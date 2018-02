Μετά από τρία χρόνια απουσίας από τις live εμφανίσεις ο Γιώργος Λαιμός, επιστρέφει στη σκηνή του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.

Ο Γιώργος Λαιμός υπηρέτησε τη ναυτοσύνη με συνέπεια σε όλη του τη ζωή. Η δεύτερη μεγάλη αγάπη του είναι η μουσική, την οποία λάτρεψε και σπούδασε με την ίδια συνέπεια. Μάλιστα σε όλη τη διάρκεια της μουσικής του πορείας έχει την στέρεα αντίληψη ότι μέσα από την καλλιτεχνική δημιουργία θέλει να υπηρετεί και τον άνθρωπο. Σε αυτό το πλαίσιο έχει προβεί σε μία σειρά συναυλιών με φιλανθρωπικό σκοπό. Μετά τις επιτυχημένες συναυλίες του για τα φιλανθρωπικά ιδρύματα ΕΛΠΙΔΑ, Α.Κ.Ο.Α, ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΦΛΟΓΑ κ.α. δέχτηκε πρόσκληση από το ευαγές Σωματείο «ΠΝΟΗ – Φίλοι Εντατικής Θεραπείας Παιδιού» για την οργάνωση μιας μουσικής βραδιάς στο Μέγαρο Μουσικής, όπου η συμφωνική ορχήστρα του “Εν πλω” με πηδαλιούχο τον ενορχηστρωτή Λεωνίδα Τζίτζο και τους τραγουδιστές Γιάννα Φαφαλιού, Γιώργο Ρωμοσιό, Κωνσταντίνα Πούτκαρη και Άκη Δείξιμο θα μας ταξιδέψουν σε ορχηστρικές μελωδίες και τραγούδια που κόβουν την ανάσα αλλά συγχρόνως δίνουν ΠΝΟΗ.

Σε μια μεγάλη συναυλία που θα λάβει χώρα στις 16/3/2018 στις 20.00 το βράδυ, στην αίθουσα « Νίκος Σκαλκώτας», ο συνθέτης θα παρουσιάσει συνοδεία μιας μεγάλης ορχήστρας με ροκ αποχρώσεις ορχηστρική μουσική και τραγούδια από τις δύο τελευταίες δισκογραφικές του δουλειές.

Τα τραγούδια του Γιώργου Λαιμού θα εκτελέσουν επί σκηνής αξιόλογοι ερμηνευτές με τους οποίους ο συνθέτης συνεργάστηκε στις δύο τελευταίες δισκογραφικές του δουλειές: Η Γιάννα Φαφαλιού, ο Άκης Δείξιμος ,ο Γιώργος Ρωμοσιός και η Κωνσταντίνα Πούτκαρη.

Ο στόχος του Γιώργου Λαιμού είναι μέσα από τις live εμφανίσεις, να επικοινωνεί με το κοινό μέσω της μουσικής του αλλά κυρίως να χρησιμοποιεί την μουσική του ως όπλο για να βοηθήσει παιδιά που το έχουν ανάγκη.

Τα έσοδα της συναυλίας στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών θα διατεθούν στο ίδρυμα «Πνοή- Φίλοι εντατικής θεραπείας παιδιού», που στέκεται δίπλα στα παιδιά που χρήζουν παρακολούθησης σε μονάδες εντατικής θεραπείας και στις οικογένειές τους.

Travelling Dreams και Lifeline emotions

«Στη ζωή μου οι πιο μεγάλοι μου ευεργέτες στάθηκαν τα ταξίδια και τα ονείρατα». Νίκος Καζαντζάκης.

Με πνευματικό πατέρα τον Νίκο Καζαντζάκη ο Γιώργος Λαιμός κινείται με την ίδια μαεστρία ανάμεσα στις δύο αγάπες που κυβερνούν τη ζωή του: Τη θάλασσα και τη μουσική.

Ταξίδια και ονείρατα συμπορεύονται σε μια μουσική διαδρομή τριών χρόνων που συμπεριλαμβάνεται στις δύο τελευταίες δισκογραφικές δουλειές του Γιώργου Λαιμού.

Τραγούδια και ορχηστρικά κομμάτια εμπνευσμένα από όμορφες και δύσκολες στιγμές, από τα όνειρα του δημιουργού τους συνδυάζουν με μοναδικό τρόπο τους ήχους της κινηματογραφικής μουσικής , της τζαζ και της κλασσικής μουσικής.

Η συλλογή «Travelling Dreams» κυκλοφόρησε το 2016 από την 14 Music με 14 κομμάτια – ορχηστρικά και τραγούδια - που φέρουν την υπογραφή του Γιώργου Λαιμού.

Δεν είναι τίποτε άλλο από αυτό που δηλώνει με τόση απλότητα και αλήθεια ο τίτλος του: Ταξιδιάρικα όνειρα που στόχο έχουν να μας παρασύρουν σε μια μαγευτική διαδρομή.

Η συλλογή «Lifeline Emotions» που κυκλοφόρησε πριν από λίγους μήνες εγκαινιάζει την συνεργασία του Γιώργου Λαιμού με τη Heaven Music.

Περιέχει 10 καινούριες επιτυχίες με την υπογραφή στη μουσική και στους στίχους του Γιώργου Λαιμού . Τραγούδια βγαλμένα από την ψυχή του δημιουργού τους με προορισμό να αγγίξουν τις δικές μας ψυχές μας παρασύρουν με την μαγευτική μελωδία σε ένα πραγματικό μουσικό όνειρο.

Who is Who

Η μουσική που γράφει ο Γιώργος Λαιμός, είναι ένα εντυπωσιακό μείγμα πολλών επιρροών.

Αποτέλεσμα της μεγάλης του αγάπης για τις νότες, γίνεται εσωτερική ανάγκη. Ο συνθέτης Γιώργος Λαιμός, παντρεύει με έναν μοναδικό τρόπο την κλασσική μουσική, με το σύγχρονο ήχο.

Η πρώτη του ουσιαστική επαφή του Γιώργου Λαιμού με τη μουσική ξεκίνησε από την παιδική του ηλικία ενώ εξελίχθηκε και βρήκε την έκφρασή της με μαθήματα πιάνου σε Ωδεία της Ελλάδας και του εξωτερικού. Έκτοτε το μουσικό βιογραφικό του συνεχώς εμπλουτίζεται και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων live εμφανίσεις, συμμετοχές σε διαγωνισμούς ανάδειξης τραγουδιού της Ελληνικής εκπροσώπησης Eurovision και κυκλοφορίες προσωπικών album.