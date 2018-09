Σκηνοθεσία:

Τζόναθαν & Τζος Μπέικερ

Σενάριο

(βασισμένο σε ιδέα των Μπέικερ)

Ντάνιελ Κέισι

Ηθοποιοί:

Τζακ Ρέινορ

Ζόι Κράβιτζ

Μάιλς Τρούιτ

Κάρι Κουν

Ντένις Κουέιντ

Τζέιμς Φράνκο

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Λάρκιν Σέιπλ

Μοντάζ: Μαρκ Ντέι

Μουσική: Mogwai

Διάρκεια: 102 λεπτά

Trailer: https://youtu.be/HtNB59tOOOE

Facebook Page: https://www.facebook.com/tanweergreece

Instagram: https://www.instagram.com/tanweergreece

Οι παραγωγοί της εξαιρετικής σειράς "Stranger Things" και του καταπληκτικού "Arrival" παρουσιάζουν το πολλά υποσχόμενο σκηνοθετικό ντεμπούτο των αδελφών Μπέικερ, ένα καταιγιστικό θρίλερ μυστηρίου με sci-fi διάσταση, μία ιστορία ενηλικίωσης ενός αναπάντεχου ήρωα, με μοναδική ατμόσφαιρα.

Στην ταινία πρωταγωνιστεί ο πρωτοεμφανιζόμενος Μάιλς Τρούιτ στο πλευρό του Τζακ Ρέινορ ("Sing Street"), ενώ εμφανίζονται οι Ζόι Κράβιτζ ("Mad Max"), Κάρι Κουν ("Gone Girl"), Ντένις Κουέιντ ("The Day After Tomorrow") και Τζέιμς Φράνκο ("The Disaster Artist").

Σύνοψη

Ο πρώην κατάδικος (Τζάκ Ρέινορ) και ο υιοθετημένος μικρός αδελφός του (Μάιλς Τρούιτ) μπαίνουν στο στόχαστρο ενός εκδικητικού εγκληματία (Τζέιμς Φράνκο) και δύο στρατιωτών από άλλο πλανήτη. Για να ξεφύγουν τρέπονται σε φυγή αρματωμένοι με ένα μυστήριο όπλο που είναι και η μοναδική ασπίδα προστασίας τους.

Η ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΤΟ ΟΡΑΜΑ

Οι δημιουργοί Τζόναθαν και Τζος Μπέικερ κάνουν το σκηνοθετικό ντεμπούτο τους με το "Kin", που βασίζεται σε μία βραβευμένη ταινία μικρού μήκους με τίτλο "Bag Man". Το ταινιάκι που απέσπασε το Μεγάλο Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής στο SXSW αφηγείται τη διαδρομή ενός Αφροαμερικανού έφηβου από τη σκληρή γειτονιά του στη Νέα Υόρκη στην εξοχή, κρατώντας μία μυστηριώδη τσάντα που τελικά αποκαλύπτεται ότι περιέχει ένα φουτουριστικό όπλο.

Οι Μπέικερ ζούσαν στη Νέα Υόρκη και δούλευαν για τη διαφήμιση, όταν αποφάσισαν να διευρύνουν τους ορίζοντες τους κάνοντας μία ταινία μικρού μήκους. "Δεν κάναμε ταινία μικρού μήκους για να προχωρήσουμε στη μεγάλου μήκους. Ήταν από αγάπη για την ιστορία που το κάναμε" λέει ο Τζος Μπέικερ. "Και μετά" συμπληρώνει ο Τζόναθαν "είδαμε κάτι μεγαλύτερο σ' αυτήν". Αυτό το κάτι μεγαλύτερο ήταν μία μεγάλου μήκους ιστορία που άξιζε να αφηγηθούν τα δύο αδέλφια. "Από τη μικρού μήκους κρατήσαμε τα βασικά στοιχεία, το αγόρι, την τσάντα, το όπλο και θέλαμε να πούμε μία ιστορία για την οικογένεια. Για δύο αδέλφια".

Όταν παρουσίασαν την ιδέα στον παραγωγό Νταν Κοέν της 21 Laps Entertainment (που έχει στο ιστορικό της τα σπουδαία "Stranger Things" και "Arrival"), η ιδέα του άρεσε πολύ. "Τους ήξερα από τη δουλειά τους στη διαφήμιση και προφανώς η ταινία μικρού μήκους έδειχνε το όραμα τους. Μας έδινε μία καλή ιδέα του πώς ήθελαν να κάνουν τη μεγάλου μήκους" λέει ο Κοέν.

Ο ιδρυτής της 21 Laps Σον Λέβι πίστεψε κι αυτός στη δυνατότητα του δίδυμου να κάνει μια σπουδαία ταινία μικρού μήκους. "Οι Μπέικερ με εντυπωσίασαν με το ένστικτο τους και πόσο όμορφα θα έκαναν την ταινία μικρού μήκους σε κανονική διάρκεια. Είχαν πολύ καλή αίσθηση της αφήγησης".

Οι δύο δημιουργοί απευθύνθηκαν στον Ντάνιελ Κέισι για το σενάριο. "Το "Kin" είναι μία ιστορία ενηλικίωσης" λέει ο σεναριογράφος. "Ειδικά για τον πρωταγωνιστή, τον Έλι, αλλά και για τον Τζίμι, τον μεγαλύτερο αδελφό. Όσο πιο πολύ δουλεύαμε το σενάριο συνειδητοποιούσαμε ότι είναι μια ιστορία για ανθρώπους που ψάχνουν οικογένεια".

Ο Τζόναθαν Μπέικερ επισημαίνει ότι ήταν η αγάπη που έχουν τα αδέλφια για διαφορετικές ταινίες που τους ώθησε να συλλάβουν την ταινία ως προσγειωμένο sci-fi. "Προτιμάμε ιστορίες που έχουν υφή, που έχουν φλόγα. Θέλαμε να επικεντρωθούμε στους χαρακτήρες και να έχουμε προσγειωμένο ύφος σε αυτή την ταινία επιστημονικής φαντασίας" λέει χαρακτηριστικά.

Το συγκεκριμένο όραμα τους εντυπωσίασε τον παραγωγό: "Από τη στιγμή που άρχισε η παραγωγή ήξεραν ακριβώς τι ήθελαν" λέει ο Κοέν. "Και μπορούν να το εκφράσουν μέσα από το σχέδιο του φουτουριστικού όπλου, μέσα από τα ρούχα, μέσα από τις ερμηνείες. Έχουν μια καθολική αντίληψη του τι θέλουν και πώς να το πάρουν. Είναι πολύ σπάνιο, ειδικά για πρωτάρηδες".

ΟΙ ΗΘΟΠΟΙΟΙ

Καθώς ο ρόλος του Έλι είναι στην καρδιά της ιστορίας ήταν σημαντικό για το δίδυμο να βρει έναν νέο ηθοποιό που μπορεί να ενσαρκώσει έναν γήινο και βαθύ 14χρονο. Είδαν πάνω από διακόσια παιδιά μέχρι να καταλήξουν στον Μάιλς Τρούιτ. Ο νεαρός ηθοποιός είχε εντυπωσιαστεί από τη μικρού μήκους τους. "Ήταν πολύ ήσυχη. Είχε να κάνει με το συναίσθημα και το βλέμμα. Και μετά είδα αυτό το τεράστιο εξωγήινο όπλο και σκέφτηκα ότι πρέπει να πάρω τη δουλειά!".

Οι σκηνοθέτες θαύμασαν το πόσο γρήγορα ο Τρούιτ με λίγη εμπειρία κατάφερε να πάρει τα ηνία του χαρακτήρα. "Ήταν εντυπωσιακό" λέει ο Τζος Μπέικερ. "Στο τέλος, τον βλέπεις να ωριμάζει. Αντανακλά τον χαρακτήρα, τον Έλι, τέλεια. Με έναν τρόπο έκανε κι αυτός το ίδιο ταξίδι με τον Έλι".

Για τον αδελφό του Έλι, τον Τζίμι, ο Τζόναθαν Μπέικερ λέει: "Η άλλη πλευρά είναι δυναμική. Είναι ο Τζίμι και θέλαμε κάποιον συμπαθητικό, ακόμα και αν παρασύρει ένα αθώο παιδί στο λάθος μονοπάτι. Ήταν μια εύθραυστη ισορροπία το να μην το κάνουμε μισητό". Ο Τζος προσθέτει: "Στο τέλος, πρέπει να συμπαθείς αυτούς του δύο πολύ διαφορετικούς αδελφούς και να πιστέψεις ότι ο Τζίμι είναι καλός".

Βρήκαν αυτό που έψαχναν ακριβώς στον Ιρλανδό ηθοποιό Τζακ Ρέινορ. Στον ηθοποιό μάλιστα άρεσε πολύ που ήταν μία στουντιακή ταινία σε ύφος ανεξάρτητης. "Είναι μια προσγειωμένη ταινία επιστημονικής φαντασίας" λέει ο ηθοποιός. "Δεν σε πάει σε ένα φανταστικό σύμπαν όπου οι εξωγήινοι ετοιμάζονται να εισβάλλουν στον πλανήτη. Είναι ένα μικρό, απομονωμένο περιστατικό που συμβαίνει ανάμεσα στα δύο αδέλφια. Απλώς έχει και στοιχείο επιστημονικής φαντασίας, που μας δίνει τη δράση και την αγωνία".

Στο γύρισμα, η ζωή μιμήθηκε την τέχνη καθώς οι δύο ηθοποιοί δέθηκαν σαν τα αδέλφια που υποδύονται στη μεγάλη οθόνη. "Είναι σαν αδελφός μου" λέει ο Τρούιτ για τον Ρέινορ. "Τον θαυμάζω. Είναι μέντορας. Όπως ένας αδελφός".

Ο Ρέινορ συμφωνεί. "Τον αγαπώ" λέει. "Είναι καταπληκτικό παιδί. Έχει μυαλό. Τον βλέπω και είναι ήδη ένας σταρ. Είμαι πολύ περήφανος για αυτό που κατάφερε στην ταινία".

Η καλή τύχη με τους ηθοποιούς συνεχίστηκε με τη συμμετοχή του Ντένις Κουέιντ, που υποδύεται τον πατέρα της οικογένειας. "Είναι σημαντικός ρόλος" λέει ο Τζόναθαν Μπέικερ. "Δεν είναι απλώς μία ένδοξη μικρή εμφάνιση. Έχει το βάρος ενός πατέρα".

Ο Κουέιντ βλέπει τον χαρακτήρα σαν ένα σκληρά εργαζόμενο άντρα που έχει τον δύσκολο ρόλο να μεγαλώσει δύο παιδιά μόνος του, μετά τον θάνατο της γυναίκας του. "Έχει αρχές" λέει ο ηθοποιός. "Δεν έχει πραγματοποιήσει όλα του τα όνειρα, αλλά είναι ικανοποιημένος με αυτό που έχει. Ο κύριος σκοπός του είναι τα παιδιά του και το τι θα τους περάσει, τι θα γίνουν. Αυτή είναι η κληρονομιά του στη ζωή και το πιο σημαντικό πράγμα για αυτόν'.

Ο Κουέιντ λέει ότι ο ρεαλισμός της ταινίας του άρεσε πολύ. "Μου αρέσει το θέμα της ταινίας. Έχει να κάνει με το να νιώθεις αποξενωμένος από τον κόσμο. Έχει να κάνει με την οικογένεια. Με το να ανήκεις κάπου και όλοι σχετίζονται με αυτό".

Τα δύο αδέλφια πρέπει να φύγουν από το Ντιτρόιτ γιατί έχουν μπλεξίματα με τρεις βίαιους τύπους. Ανάμεσα τους είναι και ο κακός της ταινίας ο Τέιλορ που είναι μάλλον εκκεντρικός. Είναι μοχθηρός αλλά έχει και χιούμορ. Τον ρόλο υποδύεται ο Τζέιμς Φράνκο.

Πάνω στο φευγιό τους, τα δύο αδέλφια συναντούν μία απρόσμενη σύμμαχο, μία χορεύτρια που ακούει στο όνομα Μίλι και ψάχνει να ξεφύγει και η ίδια. "Βλέπει κάτι στα αδέλφια, ειδικά στον Έλι. Ίσως της θυμίζει τη ζωή που άφησε πίσω" λέει ο Τζος Μπέικερ. "Η Μίλι είναι αυτάρκης. Ξέρει να επιβιώνει. Έχει ανασυστήσει τον εαυτό της και δεν χρειάζεται τη βοήθεια κανενός. Καμία δεν μπορεί να παίξει καλύτερα τον ρόλο από τη Ζόι Κράβιτζ. Ό,τι θέλαμε, από την αληθοφάνεια μέχρι το πνεύμα και το κουλ ύφος, όλα τα έχει η Ζόι".

Η Ζόι λέει ότι η Μίλι είναι από τους χαρακτήρες που ψάχνοντας διέξοδο, καταλαβαίνει πόσο θετική επίδραση μπορεί να έχει στους άλλους. "Ψάχνει να ξεφύγει καιρό και καταλαβαίνει ότι τα αγόρια έχουν κάτι στο μυαλό τους" λέει η Κράβιτζ. "Έχουν κάτι το ενδιαφέρον οι δυο τους, οπότε τους πλησιάζει ενστικτωδώς και φεύγει μαζί τους".

Ο Ρέινορ εκφράζει τον θαυμασμό του για την ερμηνεία της Κράβιτζ. "Θυμάμαι αυτή τη μεγάλη πρώτη σκηνή που είχαμε μαζί. Σε αιχμαλωτίζει, είναι απίστευτη. Μου άρεσε που συνεργάστηκα μαζί της και που είναι φίλη μου".

ΤΟ ΟΠΛΟ

Για τους δημιουργούς η ταινία είναι μια ανατρεπτική εκδοχή ενός κλασικού παραμυθιού. "Ένα αγόρι που έχει βιώσει την απώλεια και έλκεται από κάτι που μόνο αυτό μπορεί να κρατήσει και να χειριστεί. Ακούγεται σαν ένα οικείο παραμύθι. Εδώ έχουμε ένα 14χρονο αγόρι που κρατάει ένα εξωγήινο όπλο" επισημαίνει ο Τζος Μπέικερ. Ο σεναριογράφος λέει: "Το πιο σημαντικό στην ιστορία είναι ότι το όπλο έχει άγνωστες δυνατότητες. Δεν ξέρεις τι μπορεί να κάνει και το μυστήριο σε πάει μέχρι το δεύτερο μέρος της ταινίας".

Φυσικά, αυτό σημαίνει ότι το όπλο έπρεπε να έχει ιδιαίτερο χαρακτήρα. Επειδή το όπλο που βρίσκει ο Έλι στην ταινία μοιάζει με το όπλο που είχαν οι δημιουργοί στην ταινία μικρού μήκους τους, υπήρχε μία ιδέα για το πώς θα μπορούσε να είναι.

"Τα δύο αδέλφια έχουν προϋπηρεσία στο design" λέει ο υπεύθυνος σχεδιασμού παραγωγής Ίθαν Τόμπμαν. "Ξέρουν από graphic design και είναι φανατικοί θαυμαστές της επιστημονικής φαντασίας. Έχουν δει όλες τις ταινίες και τις έχουν μελετήσει, οπότε έπαιξαν λίγο με τον σχεδιασμό του όπλου. Κάναμε αναφορές σε ταινίες της δεκαετίας του '80. Η προετοιμασία μαζί τους ήταν μαραθώνιοι ταινιών".

"Θέλαμε ένα παρόμοιο design με το όπλο στο "Bag Man", αλλά πιο προχωρημένο. Ήταν σημαντικό για τον Μάιλς να κρατάει κάτι αληθινό στα χέρια του, χωρίς να βασίζεται στα ειδικά εφέ. Να έχει ένα κάποιο βάρος και να του είναι δύσκολο να το κρατάει. Η πολύπλοκη σχέση του Έλι με αυτό το όπλο ήταν πολύ σημαντική" εξηγεί ο Τζος Μπέικερ.

Ο Μάιλς Τρούιτ απόλαυσε το φουτουριστικό όπλο ως Έλι και ως κανονικό παιδί με ένα φοβερό καινούριο παιχνίδι. "Όταν το ανάβεις, έχει λαμπάκια και είναι πολύ κουλ" λέει ο νεαρός ηθοποιός. "Αλλά είναι μεγάλο και αρκετά βαρύ".

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ

Όλοι όσοι έχουν συμμετάσχει στην ταινία πιστεύουν ότι το κοινό θα δει κάτι παραπάνω από μία συναρπαστική ταινία. "Έχεις πολλές γεύσεις στο πιάτο" λέει ο Τζος Μπέικερ. "Έχει μυστήριο, οικογενειακό δράμα, επιστημονική φαντασία και το ύφος της ανεξάρτητης ταινίας. Νομίζω ότι όλα αυτά κάνουν το "Kin" μοναδικό".

Ο Τζακ Ρέινορ βλέπει μία ταινία που θα έχει επίδραση στην καρδιά και το μυαλό των θεατών. "Έχει όλα τα στοιχεία ενός blockbuster αλλά την ίδια στιγμή είναι σκεπτόμενο. Ελπίζω το κοινό να σκεφτεί το θέμα της οικογένειας".

Ο Σον Λέβι είναι περήφανος που το "Kin" φέρνει κάτι φρέσκο σε ένα κορεσμένο τοπίο. "Είναι ένα πρωτότυπο φιλμ που δεν βασίζεται σε κανένα κόμικ ή βιβλίο" λέει ο παραγωγός. "Είναι το όραμα και η φωνή δύο αφηγητών που έχουν έναν ολόκληρο κόσμο στο μυαλό τους, που είχαν αυτό το πλήθος χαρακτήρων στην καρδιά τους. Έχει πλάκα, έχει δράση, έχει μια εικόνα που δεν έχω ξαναδεί σε ταινία και είμαι πολύ περήφανος. Έχει χαρακτήρες που σε νοιάζουν και είναι το ίδιο ικανοποιητικό στην καρδιά, στο μάτι και στο μυαλό".