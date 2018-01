Οι Μουσικοί Περίπατοι της Κ.Ο.Α. στα μουσεία συνεχίζονται με αμείωτο κέφι και φαντασία. Τη Δευτέρα σειρά έχει το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου, το γνωστό σε όλους μας Γκάζι, το οποίο θα αντηχήσει από τους ήχους των κόρνων σε μια συναυλία έκπληξη που θα διανύσει τέσσερις αιώνες μουσικής ιστορίας. Οι επτά κορνετίστες του Ensemble Κόρνων της Κ.Ο.Α. θα συμπράξουν με τον Γιώργο Ραράκο στην τούμπα, τον Σπύρο Λάμπουρα στα κρουστά και τη Μαρία Μοσχίδου στο πιάνο σε ένα πρόγραμμα από τον Χαίντελ στους Queen που θα συναρπάσει .

Το πρόγραμμα με μια ματιά

Γκέοργκ Φρήντριχ Χαίντελ (1685-1759) Allegro from Water Music

Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ (1685 –1750) Fugue in A Minor

Λούντβιχ βαν Μπετόβεν (1770–1827) Ouverture zu Egmont

Νικολάι Ρίμσκι-Κόρσακοφ (1844-1908) Notturno for four horns

Κρίστοφερ Ντ. Γουίγκινς (1956-) Conclusions opus 80

Ρομπέρτο Πίντος (1965- ) Colores del Paraná

Κέρρυ Τέρνερ (1960-) Americana

Queen- Φρέντυ Μέρκιουρι (1946 –1991) Bohemian Rhapsody

Το Ensemble Κόρνων της Κ.Ο.Α. αποτελούν οι: Κώστας Σίσκος, Χρήστος Σαλβάνος, Γρηγόρης Ασωνίτης, Δημήτρης Φρόνιμος, Γιάννης Γούναρης, Σπύρος Κάκος, Ηλίας Μπάρκας.

Συμμετέχουν οι: Γιώργος Ραράκος (τούμπα), Σπύρος Λάμπουρας (κρουστά), Μαρία Μοσχίδου (πιάνο)

«Από το μπαρόκ στο… ροκ», Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου (Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων), Γκάζι, Δευτέρα 29 Ιανουαρίου, ώρα 20:00. Είσοδος: 1 ευρώ. Πληροφορίες- κρατήσεις: τηλ. 213 0109325

Θα προηγηθεί ξενάγηση στις 19:00 σε δύο γκρουπ, με θέμα την ιστορία και τη λειτουργία του παλιού εργοστασίου φωταερίου, σε 3 χώρους-μουσειακές στάσεις και αφορά σε 35 άτομα/ ομάδα. Κρατήσεις απαραίτητες.