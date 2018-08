Η πρώτη φορά που η Μέριλιν Μονρόε εμφανίστηκε γυμνή στο σινεμά δεν είδε ποτέ το φως των προβολέων. Ο σκηνοθέτης Τζον Χιούστον έκρινε τη σκηνή περιττή –πόσο μάλλον που θα του δημιουργούσε προβλήματα με τη λογοκρισία. Έτσι, αυτές οι λίγες σεκάνς που «έκλεψε» ο φακός κατέληξαν στο δάπεδο της αίθουσας μοντάζ και όλοι πίστεψαν πως δεν υπήρχαν πια.

Όμως, ο γιος του παραγωγού της ταινίας «Οι αταίριαστοι» στην οποία η σταρ συμπρωταγωνιστούσε με τον Κλαρκ Γκέιμπλ και τον Μοντγκόμερι Κλιφτ αποκάλυψε πρόσφατα ότι το πολύτιμο κομμάτι φιλμ υπάρχει και μάλιστα σε άριστη κατάσταση. Ο πατέρας του το είχε περιμαζέψει διότι πίστευε ότι η σκηνή σε αυτή την εκδοχή της ήταν πολύ πιο δυνατή από αυτή που τελικά βρήκε τον δρόμο προς τις κινηματογραφικές αίθουσες.

Για όσους δεν έχουν δει ποτέ τους «Αταίριαστους» να θυμίσουμε ότι η ταινία που γυρίστηκε το 1961 σε σενάριο Άρθουρ Μίλερ ήταν η τελευταία ολοκληρωμένη κινηματογραφική δουλειά της σταρ και του συμπρωταγωνιστή της Κλαρκ Γκέιμπλ.

Στην επίμαχη σκηνή ο Κλαρκ Γκέιμπλ πλησιάζει το κρεβάτι όπου κοιμάται η ηθοποιός και της δίνει ένα φιλί. Στην κομμένη σκηνή εκείνη ανασηκώνεται για να δεχτεί το φιλί του αποκαλύπτοντας τη γυμνή πίσω όψη της. Στη συνέχεια εκείνος φεύγει και αυτή σηκώνεται, πετάει το σεντόνι και αρχίζει να ντύνεται.

Η Μέριλιν Μονρόε έφυγε από τη ζωή ενάμιση χρόνο μετά από την ολοκλήρωση των γυρισμάτων των «Αταίριαστων».

Άγνωστες λεπτομέρειες από τη ζωή της Μέριλιν Μονρόε καθώς και ανέκδοτες φωτογραφίες της περιλαμβάνονται στο βιβλίο του Charles Casillo «The Private Life of a Public Icon» που θα κυκλοφορήσει στις 14 Αυγούστου.

