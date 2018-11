Την Κυριακή 18 Νοεμβρίου στις 12 το μεσημέρι ο Πάνος Μουζουράκης θα βρίσκεται στους ανακαινισμένους υπερσύγχρονους κινηματογράφους TownCinemas στη Γλυφάδα (Ζησιμοπούλου 7) με αφορμή την κυκλοφορία της ταινίας «Mamma Mia! Here We Go Again» σε DVD και BLU-RAY™. Ο ταλαντούχος καλλιτέχνης θα συνομιλήσει με τους θαυμαστές του, θα φωτογραφηθεί μαζί τους, θα αποκαλύψει λεπτομέρειες από τη συμμετοχή του στα γυρίσματα της ταινίας και θα υπογράψει DVD, BLU-RAY™ και CD.

Bonus material που θα βρείτε αποκλειστικά στα DVD και BLU-RAY™:

Κομμένες και επιπλέον σκηνές και τραγούδια με σχολιασμό από τον Σκηνοθέτη/ Σεναριογράφο Ολ Πάρκερ

Αστείες Σκηνές

Εμπλουτισμένα Sing-Alongs

Η Ιστορία

Mamma Mia! Επανένωση

Παίζοντας την Ντόνα

Η Ιστορία της Σόφι

Συναντώντας τη Σερ

Κοστούμια και Οι Ντάιναμος

Χορογραφώντας την ταινία «Mamma Mia! Here We Go Again»

Συνάντηση με το Καστ

Στο Χειροκρότημα

«Dancing Queen»: Ανατομία μιας Σκηνής

Κουβέντα με το Καστ

Τραγουδώντας ABBA

Τάξη του ‘79

Σχολιασμός της Ταινίας από τον Σκηνοθέτη/ Σεναριογράφο Ολ Πάρκερ και την Παραγωγό Τζούντι Κρέιμερ

Θα ακολουθήσει προβολή της ταινίας για τυχερούς νικητές διαγωνισμών.

«Mamma Mia! Here We Go Again» • Διανομή: Tanweer • Ημερομηνία κυκλοφορίας DVD / BLU-RAY: 19 Νοεμβρίου 2018 • Facebook Page: https://www.facebook.com/Mamma-Mia-Greece-2361942417363643/