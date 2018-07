Από τον «τιμώμενο» ιρλανδό πεζογράφο (Irish fiction laureate) Sebastian Barry μια μυθιστορηματική τοιχογραφία της Αμερικής των μέσων του 19ου αιώνα μέσα από τα μάτια δύο ιρλανδών μεταναστών.

Ο Τόμας ΜακΝάλτι, μόλις δεκαεπτά ετών, και ο σύντροφός του Τζον Κόουλ φτάνουν στο Τενεσί τη δεκαετία του 1850, προερχόμενοι από το Κεμπέκ. Ορφανοί, θύματα και αυτοί του Μεγάλου Λιμού που στοίχισε περισσότερο από ένα εκατομμύριο νεκρούς και οδήγησε εκατομμύρια Ιρλανδούς σε «άτακτη» μετανάστευση, κατατάσσονται στον αμερικάνικο στρατό και παίρνουν μέρος στους ινδιάνικους πολέμους και στον αμερικάνικο εμφύλιο. Και παρά τις τρομερές κακουχίες και τις φρικαλεότητες που αντικρίζουν, βρίσκουν τις μέρες που διανύουν γεμάτες φως και ζωντάνια.

Όταν συναντούν μια μικρή Ινδιάνα, μια πιθανότητα ευτυχίας διαφαίνεται, αρκεί να μπορέσουν να επιβιώσουν. Παρά τη βία που κυριαρχεί, διαμορφώνεται το πορτρέτο μιας απρόσμενης και συγκινητικής οικογένειας.

Το «Μέρες δίχως τέλος» τιμήθηκε με τα Costa Book Award for Novel 2016 και Walter Scott Prize 2017. Επίσης, βρέθηκε στη μακρά λίστα των The Man Booker Prize 2017, HWA Endeavour Ink Gold Crown 2017 και Andrew Carnegie Medals for Excellence in Fiction 2018.

Διαβάστε ΕΔΩ ένα απόσπασμα.

«Μέρες δίχως τέλος», Sebastian Barry, εκδόσεις Ίκαρος