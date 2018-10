«Το όνομα μου είναι Bradley Cooper, πρωταγωνίστησα, συνυπέγραψα το σενάριο και σκηνοθέτησα το “A star is born”. Βρισκόμαστε στην αρχή της ταινίας, στη σκηνή που οι δύο ήρωες μόλις γνωρίστηκαν, και η οποία αποτελεί τον πυλώνα της ταινίας. Αν ως δημιουργός δεν κλειδώσω το ενδιαφέρον του κοινό σε αυτούς τους δύο ανθρώπους και τη σχέση τους, τότε η υπόλοιπη ταινία δεν θα δουλέψει.

Όταν πρωτοπήγα στο Hollywood και γνώρισα κάποιους διάσημους, και έβγαινα μαζί τους τις νύχτες, με εξέπλητταν οι αντιδράσεις των ανθρώπων, όταν τους έβλεπαν. Ανέκαθεν θεωρούσα πολύ συναρπαστικό το να δεις ξαφνικά κάποιον διάσημο σε μία πιτσαρία ή ένα σουπερμάρκετ στις τέσσερις η ώρα το πρωί μαζί με συνηθισμένους ανθρώπους. Σκέφτεσαι “Πηγαίνουν και αυτοί σε αυτά τα μέρη”. Αυτό ακριβώς ήθελα να αισθανθεί ο θεατής με τους δύο ήρωες σε αυτήν τη σκηνή.

Και σκέφτηκα ότι ο μόνος τρόπος να πιστέψει κανείς ότι αυτοί οι δύο ερωτεύονται, ήταν να δει αυτά τα τρία στάδια: Αρχικά την οπτική επαφή που έχουν αυτοί οι δύο άνθρωποι, κατόπιν τη στιγμή που αγγίζονται, και τέλος όταν ανοίγει την ψυχή του ο ένας στον άλλον. Στη ζωή μου, όσες φορές ερωτεύτηκα, ήταν επειδή αισθάνεσαι ότι κάποιος σε βλέπει με έναν τρόπο με τον οποίο δεν σε έχει δει κανείς άλλος. Και αυτή είναι η σκηνή που εκείνη τον βλέπει με αυτό τον τρόπο, και η ταινία δείχνει ότι εκείνος το εισπράττει, το αντιλαμβάνεται.

Lady Gaga (Τραγουδώντας): “Tell me something boy/ Aren’t you tired tryin’ to fill that void?/ Or do you need more/ Ain’t it hard keepin’ it so hardcore?”

Bradley Cooper: “Αυτός είμαι εγώ;”

L.G.: “Αυτός είσαι εσύ”

Β.C.: “Το έγραψες μόλις τώρα;”

L.G.: “Ναι”

Β.C.: “Είναι πολύ καλό”

Από την αρχή, η ταινία γνωρίζει ότι η ηρωίδα είναι σταρ πριν από την ίδια. H ταινία σχεδόν την ψάχνει, την αναζητά. Σε αυτήν τη σκηνή, σηκώνεται όρθια και αρχίζει να τραγουδά, με την κάμερα πάνω από τον ώμο της, να εστιάζει από ψηλά σε εκείνον που κάθεται κάτω.

Lady Gaga (Τραγουδώντας): “I am off the deep end/ Watch as I dive in/ I’ll never meet the ground/ Crash through the surface/ Where they can’t hurt us/ We’re far from the shallow now"

Βρίσκεται λοιπόν στο άδειο πάρκινγκ ενός σουπερμάρκετ στις τέσσερις η ώρα το πρωί, στα περίχωρα του Los Angeles, και ο Jackson Maine, αυτός ο πολύ διάσημος τραγουδιστής την κοιτάζει σαν φαν, σαν μικρό παιδί. Μου αρέσει πολύ η σκηνή που εκείνος την κοιτάζει από χαμηλά, καθισμένος στο πεζούλι. Και ήταν καταπληκτικό που βρήκαμε αυτό το μέρος, που είναι σαν σκηνή, με όλα αυτά τα φώτα πίσω της, σαν να βρίσκεται στην Coachella ή αλλού, χωρίς να το γνωρίζει.

Bradley Cooper: “Να σου πω ένα μυστικό; Νομίζω ότι είσαι τραγουδοποιός. Μην ανησυχείς δεν θα το πω πουθενά, απλώς δεν είμαι πολύ καλός στο να κρατάω μυστικά”».

Αυτά είναι τα λόγια, αυτός είναι ο τρόπος που ο Bradley Cooper περιέγραψε, ανέτμησε τη σκηνή που θεωρεί πυρήνα της ταινίας, στους New York Times στο «Ανατομία μιας σκηνής». Αυτά τα λόγια, καθώς και πλείστες άλλες πληροφορίες, -όπως το ότι επί έναν ολόκληρο χρόνο κάθε βράδυ μαζί με τον Lukas Nelson, γιο του Willie Nelson, διάσημου τραγουδιστή της country, εξασκούταν στην κιθάρα και το τραγούδι στο υπόγειο του σπιτιού του, προκειμένου να ενσαρκώσει πειστικά τον ρόλο του-, κάνουν κάποιον να σκεφτεί ότι ακόμη και οι πολύ όμορφοι, ή οι πολύ ταλαντούχοι, χρειάζεται να εργαστούν σκληρά. Ειδάλλως βλέποντας την ταινία, θεωρεί κανείς ότι ο πρωταγωνιστής, σεναριογράφος και σκηνοθέτης, Bradley Cooper, φόρεσε απλώς τα στενά του τζιν και τα καταγάλανα, σχεδόν φωσφορούχα κυανά μάτια, και θέρισε καρδιές, θεατές και κριτικές.

Ο Bradley Cooper κόπιασε για να πείσει την Warner Bros να αναλάβει την σκηνοθεσία της ταινίας και να συμπρωταγωνιστήσει με τη Lady Gaga. Από το 2011 νύφες και επίδοξοι μνηστήρες υπήρχαν πολλοί. Οι Steven Spielberg και Clint Eastwood είχαν εκφράσει πρώτοι ενδιαφέρον. Οι Tom Cruise, Johnny Depp, Will Smith, Christian Bale και Leonardo DiCaprio, είχαν κατά καιρούς ακουστεί για τον ρόλο του Jack. Ενώ για τις Beyonce, Jennifer Lopez, Shakira, Demi Lovato, Selena Gomez, Kesha, είχαν κυκλοφορήσει φήμες για τον ρόλο της Ally. Το στούντιο και η εταιρεία παραγωγής ήθελαν αρχικά πρωταγωνίστρια την Beyoncé, η οποία απέρριψε το πρότζεκτ λόγω εγκυμοσύνης, αλλά και διότι ο ρόλος της δεν είχε πολλές ατάκες, κάτι που άλλαξε στο τελικό σενάριο. Οι Robert De Niro, John Turturro, και John Travolta είχαν προταθεί για τον ρόλο του Lorenzo, του υποστηρικτικού πατέρα της Ally, σύμφωνα με τον Andrew Dice Clay, που τελικά πήρε τον ρόλο.

Είναι οξύμωρο, αλλά συμβαίνει. Ο Bradley Cooper, στο απόγειο της καριέρας και της προσωπικής του ζωής, κι ενώ εδώ και κάποια χρόνια απολαμβάνει τον έρωτα μίας από τις πιο εντυπωσιακές καλλονές της υφηλίου, και μητέρας του παιδιού του, Irina Shayk, παρά ταύτα, η ψυχή του αναζήτησε, εντόπισε και ανέδειξε την ομορφιά, το ταλέντο και το πάθος σε ένα από τα πλέον αμφιλεγόμενα και αιρετικά πλάσματα του πλανήτη, τη Lady Gaga. H μουσική της ταινίας είναι αυθεντική, την έγραψε ο Lukas Nelson με τη συνδρομή της Lady Gaga, η οποία ανταποδοτικά έκανε φωνητικά σε δύο κομμάτια στο δίσκο του το 2017. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ταινίας οι δύο πρωταγωνιστές τραγουδούν σε όλες τις σκηνές ζωντανά, κατά απαίτηση και παράκληση της Lady Gaga, η οποία εκμυστηρεύτηκε στον συμπρωταγωνιστή της ότι δεν θα άντεχε άλλη μία ταινία στην οποία οι ηθοποιοί θα ανοιγόκλειναν τα χείλη τους ετεροχρονισμένα από τη μουσική. Προηγουμένως, ήταν ο Bradley Cooper που είχε πείσει την τραγουδίστρια να απεκδυθεί της στολής και του προσωπείου της, και να υποδυθεί τον ρόλο με αμακιγιάριστο, ανεπιτήδευτο πρόσωπο.

«Ταλέντο έχουν όλοι, ταλέντο υπάρχει παντού. Το παν είναι να έχεις να πεις μια ιστορία με τρόπο που να θέλουν να την ακούσουν», λέει σε κάποια στιγμή ο αστέρας της country, Jack, στη μούσα και προστατευόμενή του, Ally. «Αν υπάρχει ένας λόγος για τον οποίο βρισκόμαστε εδώ, είναι να πούμε κάτι που ο κόσμος θέλει να ακούσει. Αν δεν βγεις εκεί έξω και δεν δοκιμάσεις, ποτέ δεν θα ξέρεις. Κάν' το, και μην απολογείσαι, μην ανησυχείς, γιατί σε ακούνε, ή για το πόσο καιρό θα σε ακούνε, απλώς πες τους αυτό που θέλεις να τους πεις».

Στην ταινία υπάρχει μια μαγική αναλογία, μία σχεδόν μεταφυσική ακολουθία, ανάμεσα στους πρωταγωνιστές και τους ήρωες που υποδύονται. Πολλές φορές οι ηθοποιοί δανείζουν ταλέντο και ομορφιά στους ήρωες, άλλες φορές οι χαρακτήρες γίνονται η αφορμή, το έναυσμα, το άλλοθι, να εκφραστούν αληθινά και μύχια οι ίδιοι οι ηθοποιοί, να διηγηθούν κομμάτια της προσωπικής τους ιστορίας. Ο Cooper εμπνέεται από την προσωπικότητα της Gaga και επί σκηνής, και στην πραγματική ζωή. Και αντίστροφα, η Gaga σε όποια αμερικανική εκπομπή κι αν εμφανιστεί, δεν σταματά να επαναλαμβάνει ότι βρίσκεται εκεί επειδή ο Cooper της εμπιστεύτηκε τον ρόλο, ακριβώς όπως συμβαίνει και στην ταινία..

Ο διεθνής τύπος αγκάλιασε την ταινία και την προσπάθεια, το τρίτο remake μιας μεγάλης κινηματογραφικής επιτυχίας (1937, 1954, 1976). Οι New York Times, -που έχουν την πολυτέλεια να γράφουν απενοχοποιημένα-, εξήραν την ευστροφία και την ευαισθησία με την οποία ο Cooper αξιοποίησε, επικαιροποίησε και προσάρμοσε το υλικό, ενώ εκθείασαν την ερμηνεία της Lady Gaga, η οποία με μια ηλεκτρισμένη φωνή, κεραυνοβολεί.