Το καλοκαίρι είναι εδώ και εμείς το γιορτάζουμε!

To φετινό ραντεβού έχει δοθεί την Κυριακή 10 Ιουνίου, 11:00 – 19:00, στο Καράβι του Σχινιά​. Με φόντο τη θάλασσα και σκηνικό την άμμο και τους φοίνικες το 4moms.gr, το site που απευθύνεται στη σύγχρονη μητέρα, προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να λάβουν μέρος στην πιο boho, καλοκαιρινή γιορτή της πόλης. Έχουμε ετοιμάσει ένα ξεχωριστό πρόγραμμα εκδηλώσεων με δράσεις, παιχνίδια, summer market, μπάνιο στη θάλασσα και πολλές εκπλήξεις σε μια τοποθεσία που θυμίζει απόδραση σε νησί.

Δίπλα στη θάλασσα κάτω από τους φοίνικες θα έχετε την ευκαιρία να δείτε και να αγοράσετε προϊόντα που προτείνουν ελληνίδες δημιουργοί.

#Marketplace

Αξεσουάρ: Handicraft Workshops, Imisi, Made in Beach, Optiquerie, The Virgin Fish, Μεθ'ημών

Beachwear: Heartbeat ink apparel, E-outfit, JL

Μόδα: Amaris Art Stories, Assai, Chip and Chip, Christian Zen, Efi Kazi Creations, Muse of Infinity, Mymati, Simply Green, Tikto, 5thCollection

Κοσμήματα: 2K10 Creations, Best quality, Bohojo, Crafts4u, Drama Queen, Nina Michalopoulou, The Penguin, Think design Greece, Tina P Design jewelry , Funky ideas by Kelly Androni, Treasure box by Annita

Παιδικά είδη: Mr and Son, Jungle Green, Talin

Σανδάλια : Most Chic

Για ακόμα μια φορά μαζί μας η ΜΚΟ AllForBlue (allforblue.org) που έχει στόχο να προστατεύσει τις θάλασσες και τα είδη που κατοικούν σε αυτές αλλά και να εκπαιδεύσει τα παιδιά ώστε να την αγαπούν και να την προσέχουν.

#Footvolley

Σε αυτήν την καλοκαιρινή γιορτή θα δώσουν το παρόν και δύο πρώην διεθνείς παίκτες, πρωταθλητές Ευρωπης: ο Αντώνης Νικοπολίδης & ο Δημήτρης Παπαδόπουλος.

Το δικό τους ραντεβού έχει δοθεί στις 14:30 στο κεντρικό γήπεδο beach volley στο Καράβι. Εκεί θα συναντηθούν με τη νέα γενιά σε έναν ξεχωριστό αγώνα footvolley. Οι “παλιοί” αναμετρώνται με τους “νέους”. Και τέσσερις τυχεροί θα ζήσουν από κοντά την εμπειρία λαμβάνοντας μέρος στο παιχνίδι!

Τα Πρόσωπα: Αντώνης Νικοπολίδης (π. διεθνής τερματοφύλακας) & Δημήτρης Παπαδόπουλος (π. διεθνής επιθετικός) vs. Γιάννης Νικοπολίδης (διεθνής τερματοφύλακας,U20 Ολυμπιακός) & Δημήτρης Μωραϊτάκης (διεθνής επιθετικός, U20 AEK).

#CarrotenKidsArea

Φέτος τo Carroten, το Νο.1 αντηλιακό στην Ελλάδα, μεταφέρει μέσα από την μουσική του διάθεση την ανάγκη για αντηλιακή προστασία και στα παιδιά!!

Για πρώτη φορά, παρουσιάζει το Kids Song Project, με ένα καλοκαιρινό παιδικό τραγούδι που θα δείξει με έναν πολύ fun τρόπο στους μικρούς μας φίλους τον σωστό τρόπο χρήσεως αντηλιακού και αντηλιακής προστασίας!

Σε όλη αυτή την προσπάθεια θα είναι μαζί με την κορυφαία Ελληνίδα χορογράφο Μαρία Λυραράκη!

Πριν από τη «Βουτιά μες το Νερό», οι μικροί μας φίλοι θα μάθουν να χορεύουν μαζί με το Carroten Kids στο ΚΑΡΑΒΙ!

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του Boho Market, εκπαιδευτικά σεμινάρια για την ασφαλή χρήση του αντηλιακού θα πραγματοποιούνται στο #CarrotenKidsArea

για μικρούς και μεγάλους!

Carroten και … Βουτιά μες στο νερό!!!!!!

Φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει από το Καράβι.

Στις 10 Ιουνίου. Ημέρα Κυριακή. Με διάθεση καλοκαιρινή!

#bohomarketby4moms #lifeisbetteratthebeach #4momsgr #ζήσετηνεμπειρία #bepartofthegame #έλαστοκαράβι #carrotenkidsarea