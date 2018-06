Θεοί και ήρωες, μύθοι και θρύλοι της Αρχαίας Ελλάδας, σε ενενήντα έξι σελίδες, εικονογραφημένες ευρηματικά από τον Άκη Μελάχρη. Η νέα «Ελληνική Μυθολογία. 100 Δραστηριότητες, Παιχνίδια, Μύθοι» που θα κυκλοφορήσει στις 10 Ιουλίου από τις εκδόσεις Άγκυρα ανθολογεί τους βασικούς μύθους, από την αρπαγή της Ευρώπης και τους άθλους του Ηρακλή ως την Αργοναυτική Εκστρατεία και τα Ομηρικά Έπη, τους οποίους διασκευάζει για παιδιά από έξι ετών η Αναστασία Μακρή, η οποία επινοεί παιχνίδια και δραστηριότητες που θα κρατήσουν το ενδιαφέρον των παιδιών και θα τα βοηθήσουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους εύκολα και διασκεδαστικά.

Η έκδοση θα κυκλοφορήσει ταυτόχρονα σε τρεις γλώσσες: ελληνικά (Ταξιδεύω, Παίζω και Μαθαίνω. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ. 100 Δραστηριότητες, Παιχνίδια, Μύθοι), αγγλικά (Travel, Play, Learn. GREEK MYTHOLOGY. 100 Activities, Games and Myths) και γαλλικά (J’apprends en voyageant et en jouant. MYTHOLOGIE GRECQUE. 100 Activités, Jeux et Mythes)