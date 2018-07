Η μανία των Ελλήνων με τους Scorpions είναι γνωστή. Το «Scorpions Best» παραμένει το πρώτο σε πωλήσεις άλμπουμ στην χώρα μας και το κοινό που παρακολούθησε τις συναυλίες τους στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετία ξεπερνά τις 200.000! Και μην ξεχνάμε ότι μία από τις πιο μεγάλες στιγμές της καριέρας τους γράφτηκε πάλι στην Ελλάδα, το 2013, με τις 3 μοναδικές εμφανίσεις τους στο Λυκαβηττό που ηχογραφήθηκαν και μαγνητοσκοπήθηκαν για το «MTV Unplugged Live in Athens»!

Φανταστείτε λοιπόν τι πρόκειται να συμβεί στις 16 Ιουλίου στο Καλλιμάρμαρο στην «Once in a lifetime» συναυλία της μπάντας.

Πάρτε μια ιδέα! Τη συναυλία θα ανοίξει η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, παρουσιάζοντας για πρώτη φορά κάποιες από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των διάσημων σκορπιών. Για πρώτη φορά επίσης, θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε 2 από τα πιο διάσημα τραγούδια των Scorpions με τη συμμετοχή παιδικής χορωδίας.

Και φυσικά, το αγαπημένο συγκρότημα θα χαρίσει στο ελληνικό κοινό μια μοναδική ροκ συναυλία, αντάξια της καριέρας του! «Still Loving You», «Holiday», «When the Smoke is Going Down», «Always Somewhere», «Wind of Change», «Send Me an Angel» αλλά και ροκ ύμνοι όπως «Rock You Like a Hurricane», «Blackout», «Bad Boys Running Wild», «In Trance», «He’s A Woman She’s A Man», «No One Like You», «Rhythm Of Love» θα κάνουν το κοινό να πεταχτεί από τα καθίσματα.

Scorpions - Once in a Lifetine, Καλλιμάρμαρο Στάδιο, 16 Ιουλίου 2018, ώρα 21:00. Τιμές εισιτηρίων: 18 έως 80 ευρώ. Προπώληση εισιτηρίων: Ticket Services, Πανεπιστημίου 39, www.ticketservices.gr, καταστήματα Public, www.tickets.public.gr, τηλ. 210 7234567. Πληροφορίες: τηλ. 210 7298930