα. Ένας απίστευτος περφόρμερ, που μεταμορφώνεται διαρκώς πέρα από κάθε όριο, γιατί είναι ήδη ταυτόχρονα τα πάντα: και άντρας και γυναίκα, και ομοφυλόφιλος, και χορευτής και ηθοποιός και τραγουδιστής, και χριστιανός και sangoma (παραδοσιακός θεραπευτής) και πολίτης του κόσμου. Αυτό το πλάσμα με το σώμα έξω από κάθε νόρμα, που ενσαρκώνει μια ασύλληπτη, διαφορετική Αφρική, ερμηνεύει το σόλο του για τα επτά θανάσιμα αμαρτήματα με την πλάτη γυρισμένη στο κοινό, κοιτώντας προς το τεράστιο είδωλό του που προβάλλεται στην οθόνη εμπρός του.

Κι αν κάθε παράσταση στήνει απέναντί μας έναν καθρέφτη για να κοιταχτούμε, αυτή εδώ το κάνει κυριολεκτικά, αφού στο «And so you see…» η κάμερα που κινηματογραφεί ασταμάτητα τον Άλμπερτ Κόζα, προβάλλοντάς τον σε ένα διαρκές γκρο-πλαν, τραβάει και το κοινό, που συχνά βλέπει και το δικό του είδωλο στη μεγάλη οθόνη. Κι εκεί συναντά αυτό το τεράστιο σώμα, αυτό το τρομακτικό, υπέροχο, λυπημένο, χαρούμενο, βασανισμένο, καφκικό πλάσμα –μια βασίλισσα της Νουβίας, ένα παγόνι του Νείλου, έναν Αφρικανό πολεμιστή– για να αναμετρηθεί μαζί του. Άραγε, αυτό το σώμα θα βρει τον τρόπο να υπάρξει σε έναν κόσμο που αρνείται να το αποδεχτεί; Και μη σας ξεγελάσει η μουσική: το «Ρέκβιεμ» του Μότσαρτ δεν ήταν ποτέ τόσο χαρούμενο, τόσο χορευτικό, τόσο «αφρικανικό», όσο σε αυτή την παράσταση.

Μια πρόταση της Robyn Orlin

Χορευτής: Albert Silindokuhle Ibokwe Khoza

Κοστούμια: Marianne Fassler

Φωτισμοί: Laïs Foulc

Διεύθυνση σκηνής: Thabo Pule

Διαχείριση και παραγωγή: Damien Valette

Βοηθός και συντονίστρια: Margot Lahalle

Παραγωγή: City Theater & Dance Group, Damien Valette Prod.

Συμπαραγωγή: City Theater & Dance Group (Παρίσι), Festival Montpellier Danse 2016 (Μονπελιέ), Festival d’Automne (Παρίσι), Kinneksbond – Centre Culturel Mamer (Λουξεμβούργο), Centre Dramatique National de Haute-Normandie (Ρουέν), La Ferme du Buisson – Scène Nationale de Marne-la- Vallée (Νουαζιέλ)

Με την υποστήριξη: Arcadi Ile-de-France

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.sgt.gr/gre/SPG2184

Quartiers libres

Nadia Beugré

29 & 30 Οκτωβρίου | Εκθεσιακός Χώρος | 20:30

Ένα βουνό από άδεια πλαστικά μπουκάλια, μια δυνατή περφόρμερ που τραγουδά και χορεύει και το κοινό επί σκηνής

Quartiers libres: ιδιωματισμός της γαλλικής γλώσσας που σημαίνει τον χώρο της ελευθερίας. Στόχος της περφόρμανς «Quartiers Libres» είναι η δημιουργία ενός χώρου ελευθερίας προκειμένου να ακουστεί μέσα σε αυτόν η κραυγή μιας Αφρικανής που νιώθει να την πνίγει το δίκιο. Καθώς η Αφρική πνίγεται από βουνά πλαστικών αποβλήτων, και γενικότερα από τα απόβλητα του Δυτικού κόσμου, ο τελευταίος βυθίζεται ολοένα και περισσότερο σε μια καθηλωτική απάθεια. Αυτή την απάθεια προσπαθεί να ανατρέψει η συγκλονιστική Νάντια Μπεγκρέ, βάζοντας τον εαυτό της ανάμεσα στους θεατές, με το σώμα της να προσπαθεί να εκφράσει όλα αυτά τα ανείπωτα και σύνθετα συναισθήματα. Αναζητώντας την ελευθερία του λόγου της, παγιδεύεται διαρκώς, τη μια στο ατέλειωτο καλώδιο του μικροφώνου της, την άλλη σε ένα βουνό από πλαστικά μπουκάλια, μα πιο πολύ στον ίδιο της τον εαυτό: φιμωμένη και ζωσμένη με έναν όγκο μπουκαλιών, επιχειρεί να προσεγγίσει την ανθρωπότητα γύρω της.

Χορογραφία, Ερμηνεία & Εικαστική Δημιουργία: Nadia Beugré

Δραματουργία, Ηχητική Δημιουργία και Λειτουργία: Boris Hennion

Τεχνική Διεύθυνση: Christophe Fougou ή Anthony Merlaud

Κοστούμια: Nadia Beugré και Boris Hennion

Σχεδιασμός Φωτισμών & Σκηνής: Laurent Bourgeois και Erik Houllier

Ηχοτοπίο «συναγερμών»: Mathieu Grenier

Εκτελεστική Παραγωγή: Latitudes Prod (Λιλ)

Ιδιαίτερες ευχαριστίες: Centre Chorégraphique national de Montpellier, Agora-Montpellier Danse, CDCN – Κέντρο Χορογραφικής Ανάπτυξης στην Τουλούζ (Γαλλία)

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.sgt.gr/gre/SPG2186

To Rest on a Slope

Danya Hammoud

29 & 30 Οκτωβρίου | Μικρή Σκηνή | 22:00

Τι είναι αυτό που δεν αφήνει τον άνθρωπο να αναπαυθεί; Η Λιβανέζα Danya Hammoud διερευνά τα βάθη της ανθρώπινης κίνησης

Η Λιβανέζα χορογράφος Ντάνια Χαμούντ διερευνά στα έργα της το σώμα ως πεδίο εγγραφής της συλλογικής μνήμης, της αιώνιας αναζήτησης, της τραγικότητας και της ποίησης. Έχει καταφέρει να κάνει κάτι που λίγοι χορογράφοι πετυχαίνουν: να δίνει χώρο στον θεατή να σκεφτεί το σώμα, που τον συντροφεύει αδιάκοπα, αλλά συχνά το αγνοεί παντελώς. Τα έργα της αποτελούν το ένα συνέχεια του άλλου, τόσο στην έρευνα της κίνησης όσο και στις θεματικές της εμμονές. Μέσα από την υλική υπόσταση του σώματος, επιχειρεί να αφήσει να διαφανούν τα υπόλοιπα στοιχεία που συγκροτούν τον άνθρωπο. Στην περφόρμανς «To Rest on a Slope» κάνει ορατές τις στάσεις στις οποίες το ανθρώπινο σώμα προσπαθεί να αναπαυθεί. Όμως, εκείνο βρίσκεται διαρκώς σε μια κατάσταση έντασης, που το αναγκάζει να σηκωθεί, να κινηθεί, να αντιπαρατεθεί. Αυτή η κατάσταση έντασης είναι που δίνει διάσταση στην κάθε λεπτομέρεια της κίνησης, δημιουργώντας ένα τοπίο μέσα στο οποίο ο χρόνος σταματά για να χωρέσει ο θεατής και η σκέψη του.

Χορογραφία: Danya Hammoud

Μουσική: Sharif Sehnaoui

Ερμηνεία: Danya Hammoud

Τεχνική Διεύθυνση: Nadim Deaibes

Κοστούμι: Raya Kazoun

Παραγωγή: AFAC (Arab Fund for Arts and Culture)

Με την υποστήριξη: L’échangeur - CDCN Hauts de France

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.sgt.gr/gre/SPG2183

Φεστιβάλ Χορού Body Politics, Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, Συγγρού 107, 26 – 30 Οκτωβρίου 2018. Τιμές εισιτηρίων: Κανονικό 7 €, μειωμένο, φίλος, παρέα 5-9 άτομα 6 €, παρέα 10+ άτομα, ανεργίας, Αμεα, συνοδός Αμεα 5 €. Προπώληση εισιτηρίων: Στα εκδοτήρια της Στέγης, τηλ. 210 9005800, στα καταστήματα Cosmote και Γερμανός και στο βιβλιοπωλείο Ιανός της οδού Σταδίου. Ομαδικές κρατήσεις στο [email protected] Για περισσότερες πληροφορίες δείτε http://www.sgt.gr/gre/SPG2178