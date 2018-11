Ο ταλαντούχος Πάνος Μουζουράκης – με αφορμή την κυκλοφορία σε DVD & BLU-RAY™ της ταινίας “Mamma Mia! Here We Go again” στην οποία και συμμετέχει - θα βρίσκεται στους ανακαινισμένους, υπερσύγχρονους κινηματογράφους TOWN CINEMAS, Ζησιμοπούλου 7 στη Γλυφάδα, την Κυριακή 18 Νοεμβρίου στις 12:00μμ προκειμένου να φωτογραφηθεί με τους θαυμαστές του, να υπογράψει DVD/ BLU-RAY™ & CD και να μοιραστεί την μοναδική εμπειρία της συμμετοχής του στην ταινία.

Θα ακολουθήσει προβολή της ταινίας για τυχερούς νικητές διαγωνισμών.

Ελάτε μαζί μας στη γιορτή, να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε, και να ανακαλύψουμε πώς ξεκίνησαν όλα! Δέκα χρόνια μετά την πρεμιέρα του Mamma Mia! Η Ταινία, είστε προσκεκλημένοι πίσω στο μαγικό Ελληνικό νησί Καλοκαίρι για ένα ολοκαίνουριο μουσικό σίκουελ βασισμένο στα τραγούδια των ABBA. Η Σόφι (Αμάντα Σέιφριντ) είναι πλέον έγκυος, και όπως η μητέρα της Ντόνα (Μέριλ Στριπ), θα πρέπει να πάρει τα ρίσκα της. Το αυθεντικό καστ της ταινίας επιστρέφει, με νέες αφίξεις μεταξύ των οποίων η Λίλι Τζέιμς ως νεαρή Ντόνα, ο Άντι Γκαρσία, η βραβευμένη με Oscar® Σερ και ο… Πάνος Μουζουράκης.

Στo BLU-RAY & DVD θα βρείτε και τα παρακάτω bonus material:



ΚΟΜΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΚΗΝΕΣ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ με Σχολιασμό από τον Σκηνοθέτη/ Σεναριογράφο Ολ Πάρκερ

Αστείες Σκηνές

Εμπλουτισμένα Sing-Alongs

Η Ιστορία

Mamma Mia! Επανένωση

Παίζοντας την Ντόνα

Η Ιστορία της Σόφι

Συναντώντας τη Σερ

Κοστούμια και Οι Ντάιναμος

Χορογραφώντας την ταινία Mamma Mia! Here we go again

Συνάντηση με το Καστ

Στο Χειροκρότημα

“Dancing Queen”: Ανατομία μιας Σκηνής

Κουβέντα με το Καστ

Τραγουδώντας ABBA

Τάξη του ‘79

Σχολιασμός της Ταινίας από τον Σκηνοθέτη/ Σεναριογράφο Ολ Πάρκερ και την Παραγωγό Τζούντι Κρέιμερ

Σκηνοθεσία: Ολ Πάρκερ

Πρωταγωνιστούν: Λίλι Τζέιμς, Αμάντα Σέιφριντ, Μέριλ Στριπ, Πιρς Μπρόσναν, Κόλιν Φερθ, Στέλαν Σκάρσγκαρντ, Άντι Γκαρσία, Σερ και ο… Πάνος Μουζουράκης.