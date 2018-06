Πρόγραμμα προβολών:

Τετάρτη 13/6 & Πέμπτη 14/6

Δυο καρδιές / Réparer les vivants, της Κατέλ Κιγιεβερέ (Γαλλία – Βέλγιο, 2016)

Σκηνοθεσία: Κατέλ Κιλιβερέ / Katell Quillevere

Σενάριο: Maylis De Kerangal (μυθιστόρημα), Katell Quillevere

Με τους: Tahar Rahim, Emmanuelle Seigner, Anne Dorval

Έγχρωμη, 103΄

Γλώσσα: Γαλλικά

Όλα ξεκινούν τα ξημερώματα, όταν τρεις νεαροί σέρφερ δαμάζουν τα κύματα σε μια παραλία. Λίγες ώρες αργότερα, στον δρόμο της επιστροφής, εμπλέκονται σε ένα τραγικό τροχαίο και ο 17χρονος Σιμόν μένει κλινικά νεκρός. Εντωμεταξύ στο Παρίσι μια μεσήλικη μητέρα δύο παιδιών μπαίνει στην λίστα αναμονής για μεταμόσχευση καρδιάς.

Δευτέρα 18/6 & Τρίτη 19/6

Φραντς / Frantz, του Φρανσουά Οζόν

(Γαλλία - Γερμανία, 2017)

Σκηνοθεσία: Φρανσουά Οζόν / François Ozon

Σενάριο: βασισμένο στην ταινία Broken Lullaby του Ernst Lubitsch, François Ozon, Philippe Piazzo

Με τους: Pierre Niney, Paula Beer, Ernst Stötzner

Ασπρόμαυρη / Έγχρωμη, 113΄

Γλώσσες: Γαλλικά, Γερμανικά

Σε μια μικρή γερμανική πόλη μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, η Άννα θρηνεί καθημερινά στον τάφο του αγαπημένου της αρραβωνιαστικού Φραντς, θύμα μιας μάχης σε γαλλικό έδαφος. Μια μέρα ένας νεαρός, γοητευτικός Γάλλος, ο Αντριέν, αφήνει λουλούδια στον τάφο. Η παρουσία του, μετά την ήττα της Γερμανίας στον πόλεμο, θα προκαλέσει όχι μόνο αντιδράσεις αλλά και πάθη.

Τετάρτη 20/6 & Πέμπτη 21/6

Το μόνο αγόρι στη Νεα Υόρκη / The only living boy in New York, του Μαρκ Γουέμπ (ΗΠΑ, 2017)

Σκηνοθέτης: Μαρκ Γουέμπ / Marc Webb

Σενάριο: Allan Loeb

Με τους: Callum Turner, Kate Beckinsale, Pierce Brosnan

Έγχρωμη, 89΄

Γλώσσα: Αγγλικά

Ο Τόμας Γουέμπ αποφοίτησε μόλις από το κολέγιο κι αναζητά τη θέση του στον κόσμο. Γίνεται φίλος με το νέο (περίεργο) γείτονα του, που του αραδιάζει συνεχώς σοφίες για τη ζωή παρέα με αμέτρητες ποσότητες ουίσκι. Ο κόσμος του Τόμας κλονίζεται όταν ανακαλύπτει ότι ο πατέρας του απατά τη μητέρα του. Όλα όσα γνώριζε για τη ζωή και την οικογένεια, πρόκειται να αλλάξουν.

Δευτέρα 25/6 & Τρίτη 26/6

Moonlight, του Μπάρι Τζένκινς (ΗΠΑ, 2016)

Σκηνοθεσία: Μπάρι Τζένκινς / Barry Jenkins

Σενάριο: Barry Jenkins, Tarell Alvin McCraney

Με τους: Mahershala Ali, Sheriff Earp, Janelle Monae, Naomie Harris

Έγχρωμη, 111΄

Η ιστορία ενός νεαρού αφροαμερικανού από την παιδική του ηλικία έως και την ενηλικίωση, καθώς παλεύει να βρει τη θέση του στον κόσμο. Ένα συγκλονιστικό πορτρέτο της ζωής αυτού του ανθρώπου κι ένας ποιητικός φόρος τιμής στην ταυτότητα, την οικογένεια, τη φιλία και την αγάπη.

Τετάρτη 27/6 & Πέμπτη 28/6

Κάτω από τον ήλιο / A bigger splash, του Λούκα Γκουαντανίνο (Ιταλία, 2015)

Σκηνοθεσία: Λούκα Γκουαντανίνο / Luca Guadagnino

Σενάριο: David Kajganich, Jacques Deray

Με τους: Tilda Swinton, Matthias Schoenaerts, Ralph Fiennes

Έγχρωμη, 125'

Μια τραγουδίστρια της ροκ ξεκουράζεται με τον νεαρό σύντροφό της σε ένα μικρό νησί της Ιταλίας. Όταν ο πρώην της φτάσει στο νησί μαζί με την κόρη του, η ισορροπία του ζευγαριού θα διαταραχθεί.

Δευτέρα 2/7 & Τρίτη 3/7

Παράδεισος / Paradise, του Αντρέι Κοντσαλόφσκι (Ρωσία – Γερμανία, 2016)

Σκηνοθεσία: Αντρέι Κοντσαλόφσκι / Andrey Konchalovskiy

Σενάριο: Andrey Konchalovskiy, Elena Kiseleva

Με τους: Yuliya Vysotskaya, Viktor Sukhorukov, Peter Kurth

Ασπρόμαυρη, 130΄

Γλώσσες: Ρωσικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Γίντις

Τρεις άνθρωποι διασταυρώνονται σε μια δύσκολη περίοδο του πολέμου: η Όλγα, μια ρωσίδα μετανάστρια και μέλος της Γαλλικής Αντίστασης, ο Ζιλ, γάλλος συνεργάτης των Ναζί, και ο Χέλμουτ, υψηλόβαθμος αξιωματικός των Ες Ες... Η Όλγα συλλαμβάνεται από τους Ναζί επειδή έκρυψε παιδιά Εβραίων. Στη φυλακή γνωρίζει τον Ζιλ, ο οποίος έχει αναλάβει να διερευνήσει την υπόθεσή της. Εκείνος όμως την ερωτεύεται και δέχεται να ελαφρύνει την τιμωρία της με σεξουαλικά ανταλλάγματα. Η Όλγα θα κάνει ότι περνά από το χέρι της για να αποφύγει μια βίαιη ποινή, αλλά η ελπίδα της για ελευθερία εξασθενεί όσο τα πράγματα παίρνουν μία μη αναμενόμενη τροπή.

Τετάρτη 4/7 & Πέμπτη 5/7

Μεγάλωσε αν τολμάς / Rock'n Roll, του Γκιγιόμ Κανέ (ΗΠΑ, 2017)

Σκηνοθεσία - σενάριο: Γκιγιόμ Κανέ / Guillaume Canet

Σενάριο: Allan Loeb

Με τους: Guillaume Canet, Marion Cotillard, Philippe Lefebvre

Έγχρωμη, 89΄

Γλώσσα: Γαλλικά

Για τον 43χρονο Γκιγιόμ Κανέ, η ζωή δεν μπορεί να γίνει καλύτερη. Έχει ό,τι θα μπορούσε ποτέ να θελήσει κάποιος: είναι διάσημος, έχει σημαντική περιουσία, μια δουλειά που αγαπά και κυρίως μια ευτυχισμένη οικογένεια. Όλα όμως ανατρέπονται στη ζωή του όταν, στα γυρίσματα της νέας του ταινίας, η όμορφη νεαρή συμπρωταγωνίστριά του, τον ενημερώνει ότι δεν έχει πια «πέραση» στους νέους και κυρίως στα νεαρά κορίτσια. Η ήσυχη προσωπική ζωή του με τη Μαριόν Κοτιγιάρ, ο γιος τους, τα άλογα που εκτρέφει και το σπίτι τους στην εξοχή, τον κάνουν το αντίθετο του «κουλ» και «σέξι» τύπου.

Δευτέρα 9/7 & Τρίτη 10/7

Jackie, του Πάμπλο Λαρέν (Χιλή - Γαλλία - ΗΠΑ - Χονγκ Κονγκ, 2016)

Σκηνοθεσία: Pablo Larrain

Σενάριο: Noah Oppenheim

Με τους: Natalie Portman, Peter Sarsgaard, Greta Gerwig

Έγχρωμη - Ασπρόμαυρη (κάποιες σκηνές), 100΄

Γλώσσες: Αγγλικά, Ισπανικά

Στις 22 Νοεμβρίου του 1963, κατά τη διάρκεια μιας περιοδείας στο Ντάλας, ο Τζον Φ. Κένεντι δολοφονείται και το ροζ ταγέρ της Τζάκι ποτίζεται από το αίμα του συζύγου της. Ο κόσμος της και η πίστη της θρυμματίζονται. Παρά το τραύμα της, μια εβδομάδα μετά καλείται να αντιμετωπίσει το αδιανόητο: να παρηγορήσει τα δυο της μικρά παιδιά, να αδειάσει το σπίτι που ανακαίνισε με πολύ κόπο και να οργανώσει την κηδεία του άντρα της.

Τετάρτη 11/7 & Πέμπτη 12/7

Μια φανταστική γυναίκα / Una mujer fantástica, του Σεμπάστιαν Λέλιο (Χιλή – Γερμανία – Ισπανία - ΗΠΑ, 2017)

Σκηνοθεσία: Σεμπαστιάν Λέλιο / Sebastián Lelio

Σενάριο: Sebastián Lelio, Gonzalo Maza

Με τους: Daniela Vega, Francisco Reyes, Luis Gnecco

Έγχρωμη, 104΄

Γλώσσα: Ισπανικά

Μετά τον αιφνίδιο θάνατο του συντρόφου της, η Μαρίνα αντιμετωπίζει όχι μόνο την απροθυμία της οικογένειας του να την συμπεριλάβει στο πένθος, αλλά και την καχυποψία τους, σχετικά με τις συνθήκες κατά τις οποίες συνέβη το τραγικό συμβάν. Η Μαρίνα είναι τρανσέξουαλ και η ταινία είναι η ιστορία του αγώνα της για το δικαίωμα να είναι ο εαυτός της. Έναν αγώνα που δίνει σε όλη τη ζωή, με σκοπό να γίνει η γυναίκα που είναι σήμερα - μια σύνθετη, δυνατή, ειλικρινής και φανταστική γυναίκα.

-Αργυρή Άρκτος Καλύτερου Σεναρίου, Ειδική Μνεία Οικουμενικής Επιτροπής & Βραβείο Teddy, 67ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματόγραφου Βερολίνου.

Δευτέρα 16/7 & Τρίτη 17/7

Gloria, του Σεμπάστιαν Λέλιο (Χιλή - Ισπανία, 2013)

Σκηνοθεσία: Σεμπαστιάν Λέλιο / Sebastian Lelio

Σενάριο: Sebastian Lelio, Gonzalo Maza

Με τους: Paulina Garcia, Sergio Hernandez, Diego Fontecilla

Έγχρωμη, 110΄

Γλώσσες: Ισπανικά, Αγγλικά

Η Γκλόρια είναι 58 χρονών, χωρισμένη και τα παιδιά της έχουν ήδη φύγει από το σπίτι. Αποφασίζει όμως να μην περάσει μόνη την υπόλοιπη ζωή της. Για να καλύψει τον ελεύθερο χρόνο της κάνει διάφορες δραστηριότητες και ψάχνει ακόμη τον έρωτα σε πάρτι ενηλίκων που αναζητούν συντροφιά. Όταν συναντά τον Ροδόλφο, έναν χωρισμένο 65άρη, νομίζει πως βρήκε τον πραγματικό έρωτα. Η σχέση τους είναι πολύ δύσκολη καθώς ο Ροδόλφος έχει μία άρρωστη εξάρτηση από τα παιδιά του και την πρώην γυναίκα του. Η Γκλόρια ήθελε να τα δώσει όλα σ'αυτή τη σχέση, μόνο με το φόβο ότι μπορεί να είναι η τελευταία της, όμως η πραγματικότητα την φέρνει μπροστά σε αναπάντεχα εμπόδια που δεν ξέρει αν έχει το σθένος να τα ξεπεράσει. Προσπαθεί να αντιμετωπίσει τόσο εκείνα, όσο και το γεγονός ότι μεγαλώνει.

Τετάρτη 18/7 & Πέμπτη 19/7

Ο επιφανής πολίτης / El ciudadano ilustre, των Γκαστόν Ντουπρά & Μαριάνο Κον (Αργεντινή - Ισπανία, 2016)

Σκηνοθεσία: Γκαστόν Ντουπράτ / Gaston Duprat & Μαριάνο Κον / Mariano Cohn

Σενάριο: Andres Duprat

Με τους: Oscar Martinez, Dady Brieva, Andrea Frigerio, Manuel Vicente

Έγχρωμη, 120΄

Γλώσσα: Ισπανικά

Διαβάζοντας ανάμεσα στις αράδες της ιστορίας, το φιλμ κοιτάζει με αιχμηρό χιούμορ μια σειρά από θεματικές: από τη στενομυαλιά της επαρχίας ώς την ευθύνη ενός συγγραφέα και το δίκοπο μαχαίρι της φήμης. Ο ήρωάς του, ένας αργεντινός βραβευμένος με Νόμπελ συγγραφέας που ζει στην Ευρώπη, αποφασίζει να επιστρέψει στην πόλη που γεννήθηκε και την οποία δεν έχει επισκεφθεί εδώ και 30 χρόνια, προκειμένου να βραβευτεί για το έργο του. Μόνο που οι κάτοικοι της πόλης που χρησιμοποιεί ως σκηνικό σε όλες τις ιστορίες του δεν θα είναι όλοι τόσο εύκολοι να τους διαχειριστεί όσο οι χαρακτήρες στα βιβλία του.

Δευτέρα 27/8 & Τρίτη 28/8

Ο λαβύρινθος της σιωπής / Im Labyrinth des Schweigens, του Τζούλιο Ριτσιαρέλι (Γερμανία, 2014)

Σκηνοθεσία: Τζούλιο Ρικιαρέλι / Giulio Ricciarelli

Σενάριο: Giulio Ricciarelli, Elisabeth Bartel

Με τους: Alexander Fehling, Andre Szymanski

Έγχρωμη, 124΄

Γερμανία, 1958. Κανείς δεν γνωρίζει τι συνέβη στο Άουσβιτς. Και κανείς δε ρωτά. Ένας νεαρός δικηγόρος ανακαλύπτει ότι οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας ήταν ναζί και δήμιοι των στρατοπέδων συγκέντρωσης. Πρώην μέλη των Ες Ες είναι τώρα δάσκαλοι, αρτοποιοί, δημόσιοι υπάλληλοι. Κυκλοφορούν ανάμεσα στους ανυποψίαστους συμπατριώτες τους, που νομίζουν ότι οι ιστορίες για τα ολοκαυτώματα και τα βασανιστήρια στα στρατόπεδα συγκέντρωσης ήταν αστικοί μύθοι, ή, ακόμη περισσότερο, προπαγάνδα των συμμαχικών δυνάμεων. Αυτός ο φιλόδοξος νομικός τολμά λοιπόν να οδηγήσει πρώην μέλη των Ες Ες στην πρώτη τους δίκη από Γερμανούς, φέρνοντας αλυσιδωτές αντιδράσεις σε μια κοινωνία που έρχεται για πρώτη φορά αντιμέτωπη με το πιο φρικτό παρελθόν της.

Τετάρτη 29/8 & Πέμπτη 30/8

Ο εμποράκος / The salesman, του Ασγκάρ Φαραντί (Ιράν – Γαλλία, 2016)

Σκηνοθεσία - σενάριο: Ασγκάρ Φαραντί / Asghar Farhadi

Με τους: Shahab Hosseini, Taraneh Alidoosti, Babak Karimi

Έγχρωμη, 125΄

Ο Εμάντ και η Ράνα, αναγκάζονται να αφήσουν το ετοιμόρροπο διαμέρισμά τους και να μετακομίσουν σ’ ένα νέο, στην Τεχεράνη. Έπειτα από ένα απροσδόκητο γεγονός, η σχέση τους αρχίζει να αλλάζει, ενώ η παράσταση που ανεβάζουν, Ο Θάνατος του Εμποράκου, συνεχίζεται.

Δευτέρα 3/9 & Τρίτη 4/9

Να με φωνάζεις με τ' όνομά σου / Call me by your name, του Λούκα Γκουαντανίνο (Ιταλία - Γαλλία - Βραζιλία - ΗΠΑ, 2017)

Σκηνοθεσία: Λούκα Γκουαντανίνο / Luca Guadagnino

Σενάριο: James Ivory, βασισμένο στο βιβλίο του André Aciman

Με τους: Armie Hammer, Timothée Chalamet, Michael Stuhlbarg

Έγχρωμη, 132΄

Γλώσσες: Αγγλικά, Ιταλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Εβραϊκά

Ο 17χρονος Έλιο περνά ένα τεμπέλικο καλοκαίρι στην ιταλική εξοχή με τους γονείς του. Την ηρεμία καταλύει ο ερχομός ενός ψηλού, μαυρισμένου Αμερικάνου, του Όλιβερ, ο οποίος θα βοηθήσει τον καθηγητή πατέρα του Έλιο στην έρευνά του. Στην αρχή ο Έλιο αντιμετωπίζει το νεοφερμένο επιφυλακτικά και του φέρεται με υπεροψία. Οι μεταξύ τους λεκτικές κονταρομαχίες αποκτούν ρομαντική χροιά, και σύντομα γίνονται αχώριστοι. Ο Όλιβερ θα πρέπει να επιστρέψει στην Αμερική, ωστόσο θα είναι η πρώτη αγάπη του Έλιο, και θα μείνει στην καρδιά και στο μυαλό του για πάντα.

Τετάρτη 5/9 & Πέμπτη 6/9

1001 γραμμάρια / 1001 Gram, του Μπεντ Χάμερ (Νορβηγία - Γερμανία - Γαλλία, 2014)

Σκηνοθεσία - σενάριο: Μπεντ Χάμερ / Bent Hamer

Με τους: Ane Dahl Torp, Laurent Stocker, Stein Winge, Hildegunn Riise, Per Christian Ellefsen

Έγχρωμη, 93΄

Γλώσσες: Νορβηγικά, Γαλλικά, Αγγλικά

Όταν η Μαριέ, μια επιστήμονας από τη Νορβηγία, παρακολουθεί ένα σεμινάριο στο Παρίσι για το πραγματικό βάρος του ενός κιλού, αυτό γίνεται η μονάδα μέτρησης για την απογοήτευση, τη θλίψη και, τελικά, τον έρωτα, που επίσης μετριέται με το κιλό. Τελικά η Μαριέ αναγκάζεται να συμβιβαστεί με το πόσο πραγματικά ζυγίζει η ανθρώπινη ζωή και με ποια μέτρα και σταθμά σκοπεύει να ζήσει.

Δευτέρα 10/9 & Τρίτη 11/9

Η ολοκαίνουργια... Καινή Διαθήκη / Brand new testament, του Ζακό Βαν Ντορμέλ (Βέλγιο - Γαλλία - Λουξεμβούργο, 2016)

Σκηνοθεσία: Ζακό Βαν Ντορμέλ / Jaco Van Dormael

Σενάριο: Thomas Gunzig, Jaco Van Dormael

Με τους: Pili Groyne, Benoit Poelvoorde, Catherine Deneuve

Έγχρωμη, 114΄

Γλώσσες: Γαλλικά, Γερμανικά

Ο Θεός υπάρχει. Ζει στις Βρυξέλλες! Στη γη, ωστόσο, ο Θεός δεν είναι τίποτα άλλο από ένας ανήθικος δειλός, αντιπαθής ακόμα και στην ίδια του την οικογένεια. Από την άλλη, η κόρη του Εά πλήττει αφόρητα και «πνίγεται» να είναι κλειδωμένη σε ένα μικρό διαμέρισμα στις βαρετές Βρυξέλλες. Μέχρι μια μέρα όπου αποφασίζει να επαναστατήσει ενάντια στον πατέρα της, χακάροντας τον υπολογιστή του και διαρρέοντας σε όλον τον κόσμο την ημερομηνία που πρόκειται ο καθένας να πεθάνει.

Τετάρτη 12/9 & Πέμπτη 13/9

Manifesto, του Γιούλιαν Ρόζεφελντ (Γερμανία, 2015)

Σκηνοθεσία - σενάριο: Γιούλιαν Ρόζεφελντ / Julian Rosefeldt

Με τους: Cate Blanchett, Erika Bauer, Ruby Bustamante

Έγχρωμη, 95΄

Γλώσσα: Αγγλικά

Η Κέιτ Μπλάνσετ όχι σε έναν, αλλά σε 13 ρόλους, ερμηνεύει τα μεγάλα καλλιτεχνικά μανιφέστα: Φουτουρισμό, Ντανταϊσμό, Fluxus, Καταστασιασμό, Δόγμα 95 και άλλα. Η βραβευμένη αυστραλή ηθοποιός ενσαρκώνει μοναδικά διαφορετικούς χαρακτήρες, μεταξύ των οποίων μία δασκάλα, μία παρουσιάστρια, μία εργάτρια, έναν άστεγο και μία ναρκομανή.

Τιμές εισιτηρίων: 5€, 4€ (μειωμένο & CineΚάρταF 2017-2018)