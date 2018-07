Το Park Your Cinema, η ενότητα υπαίθριων κινηματογραφικών προβολών του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, υπό την επιμέλεια του Ηλία Φραγκούλη, συνεχίζεται και τον Ιούλιο στο Ξέφωτο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος. Αυτόν τον μήνα, κλασικές αμερικάνικες κωμωδίες εναλλάσσονται με διαχρονικές ταινίες κινουμένων σχεδίων για μικρούς και μεγάλους.

Το πρόγραμμα του Ιουλίου αναλυτικά:

Η ΝΥΦΗ ΗΤΑΝ ΑΡΣΕΝΙΚΗ / I was a male war bride (1949)

Παρασκευή 13 Ιουλίου, ώρα 21:00

ΑΓΟΡΑ

Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος έχει τελειώσει και ένας Γάλλος αξιωματικός των συμμαχικών δυνάμεων αναλαμβάνει την αποστολή έρευνας ενός κατασκευαστή φακών στα γερμανικά εδάφη. Θα έχει για παρτενέρ μια Αμερικανίδα συνάδελφό του, η οποία τον αντιπαθεί σφόδρα. Στην πορεία θα ερωτευτούν, αλλά ορισμένοι στρατιωτικοί κανονισμοί κινδυνεύουν να τους χωρίσουν. Για να πάρει visa για τις ΗΠΑ, εκείνος πρέπει να κάνει μια λίγο ιδιαίτερη θυσία. Κλασική ρομαντική κωμωδία, με highlight τα φοβερά ντοκουμέντα του βομβαρδισμένου Βερολίνου, μέχρι τη στιγμή που ο Cary Grant εμφανίζεται με φούστα!

Σκηνοθεσία: Howard Hawks

ΜΕΡΙΚΟΙ ΤΟ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΚΑΥΤΟ / Some like it hot (1959)

Παρασκευή 20 Ιουλίου, ώρα 21:00

ΞΕΦΩΤΟ

Δύο μουσικοί που γίνονται μάρτυρες σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών της Μαφίας, υποχρεώνονται να μεταμφιεστούν σε γυναίκες ώστε να μπουν σε περιοδεύουσα θηλυκή μπάντα της jazz. Η τραγουδίστρια και μεγάλη φίρμα της τελευταίας θα γίνει το μήλο της Έριδος που θα τους βάλει σε ανταγωνιστικούς μπελάδες, με κίνδυνο να αποκαλυφθούν οι ταυτότητές τους. Η ταινία προτάθηκε για 6 Όσκαρ και το American Film Institute την τοποθετεί στην κορυφή των καλύτερων κωμωδιών όλων των εποχών.

Σκηνοθεσία: Billy Wilder

ΤΟΥΤΣΙ / Tοοtsie (1982)

Παρασκευή 27 Ιουλίου, ώρα 21:00

ΞΕΦΩΤΟ

Ηθοποιός με δύστροπο χαρακτήρα, αφού δεν βρίσκει δουλειά για μήνες στη Νέα Υόρκη, δοκιμάζει την τύχη του ως γυναίκα. Θα βρει έναν ρολάκο σε τηλεοπτική σαπουνόπερα και θα αντιμετωπίσει πολλά αδιέξοδα όταν το κοινό λατρέψει την ηρωίδα που υποδύεται. Η #2 εισπρακτική επιτυχία του 1982 στις ΗΠΑ, προτάθηκε για 10 Όσκαρ, αλλά τιμήθηκε μονάχα με εκείνο του δεύτερου γυναικείου ρόλου (Jessica Lange), καθώς ο Ben Kingsley του βιογραφικού Γκάντι προτιμήθηκε από το κωμικό ρεσιτάλ του Dustin Hoffman. Παραδόξως, την ίδια χρονιά, η Julie Andrews διεκδικούσε το Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου για το Victor/Victoria, ως… γυναίκα που παριστάνει τον άνδρα και μεταμφιέζεται σε γυναίκα!

Σκηνοθεσία: Sydney Pollack

Park your Cinema Kids

ΟΙ ΑΡΙΣΤΟΓΑΤΕΣ / The Aristocats (1970)

Σάββατο 7 ιουλίου, ώρα 21:00

ΞΕΦΩΤΟ

Μια ιδιόρρυθμη πολυεκατομμυριούχος πεθαίνει στο Παρίσι και η διαθήκη της ανακηρύσσει σε μοναδικούς κληρονόμους τις Αριστόγατές της! Ο μπάτλερ της μακαρίτισσας ζηλεύει την τύχη των γατιών και αποφασίζει να τα στείλει στην εξοχή… χωρίς γυρισμό, αλλά δεν λογαριάζει στην υποστήριξη που θα έχουν οι κληρονόμοι από τις κεραμιδόγατες της περιοχής. Ρομαντική διάθεση, στοιχεία περιπέτειας και πολλά τραγούδια δίνουν το στίγμα μιας ακόμη τεράστιας εμπορικής επιτυχίας της Disney. Παραδόξως, η έμπνευση για την ιστορία προέκυψε από αληθινό περιστατικό της δεκαετίας του 1910!

Σκηνοθεσία: Wolfgang Reitherman

Προβολή με ελληνικούς υποτίτλους

Ο ΡΑΤΑΤΟΥΗΣ / Ratatouille (2007)

Σάββατο 14 Ιουλίου, ώρα 21:00

ΞΕΦΩΤΟ

Ο νεαρός Ρεμί ονειρεύεται να γίνει μεγάλος και τρανός σεφ των Παρισίων, στα χνάρια του φημισμένου μετρ της γεύσης, Γκουστό. Και θα τα καταφέρει με τη βοήθεια του πιο απρόβλεπτου συνεργάτη. Η όγδοη παραγωγή animated ταινίας μεγάλου μήκους από το studio της Pixar είναι πραγματικό αριστούργημα του είδους, με μια ανθρωποκεντρική αντίληψη που οδηγεί στιγμιαία στην ταύτιση με τον κεντρικό ήρωα - ποντίκι και το σόι του, ενώ ταυτόχρονα παραδίδει μαθήματα ζωής για εκείνους που ασχολούνται με τη μαγειρική και τη γευσιγνωσία. Φυσικά, βραβεύτηκε με Όσκαρ το 2008.

Σκηνοθεσία: Brad Bird

Προβολή με ελληνικούς υποτίτλους

ΤΑ 101 ΣΚΥΛΙΑ ΤΗΣ ΔΑΛΜΑΤΙΑΣ / 101 Dalmatians (1961)

Σάββατο 21 Ιουλίου, ώρα 21:00

ΞΕΦΩΤΟ

Η Κρουέλα Ντε Βιλ βάζει στο μάτι όλα τα κουτάβια Δαλματίας που κυκλοφορούν στο Λονδίνο, με σκοπό να δημιουργήσει τη γούνα που πάντα ονειρευόταν! Ο Πόνγκο και η Περντίτα δίνουν αγώνα για να σώσουν τα παιδιά τους από τα σατανικά χέρια της Κρουέλα και ανακαλύπτουν ότι ακόμη 84 σκυλάκια κινδυνεύουν να γίνουν παλτό εξαιτίας της. Ένα παιδικό βιβλίο του 1956 μετατρέπεται σε έναν από τους πιο θρυλικούς τίτλους της Disney για το είδος των ταινιών κινουμένων σχεδίων.

Σκηνοθεσία: Wolfgang Reitherman

Προβολή με ελληνικούς υποτίτλους

ΜΠΑΤΕ ΣΚΥΛΟΙ ΑΛΕΣΤΕ / The secret life of pets (2016)

Σάββατο 28 Ιουλίου, ώρα 21:00

ΞΕΦΩΤΟ

Πώς περνούν τις ώρες τους τα κατοικίδια ζώα των διαμερισμάτων του Μανχάταν, όταν τα αφεντικά τους φεύγουν το πρωί για τη δουλειά; Και σε τι μπελάδες θα βρεθεί ο τετράποδος Μαξ, όταν αναγκαστεί να συγκατοικήσει με τον αδέσποτο Ντιουκ; Η #6 μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία του 2016 παγκοσμίως είναι μια απόλυτα ψυχαγωγική περιπέτεια καταδίωξης που αγαπήθηκε απίστευτα από θεατές κάθε ηλικίας και δη τους φιλόζωους, φτιαγμένη από την ομάδα που μας έδωσε τη φιλμική σειρά των «Εγώ, ο Απαισιότατος», αλλά και τα περιβόητα Minions.

Σκηνοθεσία: Wolfgang Reitherman

Προβολή με ελληνικούς υποτίτλους

Και αυτόν τον μήνα, όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο χάρη στην αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (Ι.Σ.Ν.).