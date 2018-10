H Γιορτή της Μπύρας, τα ψηλά τακούνια ή τα φύλλα τσαγιού – αλήθεια, οι Ευρωπαίοι διασκεδάζουν, ντύνονται ή αντιμετωπίζουν το μέλλον με τον ίδιο τρόπο; Ποια είναι τα κοινά τους χόμπι, οι κοινές γιορτές και πεποιθήσεις;

Το Google Arts & Culture ήταν ανέκαθεν εστιασμένο στο να καταστήσει τον πολιτισμό προσβάσιμο στους ανθρώπους όλου του κόσμου. Τα τελευταία επτά χρόνια έχουμε συνεργαστεί με εκατοντάδες ευρωπαϊκούς πολιτιστικούς φορείς, με στόχο να φέρουμε την κληρονομιά τους στο διαδίκτυο. Για να γιορτάσουμε το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς συγκεντρώσαμε συλλογές από όλη την ευρωπαϊκή ήπειρο - από κλασικά αριστουργήματα έως εμβληματικά μνημεία και παραδοσιακές φορεσιές. Η φετινή πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναδεικνύει την ευρωπαϊκή κληρονομιά και γιορτάζει τους πολιτισμούς ολόκληρης της ηπείρου.

Μαζί δημιουργήσαμε το ‘The culture that connects us’ («O πολιτισμός που μας ενώνει») - μια μοναδική ψηφιακή εμπειρία που επιτρέπει σε όλους να περιηγηθούν στην ιστορία αιώνων ευρωπαϊκής τέχνης και πολιτισμού, δίνοντας έμφαση σε ιστορίες, αριστουργήματα και τοποθεσίες που μας ενώνουν πέρα ​​από εθνικές διαφορές.

Ο κ. Tibor Navracsics, Επίτροπος της ΕΕ για την Εκπαίδευση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό, δήλωσε: "Το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018 είναι μια γιορτή που έχει ήδη κυριεύσει τη φαντασία περισσότερων από 3,6 εκατομμυρίων ανθρώπων σε 36 χώρες. Χαίρομαι ιδιαίτερα που έχει λάβει τέτοια υποστήριξη, ενδιαφέρον και ενθουσιασμό. Σκοπός του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς είναι να ενθαρρύνει όλο και περισσότερους ανθρώπους να ανακαλύψουν και να βιώσουν από κοινού την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης. Ελπίζω ότι η σημερινή παρουσίαση του βίντεο και της σελίδας του project θα εμπνεύσει ακόμη περισσότερους ανθρώπους - ειδικά τους νέους - να διαφυλάξουν την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την χρησιμοποιήσουν ως βάση για να εκφράσουν τη δημιουργικότητά τους. Εξάλλου, το μέλλον της κοινής κληρονομιάς μας βρίσκεται στα χέρια των νεότερων γενεών, δεδομένου ότι αυτές είναι οι φύλακες αυτού του εξαιρετικού και αναντικατάστατου πλούτου».

Τα διαδικτυακά εκθέματα, που προέρχονται από περισσότερα από 800 πολιτιστικούς φορείς, καθώς και πάνω από 2.900 έργα τέχνης εξαιρετικά υψηλής ανάλυσης και 1.000 εμβληματικές τοποθεσίες που έχουν καταγραφεί στο Street view, αποτελούν ένα ανοιχτό παράθυρο προς την ποικιλομορφία και τον πλούτο του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Πρόκειται για εκθέματα που αποκαλύπτουν συναρπαστικές ιστορίες σχετικά με φεστιβάλ street art, μαντικές τέχνες, αλλά και το ρόλο του φαγητού στην ιστορία της τέχνης. Ανακαλύψτε ακόμη περισσότερους Έλληνες θεούς, το πιο διάσημο φιλί του κόσμου από την Αυστρία και την Αίθουσα Κατόπτρων στις Βερσαλλίες.

Η έκθεση δεν αποτελεί απλώς μια οπτική εμπειρία. Προσκαλέσαμε εφτά ευρωπαίους δημιουργούς του YouTube να αναζητήσουν ήχους που εκφράζουν τον δικό τους πολιτισμό και τη δική τους κληρονομιά. Ο Πολωνός Krzysztof Gonciarz έφερε τους κλασικούς ήχους των δημόσιων συγκοινωνιών, ενώ η Jonna Jinton από τη Σουηδία παρουσίασε μια μαγευτική αναπαράσταση από τους ήχους με τους οποίους οι βοσκοί καλούν το κοπάδι. Ο ήχος του φελλού ανοίγοντας ένα μπουκάλι κρασί και το δάγκωμα του τραγανού ψωμιού ήρθε από το Γαλλικό Revues du Monde ενώ ο Cane Secco συγκέντρωσε τους ήχους της πολύβουης Ιταλικής Piazza di Trevi. Συνδυάσαμε αυτή τη συλλογή ήχων για να δημιουργήσουμε ένα ενιαίο μουσικό κομμάτι που ενσωματώνει τον «ήχο της Ευρώπης».

Τι είναι το Google Arts & Culture

Η πλατφόρμα πολιτισμού Google Arts & Culture φέρνει κοντά σας πάνω από 1.500 μουσεία από ολόκληρο τον κόσμο. Είναι ένας εκπληκτικός τρόπος για να εξερευνήσετε την τέχνη, την ιστορία και τα θαύματα του κόσμου, από το περίφημο «υπνοδωμάτιο» του Βαν Γκογκ έως το κελί του Μαντέλα στη φυλακή. Η εφαρμογή Google Arts & Culture διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο τόσο σε iOS όσο και σε Android. Από το 2011, η ομάδα μας συνεργάζεται με πολλούς πολιτιστικούς φορείς σε θέματα καινοτομίας. Αναπτύσσουμε τεχνολογίες που συμβάλλουν στη διατήρηση και διάδοση του πολιτισμού και επιτρέπουν στους επιμελητές εκθέσεων να δημιουργούν συναρπαστικές μουσειακές εκθέσεις τόσο διαδικτυακά όσο και στο φυσικό περιβάλλον ενός μουσείου. Μπορείτε να πάρετε πληροφορίες για τα πρόσφατα έργα μας στο επίσημο blog της Google Keyword.

Ο σκοπός του Google Arts & Culture είναι διπλός. Πρώτον, κάνει την τέχνη και τον πολιτισμό προσβάσιμα σε όλους, όπου κι αν βρίσκονται. Δεύτερον, αποσκοπεί να είναι εταίρος καινοτομίας στον πολιτιστικούς φορείς. Συνεργαζόμαστε με πολιτιστικές οργανώσεις για να τις βοηθάμε να μοιράζονται και να διαφυλάσσουν το πολιτιστικό περιεχόμενο και να δημιουργούν συναρπαστικές πολιτιστικές εμπειρίες, χρησιμοποιώντας τεχνολογία αιχμής.

• Κάθε μήνα, υπάρχουν πάνω από 500 εκατομμύρια αναζητήσεις στο Google, που σχετίζονται με την τέχνη.

• Το Google Arts & Culture φέρνει τους πολιτιστικούς θησαυρούς του κόσμου στα χέρια όσων έχουν διάθεση να εξερευνήσουν τον πολιτισμό. Δίνει τη δυνατότητα σε όλους να δουν έργα τέχνης με εξαιρετικές λεπτομέρειες, να αφεθούν σε πολιτιστικές εμπειρίες και να αναλύσουν ιστορικές στιγμές, μέσω νέων τεχνολογιών αιχμής.

• Συνεργαζόμαστε με πολιτιστικά ιδρύματα για να ανεβάζουμε στο διαδίκτυο την ιστορία και την κληρονομιά, με πανίσχυρες τεχνολογίες που βοηθούν στην ψηφιοποίηση και παρουσίαση στοιχείων σχετικών με την τέχνη, σε ένα παγκόσμιο ακροατήριο. Καινοτομούμε μαζί με τον πολιτιστικό τομέα για να δημιουργούμε ενδιαφέρουσες πολιτιστικές εμπειρίες, τόσο online όσο και μέσα σε μουσεία, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες όπως η εικονική πραγματικότητα.

Συνεργαζόμαστε με τους πολιτιστικούς φορείς για να καινοτομούμε από κοινού και να αναπτύσσουμε τεχνολογίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους, ενώ δίνουμε ελεύθερη πρόσβαση στη τεχνολογία μας για να αναδείξει την πολιτιστική κληρονομιά.

• Online εκθέσεις: Το Google Arts & Culture παρέχει στους πολιτιστικούς φορείς ένα εύκολο στη χρήση εργαλείο ώστε να δημιουργούν online εκθέσεις με εικόνες, βίντεο και απεικονίσεις του Street View και επιτρέπει σε όλους, όπου και αν βρίσκονται, να εξερευνήσουν τις ιστορίες τους. Περισσότερα εδώ

• Εικόνες υψηλής ανάλυσης με Art Camera: Μια εικόνα gigapixel αποτελείται από πάνω από ένα δισεκατομμύριο pixel και μπορεί να αναδείξει λεπτομέρειες που είναι αόρατες με γυμνό μάτι. Η δημιουργία ψηφιακών εικόνων σε τέτοια υψηλή ανάλυση αποτελεί μια σύνθετη τεχνική πρόκληση. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο κατασκευάσαμε την Art Camera, μια ρομποτική κάμερα, ειδικά σχεδιασμένη για την υψηλότερη δυνατή ανάλυση έργων ζωγραφικής. Μέσω της Art Camera εμφανίζεται online ένας μεγάλος αριθμός έργων τέχνης, που θα μπορεί να εξερευνήσει οποιοσδήποτε, με τη μεγαλύτερη δυνατή λεπτομέρεια. Περισσότερα εδώ.

• Το Google Cardboard: Στο Εργαστήριο του Arts & Culture της Google στο Παρίσι κατασκευάστηκε το πρώτο πρωτότυπο του Google Cardboard, ενός «θεατή» εικονικής πραγματικότητας από χαρτόνι.

• Το Street View μέσα σε μουσεία: Έχετε δει αυτοκίνητα και περιπατητές Street View, αλλά ξέρετε τι είναι το Street View Trolley, που σήμερα χρησιμοποιείται και για τη συλλογή εικόνων Street View σε εσωτερικούς χώρους; Αυτό το υψηλής τεχνολογίας όχημα κατασκευάστηκε το 2009 για να προσφέρει στους θεατές την εμπειρία της εικονικής περιήγησης μέσα στα μουσεία.

• Ανακαλύψτε τον πολιτισμό στο Google: Κάθε μήνα υπάρχουν πάνω από 500 εκατομμύρια αναζητήσεις στην Google που σχετίζονται με την τέχνη. Για να υποστηρίξουμε την online ανακάλυψη της τέχνης και του πολιτισμού, η ομάδα μας αξιοποιεί όλα τα προϊόντα της Google ώστε να βοηθά τους ανθρώπους να βρίσκουν πολιτιστικές πληροφορίες όπου κι αν βρίσκονται. Περισσότερα εδώ

• Πειραματιζόμαστε με καλλιτέχνες και πολιτιστικούς φορείς: Στο Εργαστήριο του Arts & Culture της Google στο Παρίσι, πειραματιζόμαστε σχετικά με τη χρήση της Μηχανικής Εκμάθησης και άλλων νέων τεχνολογιών προς όφελος του πολιτισμού. Όλες αυτές οι εργασίες και οι πρωτότυπες εφαρμογές βασίζονται σε επτά χρόνια δημιουργίας, σε συνεργασία με 1.500 πολιτιστικούς θεσμούς σε όλο τον κόσμο. Περισσότερα για τη Μηχανική Εκμάθηση και τον πολιτισμό εδώ και εδώ, και εδώ για ένα γλυπτό εικονικής πραγματικότητας.

Το Google Arts & Culture σε αριθμούς:

• Περισσότεροι από 1.500 πολιτιστικοί φορείς από 70 χώρες. Δείτε τους στο χάρτη εδώ.

• Πάνω από 6 εκατομμύρια φωτογραφίες, βίντεο, χειρόγραφα και άλλα έγγραφα σχετικά με την τέχνη, τον πολιτισμό και την ιστορία.

• Πάνω από 7.000 ψηφιακές εκθέσεις σε όλη την πλατφόρμα Google Arts & Culture.

• Η Art Camera της Google έχει δημιουργήσει πάνω από 5.000 εικόνες έργων τέχνης υψηλής ανάλυσης σε όλο τον κόσμο.

• Στην Ελλάδα το Google Arts & Culture συνεργάζεται ήδη με 11 φορείς, το Μουσείο της Ακρόπολης, την Ιερά Μονή της Πάτμου, το Μουσείο Μπενάκη, το Μουσείο Ισλαμικής Τέχνης, το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, το Νομισματικό Μουσείο, το Κέντρο Νεοκλασικής Γλυπτικής ‘Νίκος Σοφιαλάκης’, την Εθνική Πινακοθήκη - Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου, το Ίδρυμα Θεοχαράκη, το Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα, καθώς και το Street Mode Festival.