Η Ελληνοαμερικανική Ένωση και το Hellenic American College (HAEC) σε συνεργασία με το Hellenic American University (Nashua, NH, USA) παρουσιάζουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα τον διάσημο Αμερικανό ειδικό της κωμωδίας, Steve Kaplan, σε μια «σοβαρή» συζήτηση για το γέλιο, με τον Andrew Horton.

O Steve Kaplan είναι από τους πιο περιζήτητους ειδικούς της κωμωδίας στο Χόλυγουντ. Είναι μόνιμος συνεργάτης του HBO και έχει εργαστεί ως σύμβουλος και script doctor σε εταιρείες όπως οι Dreamworks, Disney, Paramount, Touchstone. Είναι συνιδρυτής και καλλιτεχνικός διευθυντής του θρυλικού Punch Line Theatre στο Μανχάταν, όπου συνεργάστηκε με σεναριογράφους όπως οι PeterTolan (Analyze This), David Crane (Friends), Tracy Poust (Ugly Betty, Will & Grace), Michael Patrick King (Sex and The City, Will & Grace), Will Scheffer (Big Love).Εκεί παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στο κοινό και καλλιτέχνες όπως οι Lewis Black, Mercedes Ruehl, Oliver Platt, Helen Slater, Fisher Stevens, Veanne Cox, Sam Mc Murray, Vickie Lewis και Illeana Douglas. Ο Steve Kaplan έχει γράψει το βιβλίο «The Hidden Tools of Comedy» (Michael Wise Productions, 2013) και έχει διδάξει πολυάριθμα σεμινάρια για την τέχνη του γέλιου και της κωμωδίας σε πανεπιστήμια (UCLA, NYU, Yale κ.α.) και αλλού.

Ο Andrew Horton είναι βραβευμένος σεναριογράφος και συγγραφέας περισσοτέρων από 30 βιβλίων για τον κινηματογράφο, το σενάριο και τις πολιτισμικές σπουδές. Διετέλεσε Καθηγητής της Σχολής Κινηματογράφου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Πανεπιστημίου της Οκλαχόμα για 18 χρόνια και έχει ζήσει πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Οι ταινίες του περιλαμβάνουν την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του Brad Pitt, The Dark Side of the Sun και το πολυβραβευμένο Something In Between (1983, Γιουγκοσλαβία, σε σκηνοθεσία Srdjan Karanovic). Διδάσκει σεμινάρια συγγραφής σεναρίου σε χώρες όπως η Νορβηγία, η Γερμανία, η Αγγλία, η Τσεχία, η Ελλάδα, η Νέα Ζηλανδία, η Ελβετία και οι Η.Π.Α.

Η ομιλία-συζήτηση θα διεξαχθεί στα αγγλικά.

Ο Steve Kaplan στο Θέατρο Ελληνοαμερικανικής Ένωσης (2ος όροφος), Μασσαλίας 22, Αθήνα, Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018, ώρα 19:00. Eίσοδος ελεύθερη