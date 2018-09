Για δεύτερη χρονιά το Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών, από την Πέμπτη 13 έως και το Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου, στήνει ένα ιδιαίτερο θερινό σινεμά στον υπέροχα επιβλητικό χώρο του και διοργανώνει το Masterpiece at first: ένα κινηματογραφικό αφιέρωμα με μικρού και μεγάλου μήκους ταινίες, αλλά και με μουσικές εκπλήξεις!

Ένα τριήμερο με ταινίες - πρώτες εμφανίσεις σκηνοθετών που αργότερα έκαναν μεγάλη καριέρα. Πρεμιέρες που έκαναν αίσθηση στην εποχή τους και που ακόμη και σήμερα διατηρούν το σφρίγος και την έντασή τους. Σε συνεργασία με το CineDogs.gr, αλλά και με το Thessaloniki International Short Film Festival, θα προβληθούν μικρού και μεγάλου μήκους ταινίες, θα υπάρξουν μεταμεσονύκτιες προβολές, ενώ και φέτος δεν θα λείψουν και οι μουσικές εκπλήξεις, μετατρέποντας τη Μονή Λαζαριστών σ' ένα υπέροχο open air cinema.

Το πρόγραμμα:

Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου

21:00 «Καληνύχτα» του Θάνου Κερμίτση (σε συνεργασία με το TiSFF)

Η Ελλάδα, μια σειρά από ερείπια. Όλοι πλέον προσπαθούν να επιβιώσουν με κάθε τρόπο και να αφήσουν πίσω την ζωή τους πριν την καταστροφή...

21:40 «Το χρήμα της οργής» (The Killing, 1956) του Στάνλεϊ Κιούμπρικ (σε συνεργασία με το CineDogs.gr)

Ο Κιούμπρικ δανείζεται τους κώδικες του φιλμ νουάρ και τους αξιοποιεί στην πρωτόλεια μορφή τους, παράλληλα όμως τους εντάσσει στο δικό του αισθητικό και εννοιολογικό σύμπαν. Και επιτυγχάνει να ξαναπεί πράγματα που είχαν ήδη από τότε ειπωθεί, με τρόπο πιο συναρπαστικό και σαγηνευτικό. Ο σχεδιασμός και η περάτωση μίας ληστείας, στην οποία όλα θα καταλήξουν στραβά και ανάποδα, αφού, όμως, πρώτα έχουν παραδόξως εκτελεστεί στην εντέλεια!

23:15 Live Jazz

Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου

21:00 «Heimlich» του Κώστα Μπακούρη (σε συνεργασία με το TiSFF)

Μια ταινία εισβολής χωρίς όπλα. Mε την προσφορά μπορείς να κατακτήσεις ευκολότερα κάτι απ’ ό,τι μ’ ένα πιστόλι. «Όταν προσφέρεις κάτι σε κάποιον αποκτάς μια εξουσία πάνω του», υποστηρίζει ο σκηνοθέτης. Παίζει ο Μάκης Παπαδημητρίου.

21:30 «Ζητείται εγκέφαλος για ληστεία» (Take the Money and Run, 1969), του Γούντι Άλεν (σε συνεργασία με το CineDogs.gr)



To σκηνοθετικό ντεμπούτο του λατρεμένου Γούντι, ένα θεοπάλαβο και σαρδανάπαλο mockumentary για τη ζωή ενός αποτυχημένου και αδέξιου λωποδύτη. Ο Γούντι δεν είναι ακόμη ο βαρόνος των ψυχώσεων, των φοβιών και της ενδοσκόπησης, προς το παρόν επενδύει στα ξέφρενα gags και αντλεί έμπνευση από τους αδερφούς Μαρξ, τον Μπάστερ Κίτον, τον Τζέρι Λιούις κ.ά. Και φτιάχνει ένα μουρλό και χειμαρρώδες σλάπστικ για τη μόνη λογική αντιμετώπιση της ζωής: την άφεση στο παράλογο.

23:15 «Slapper» της Luci Schroder (σε συνεργασία με το TiSFF)



Το καλύτερο έργο αυστραλιανής παραγωγής για το 2017, μια γροθιά στο στομάχι: η πάμπτωχη επαναστάτρια πού προσπαθεί να αγοράσει το χάπι πού θα ακυρώσει την εγκυμοσύνη της.

23:45 «Η νύχτα του κυνηγού» (The Night of the Hunter, 1955), του Τσαρλς Λότον (σε συνεργασία με το CineDogs.gr)



Αυτό το άφθαρτο αριστούργημα του Τσαρλς Λότον πλάθει μια ανατριχιαστική αλληγορία για την αέναη σύγκρουση του Καλού με το Κακό, με μια μυστικιστική υποβλητικότητα, με διαρκείς παραπομπές στους αρχαϊκούς μύθους, τις θρησκευτικές παραβολές και τα παραμύθια. Ένα τρυφερό, αλλά και σκληρό νανούρισμα, που διηγείται ασταμάτητα πολλές ιστορίες κάτω από τη βασική.

Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου

21:00 «Cruiser» του Αριστοτέλη Μαραγκού (σε συνεργασία με το TiSFF)

Σε ένα βενζινάδικο ό Βλάσης ξεκινά την νυχτερινή του βάρδια. Ο Στέφανος, ένας μεσήλικας νταλικέρης. Δύο ήρωες εκμυστηρεύονται τα όνειρά τους σε μια προσπάθεια να καταλάβουν ο ένας τον άλλον και τι σημαίνει να είσαι έτοιμος για το ταξίδι.

21:30 «Κλέφτες κατά λάθος» (Bottle Rocket, 1996), του Γουές Άντερσον (σε συνεργασία με το CineDogs.gr)

Τότε που ξεκίνησαν όλα, η αρχική σπίθα, το πρώτο σκίρτημα. Το πρώτο δείγμα γραφής του κόσμου του Γουές Άντερσον. Της απόλυτης συμμετρίας, των παστέλ χρωμάτων, της αναπόλησης ενός παραδείσου που δεν ξέρουμε αν υπήρξε, του αμήχανου σφιξίματος απέναντι στις λέξεις που δεν τολμούν να ειπωθούν, της επώδυνης, αλλά συγχρόνως νοσταλγικής, απότομης ενηλικίωσης..

23:45 «Η νύχτα των ζωντανών νεκρών» (The Night of the Living Dead, 1968), του Τζορτζ Ρομέρο (σε συνεργασία με το CineDogs.gr)

Η ταινία που αποτελεί ακόμη και σήμερα σημείο αναφοράς στο σινεμά του τρόμου, η ταινία που ανανέωσε, εμπλούτισε και απογείωσε τους κώδικες και τα σημεία αναφοράς του είδους. Μια ατελείωτη παρέλαση από αλληγορίες και συμβολισμούς για την ανθρώπινη φύση, για το μέλλον του ανθρώπινου πολιτισμού, για όλες τις συνιστώσες που αποτελούν την κοινωνία.

Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών 2018, Κολοκοτρώνη 21, Σταυρούπολη , Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 589232. Τιμή εισιτηρίου: 5€ (γενική είσοδος για κάθε ημέρα), 10€ (ενιαίο εισιτήριο και για τις 3ημέρες). Προπώληση εισιτηρίων: Στα ταμεία του Φεστιβάλ, στα καταστήματα Seven και στο viva.gr