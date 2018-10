Κυριακή 7 Οκτωβρίου! Η διασκέδαση στη Θεσσαλονίκη βρίσκει ξανά το «χρώμα» της, αφού ο Ηλίας Καμπακάκης, επιστρέφει δριμύτερος, στις απογευματινές live εμφανίσεις του, που την περσινή χρονιά, έγιναν το talk of the town της πόλης, πετυχαίνοντας τα απόλυτα sold out party!

Ο αγαπημένος ερμηνευτής έρχεται και φέτος, με μεγάλη φόρα στο ανανεωμένο «Χρώμα bar», όπου από αυτή την Κυριακή και κάθε Κυριακή, υπόσχεται να ζήσετε μουσικά, όλα αυτά, που μόνο, «Στα χίλια χρόνια μια φορά», συμβαίνουν. Δεν «Υποτίθεται» καθόλου, ότι και φέτος, το μοναδικό Κυριακάτικο απογευματινό live της πόλης, θα γίνει το hot spot, όλων εμάς που θέλουμε να αφήσουμε έξω από τη ζωή μας τα «Παλιοπράγματα» που μας χαλάνε τη διάθεση και θέλουμε να ζήσουμε μία «Τέτοια Νύχτα».

Από την Κυριακή 7 Οκτωβρίου και κάθε Κυριακή απόγευμα (οι πόρτες ανοίγουν στις 18.00) και από τις 19.00, το live party ξεκινά, με τον Ηλία Καμπακάκη, να φορτσάρει με τις μουσικές του και τις μεγάλες επιτυχίες του!