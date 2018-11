Έξι άνθρωποι βρίσκουν φρικτό θάνατο από φωτιά μέσα σε ένα διαμέρισμα το οποίο έχει σφραγίσει ο δολοφόνος. Το ίδιο βράδυ, στην καρδιά της συνοικίας με τα κόκκινα φανάρια του Αμπερντίν, ανακαλύπτεται το πτώμα μιας ιερόδουλης, η οποία έχει χτυπηθεί μέχρι θανάτου.«Η Ρόζι Γουίλιαμς πέθανε όπως ακριβώς έζησε: άσχημα…»

Για τον αρχιφύλακα ντεντέκτιβ Λόγκαν ΜακΡέι αυτό σηματοδοτεί μια κακή αρχή σε μια ακόμη δύσκολη βάρδια. Θα καταφέρει ο ευφυής και γεμάτος ανθρώπινες αδυναμίες Λόγκαν να φτάσει στην άκρη του νήματος, αυτού που συνδέει μια σειρά ειδεχθών εγκλημάτων; Ο πάλαι ποτέ ήρωας της Αστυνομίας του Γκράμπιαν έχει ενταχθεί με δυσμενή μετάθεση στην «Ομάδα των Χαμένων» της αστυνομίας και περιμένει την καρατόμησή του ανά πάσα στιγμή.

Μέρες καλοκαιριού στην Πόλη του Γρανίτη, το νεκροταφείο να γεμίζει ασφυκτικά με απανθρακωμένα πτώματα, δολοφονημένα πρεζόνια, διαμελισμένα λαμπραντόρ και ξυλοκοπημένες μέχρι θανάτου ιερόδουλες. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ένας από τους αστυφύλακες χαροπαλεύει στα Επείγοντα, βαριά τραυματισμένος από σοβαρή αμέλεια του Λόγκαν. Οι περισσότεροι από τους συναδέλφους του τον αποφεύγουν, ο επιθεωρητής Νάπιερ των Εσωτερικών Υποθέσεων είναι αποφασισμένος να πετύχει την απόλυσή του από το Σώμα, και η επιθεωρήτρια Στιλ παίρνει τα εύσημα για οτιδήποτε κάνει σωστά ο Λόγκαν. Απ’ ό,τι φαίνεται, θα είναι μια από εκείνες τις ανάποδες εβδομάδες…

Ο Stuart MacBride (Στιούαρτ ΜακΜπράιντ) είναι ο κορυφαίος συγγραφέας μπεστ σέλερ των Sunday Times. Έχει γράψει μια σειρά μυθιστορήματα με πρωταγωνιστή τον αστυνομικό επιθεωρητή Λόγκαν ΜακΡέι, μια άλλη σειρά με πρωταγωνιστή τον αστυνομικό Ας Χέντερσον, ένα φουτουριστικό θρίλερ, μια συλλογή διηγημάτων και ένα εικονογραφημένο βιβλίο για παιδιά. Έχει τιμηθεί με πολλά βραβεία (CWA’s Dagger in the Library, Barry Award for the Best Debut Novel, Best Breakthrough Author at the ITV3 crime thriller awards, World Stories Champion), ενώ το 2015 έγινε επίτιμος διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο του Νταντί. Ζει στη βορειοανατολική Σκωτία με τη γυναίκα του Φιόνα, τις γάτες του Γκρέντελ και Γκέρκιν, μερικές κότες, άλογα και έναν λαχανόκηπο γεμάτο αγριόχορτα.

Φως που χάνεται, Στιούαρτ ΜακΜπράιντ, εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα

