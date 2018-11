Τι δουλειά έχουν οι Vegas, η Ανθή Βούλγαρη, ο Χρήστος Βολικάκης, οι Ελισσάβετ και Ειρήνη Αϊντατζόγλου, και ο Νίκος Αναγνωστόπουλος «πίσω από την μπάρα»;

Για να το μάθετε αρκεί να έρθετε στο «Stars in the Bar» μια πρωτότυπη γιορτή εθελοντισμού που διοργανώνει ο φορέας «Διάδρασις» σε συνεργασία με το business bar Mantzarou 3 στις 5 Δεκεμβρίου με αφορμή και την Διεθνή ημέρα εθελοντισμού για την κοινωνική ανάπτυξη.

Τους δημοσιογράφους τους έχουμε συνηθίσει στα panels των τηλεοπτικών εκπομπών. Καλλιτεχνικών και πολιτικών. Τους ηθοποιούς σε ρόλους που άλλοτε λατρεύουμε και άλλοτε μισούμε στην μικρή και μεγάλη οθόνη. Τους τραγουδιστές πάλι, πάνω στην σκηνή να μας διασκεδάζουν και τους αθλητές να αγωνίζονται κάνοντάς μας περήφανους!

Για μια μέρα όμως και για καλό σκοπό πρόσωπα που λατρεύουμε θα τα δούμε πίσω από την μπάρα να μας «σερβίρουν» στηρίζοντας με αυτόν τον εναλλακτικό τρόπο τον εθελοντισμό και το Διάδρασις – Diadrasis.

Σας περιμένουμε λοιπόν από τις 8 το βράδυ της Τετάρτης 5 Δεκεμβρίου έως και τις 12:00 να διασκεδάσουμε βλέποντας πρόσωπα που αγαπάμε σε έναν διαφορετικό ρόλο και πιο κοντά μας από ποτέ δίνοντας μηνύματα όπως:

«Βγείτε από την οθόνη του υπολογιστή σας»

«Η ζωή είναι έξω από την οθόνη»

«Real life in not the virtual one»

Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για την στήριξη του φορέα. Θα χαρούμε να σας δούμε όλους εκεί, να μας βοηθήσετε διασκεδάζοντας!