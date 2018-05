Οι φετινές εκδηλώσεις αρχίζουν με το αγαπημένο κορίτσι των καλοκαιρινών μας ραντεβού στον Κήπο, την Πέννυ Μπαλτατζή (14.6) και συνεχίζονται με την καθιερωμένη Γιορτή της Μουσικής (21.6), έναν θεσμό που αγκάλιασαν οι κάτοικοι της πόλης ήδη από τα πρώτα χρόνια της διοργάνωσής του (είσοδος ελεύθερη). Ο επίλογος των εκδηλώσεων του Ιουνίου ανήκει στον Αλκίνοο Ιωαννίδη (25.6) που φέτος επιστρέφει στον Κήπο με τη συναυλία «Κιθάρα-φωνή». Τον Ιούλιο, τη σκυτάλη παίρνουν γνωστοί καλλιτέχνες, ο καθένας με το δικό του ιδιαίτερο μουσικό στίγμα, όπως η Αngelika Dusk (5.7), οι Minor Project (9.7), η Ανδριάνα Μπάμπαλη και ο Στάθης Δρογώσης (13.7). Ύστερα από την ανάπαυλα του Αυγούστου, επιστροφή

τον Σεπτέμβριο, με γερές δόσεις τζαζ από το Takis Paterelis Quartet (13.9). Οι χαλαρές φθινοπωρινές βραδιές συνεχίζονται με την Katerine Duska και τον Albin Lee Meldau (14.9) καθώς και με ένα αφιέρωμα στα τραγούδια του Λέοναρντ Κοέν (Leonard Cohen Tribute, 21.9) μέσα από τη γυναικεία ματιά τριών ερμηνευτριών της νέας γενιάς, της Nalyssa Green, της Sugahspank! και της Lou is. Οι φετινές εκδηλώσεις στον Κήπο ολοκληρώνονται με τη συναυλία του Θοδωρή Βουτσικάκη και της Λίνας Νικολακοπούλου (22.9), με προσκεκλημένους την μεγάλη ερμηνεύτρια Μαρία Φαραντούρη και τον βιολονίστα και συνθέτη Αντώνη Σουσάμογλου.

Μέσα στον καταπράσινο Kήπο του Μεγάρου ξεδιπλώνεται ο νέος χαρακτήρας του εστιατορίου «Fuga» –πιο κοσμοπολίτικος από ποτέ–, με τις μεσογειακές γεύσεις να συναντούν τις κουζίνες της Λατινικής Αμερικής και της Ασίας. Οι προτάσεις του φετινού ανανεωμένου μενού αποτυπώνουν την πορεία του Δημήτρη Κατριβέση, του καινούργιου σεφ του «Fuga», στις χώρες όπου εργάστηκε τα τελευταία χρόνια και από τις οποίες επηρεάστηκε ποικιλοτρόπως: από τις πρώτες ύλες και τους συνδυασμούς των υλικών που χρησιμοποιεί μέχρι την αειφόρο μαγειρική και διατροφή. Tiradito, ceviche αλλά και κινέζικα bao buns και anticuchos συνυπάρχουν αρμονικά με τα κοκτέιλ του Holy Garden που ετοιμάζει και φέτος η ομάδα του Xavier Μισαηλίδη.

To πρόγραμμα αναλυτικά

Πέμπτη 14 Ιουνίου │21:00

Πέννυ Μπαλτατζή «To Κορίτσι στον Κήπο!»

Η Πέννυ Μπαλτατζή, το κορίτσι που μας έκανε να ερωτευτούμε ξανά το swing και το vintage, live… στον Κήπο!

Πιο ώριμη από ποτέ και λίγο πριν την κυκλοφορία του νέου της άλμπουμ (και πρώτου προσωπικού), η Πέννυ Μπαλτατζή αρχίζει τις καλοκαιρινές της εμφανίσεις από την Αθήνα και από τον υπέροχο συναυλιακό χώρο του κέντρου της πόλης, τον Κήπο του Μεγάρου.

Επιλέγει να μας ταξιδέψει στον ευφάνταστο κόσμο της μέσα από νέα της τραγούδια που έχουν ήδη αγαπηθεί, μέσα από παλαιότερα δικά της και πολύ αγαπημένα κομμάτια («Εξωτικό χαρμάνι», «Καλάθι», «Δεκάρα», «Γυφτάκι»), αλλά και μέσα από πρωτότυπες διασκευές από την ελληνική και διεθνή δισκογραφία («Ξύπνα, αγάπη μου», «Suspicious Minds», «Mambo Italiano» κ.ά.), όλα σε καινούργια ενορχήστρωση. Μαζί της, επί σκηνής, η νέα της μπάντα.

Ελάτε μαζί μας σε μια συναυλία γεμάτη φρεσκάδα, κέφι και χρώμα και καλοκαιρινή διάθεση! Το «Κορίτσι» έχει τη συνταγή…

Συμμετέχουν οι μουσικοί

Μάριος Λαζ Ιωαννίδης │κιθάρες, φωνητικά, ενορχηστρώσεις, live music production

Στέλιος Φραγκούς │πλήκτρα, φωνητικά

Κωνσταντίνος Ζέρβας │τύμπανα, φωνητικά

Ηλίας Καρκαβέλιας │ηλεκτρικό μπάσο, φωνητικά

Αλέξης Στενάκης │άλτο σαξόφωνο, κλαρινέτο

Επιμέλεια ήχου│Νίκος Κόλλιας

Σκηνογραφία │Ζήσης Παπαμίχος

Φωτογραφία│Χρήστος Τζούτης

Συμπαραγωγή: Four Seasons και ΜΜΑ

Πέμπτη 21 Ιουνίου │17:00 – 23:00

Η Γιορτή της Μουσικής

Είσοδος ελεύθερη

Camerata Junior, Ορχήστρα Νέων των Φίλων της Μουσικής

Διδασκαλία–Μουσική διεύθυνση │Δημήτρης Σέμσης

Κ.Ο.Α.

Μουσική διεύθυνση │Στέφανος Τσιαλής

Αθηναϊκή Μαντολινάτα «Νικόλαος Λάβδας»

Τραγούδι │ Ιωάννα Φόρτη

Μουσική διεύθυνση │Έλενα Σδόγκου

Γιάννα Βασιλείου and Band

Εδώ και 36 χρόνια, η Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής ενώνει εκατομμύρια ανθρώπους μέσα από χιλιάδες εκδηλώσεις σε πάνω από 700 πόλεις του κόσμου. Το Μέγαρο συμμετέχει και φέτος στη Γιορτή με ένα μωσαϊκό καλλιτεχνών και συνόλων από πολλούς διαφορετικούς μουσικούς χώρους.

Φέτος, η Γιορτή πραγματοποιείται σε συνεργασία με τη Μουσική Βιβλιοθήκη «Λίλιαν Βουδούρη» και τον Συλλόγο Οι Φίλοι της Μουσικής που φιλοξενούν στους στεγασμένους χώρους απογευματινές εκδηλώσεις («Νότες και λέξεις» 5:00 μ.μ. – 8:00 μ.μ.). Στις 5 μ.μ. προβάλλεται το μουσικό ντοκιμαντερ για παιδιά «Χορεύοντας στη Γιάφα» (σε συνεργασία με την Anemon Productions), ενώ αμέσως μετά ακολουθεί το Εργαστήρι μουσικοθεραπείας «Μουσικοθεραπεύομαι» για παιδιά από 8 ετών… αλλά και για μεγάλους που παρουσιάζουν η Ευαγγελία Παπανικολάου και η Άννα Μπέμιχ (σε συνεργασία με τη SONORA-Διεπιστημονική Εταιρεία Μουσικοθεραπείας και Έρευνας). Στις 6:30 μ.μ. το κλίμα αλλάζει και γίνεται πιο μουσικό, με τα σχήματα Τριάμισι Έγχορδα και Αναφανδόν σε ρεμπέτικα τραγούδια στο πλαίσιο της συναυλίας «Το σήμερα συναντά το χθες».

H υπαίθρια βραδινή Γιορτή της Μουσικής στον Κήπο (8:00 μ.μ. – 11:00 μ.μ.) αρχίζει με την Camerata Junior, Ορχήστρα Νέων των Φίλων της Μουσικής (διδασκαλία-μουσική διεύθυνση: Δημήτρης Σέμσης), την οποία διαδέχεται η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών που θα διευθύνει ο Στέφανος Τσιαλής. Στη συνέχεια, η Αθηναϊκή Μαντολινάτα «Νικόλαος Λάβδας» παρουσιάζει τη συναυλία «Α barca da fantasia» [«Στο καράβι της φαντασίας»] με μελωδίες και δημοφιλή τραγούδια από τις ομορφότερες γωνιές της Μεσογείου και την τσιγγάνικη παράδοση των Βαλκανίων (Ιωάννα Φόρτη-τραγούδι, Έλενα Σδόγκου-διεύθυνση ορχήστρας). Η βραδιά κλείνει με το σχήμα Γιάννα Βασιλείου and Band που έχει ετοιμάσει ένα πρόγραμμα jazzy αποχρώσεων με ελληνικά ελαφρά τραγούδια του 1960 αλλά και με επιτυχίες του Φρανκ Σινάτρα και της Έλλα Φιτζέραλντ σε ευφάνταστες ενορχηστρώσεις (Δημήτρης Παπαδόπουλος-τρομπέτα, Τζιμ Σταρίδας-τρομπόνι, Μιχάλης Καταχανάς-βιόλα, Αλέξανδρος Δανδουλάκης-κιθάρα, Γιάννης Παπαδόπουλος-πιάνο, Ντίνος Μάνος-μπάσο, Βασίλης Ποδαράς-τύμπανα).

Δευτέρα 25 Ιουνίου │21:00

Αλκίνοος Ιωαννίδης: «Κιθάρα – Φωνή»

Ο Αλκίνοος Ιωαννίδης, μόνος επί σκηνής, παίζει και τραγουδάει τα τραγούδια του στην απλούστερη μορφή τους, μεταφέροντας αισθήματα και σκέψεις που μας αφορούν όλους. Σαν σύγχρονος τροβαδούρος, περιπλανιέται από πόλη σε πόλη παρουσιάζοντας το πρόγραμμά του, εδώ και μήνες, σε Ευρώπη και Ελλάδα και μας ταξιδεύει, μέσα από εντάσεις και σιωπές, στον πυρήνα της ιερής αυτής τέχνης. Πρωταγωνιστές, όπως πάντα, τα ίδια τα τραγούδια. Στέκονται μπροστά μας γυμνά και ευάλωτα, όπως γεννήθηκαν, αλλά και δυνατά όσο ποτέ.

Αλκίνοος Ιωαννίδης│κλασική και ακουστική κιθάρα, λαούτο, φωνή

Βαγγέλης Λάππας, Βασίλης Δρούγκας│ηχοληψία

Κωνσταντίνος Μαργκάς│φώτα

Συμπαραγωγή: S. HILL–ΑΘΥΡ ΕΕ και ΜΜΑ

Πέμπτη 5 Ιουλίου │21:00

Angelika Dusk – «Summer in the City»

Η Angelika Dusk, παρέα με ξεχωριστούς φίλους της –ερμηνευτές και τραγουδοποιούς– στήνει μια καλοκαιρινή γιορτή γεμάτη μουσική και εκπλήξεις στον Κήπο του Μεγάρου! Απρόβλεπτες συναντήσεις επί σκηνής με γνωστά και αγαπημένα κομμάτια που η Angelika με τους προσκεκλημένους της ερμηνεύουν… αλλιώς! Φυσικά, από το πρόγραμμά της δεν θα λείπουν κομμάτια από τον πρώτο αλλά και από τον δεύτερο προσωπικό της δίσκο («Beautiful Mess») που κυκλοφόρησε πρόσφατα. Σημειώστε την ημερομηνία!

Συμπαραγωγή: SNOWCAGE RECORDS και ΜΜΑ

Δευτέρα 9 Iουλίου │21:00

Minor Project – «Απ’ τη Φολέγανδρο ως την Κω»

Οι Minor Project (Στάθης Δράκος, Μαρία Καρέτσου, Γιώργος Κολοκυθάς, Αλέξανδρος Μπαλτάς, Βίκτωρ Φορλίδας) ξαναπιάνουν τη view master στα χέρια τους και, αφού πήραν πτυχία και απολυτήρια στρατού και αφού έκαναν τα προσωπικά τους πρότζεκτ, μαζεύονται για πρώτη φορά στον Κήπο του Μεγάρου για να προβάλουν τρισδιάστατες in color ιστορίες «Από τη Φολέγανδρο ως την Κω».

Ο Στάθης Δράκος και η μπάντα που σχηματίστηκε στην Πάτρα και μετακόμισε σχεδόν πια σύσσωμη στην Αθήνα, πριν μπουν στο στούντιο για να ηχογραφήσουν τα νέα τους τραγούδια, παρουσιάζουν στον Κήπο, παρέα με τις ξεχωριστές προσκεκλημένες τους, κομμάτια που θα ακουστούν για πρώτη φορά αλλά και με συνθέσεις από το πρώτο τους άλμπουμ με τίτλο «In Colors».

Συμπαραγωγή: MINOS EMI και ΜΜΑ

Παρασκευή 13 Ιουλίου │21:00

Ανδριάνα Μπάμπαλη – Στάθης Δρογώσης

«NΕΟVintage»

Opening act │Θοδωρής Μαυρογιώργης

Η Ανδριάνα Μπάμπαλη και ο Στάθης Δρογώσης, μετά την πρόσφατη δισκογραφική συνεργασία τους στη διασκευή του «Μην το πεις πουθενά», ξανασυνεργάζονται σε αυτή τη συναυλία που βασίζεται σε vintage λογική και ταυτόχρονα σε μια νέα προσέγγιση ελαφρών τραγουδιών των δεκαετιών 1940–1960.

Νέα προσέγγιση σε κομμάτια τους που έχουν αγαπηθεί και τραγουδηθεί («Μοίρα μου έγινες», «Μην το πεις πουθενά», «Είσαι εσύ ο άνθρωπός μου», «Βιαστικό πουλί του Νότου» κ.ά.) αλλά και σε τραγούδια που έρχονται από το παρελθόν. Η Ανδριάνα Μπάμπαλη τους έχει αφιερώσει έναν ολόκληρο δίσκο («The Rose Tattoo»), ενώ ο Στάθης Δρογώσης έχει διασκευάσει κάποια απο αυτά σε προσωπικές του δουλειές.

Η κοινή τους αγάπη για τα ρετρό τραγούδια (Αττίκ, Σουγιούλ, Γιαννίδης κ.ά.) τους ενώνει, και μας τα συστήνουν ξανά με νέο ήχο, σαν να γράφτηκαν σήμερα: το κλασικό με ποπ ήχο του 2018.

Συμπαραγωγή: MINOS EMI και ΜΜΑ

Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου│20:30

«A Love Supreme» – Takis Paterelis Quartet

«A Love Supreme» (1964), το άλμπουμ σταθμός στην πορεία του σπουδαίου John Coltrane. Το γνωστό κουαρτέτο του Τάκη Πατερέλη Ένα εμβληματικό έργο που άνοιξε νέους ορίζοντες στην τζαζ, ένας θρησκευτικός ύμνος, στη βάση του οποίου στέκεται η υπέρτατη αγάπη για την ύπαρξη, παρουσιάζεται από. Ενός μουσικού αφοσιωμένου στην τέχνη του, που συνεχίζει πάντα να μαθαίνει από τον μεγάλο δάσκαλο John Coltrane.

Τάκης Πατερέλης│τενόρο σαξόφωνο

Κωστής Χριστοδούλου│πιάνο

Περικλής Τριβόλης│κοντραμπάσο

Δημήτρης Κλωνής│τύμπανα

Δημήτρης Δημητριάδης│ηχοληψία

Συμπαραγωγή: ΣΟΕΛ & ΣΙΑ ΟΕ και ΜΜΑ

Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου │20:30

Katerine Duska – Albin Lee Meldau

Η ελληνοκαναδέζα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός που πρωτοσυστήθηκε στο ελληνικό κοινό το 2013 μέσα από την επιτυχία του «One In A Million», επιστρέφει στον Κήπο με το νέο μουσικό της σχήμα και έναν φρέσκο, πιο «ηλεκτρονικό» ήχο. Θα ερμηνεύσει κομμάτια από το πρώτο της άλμπουμ «Embodiment», διασκευές αγαπημένων ελληνικών και ξένων της τραγουδιών καθώς και υλικό από την νέα της δουλειά, λίγο πριν την επίσημη κυκλοφορία της.

Μαζί της επί σκηνής, ο Albin Lee Meldau, ο σουηδός τραγουδοποιός που πρωτοακούσαμε στο ραδιόφωνο πέρισυ το καλοκαίρι με το κομμάτι «Let Me Go» και αγαπήσαμε με το πρόσφατο «The Weight is Gone», μια μεγάλη διεθνή επιτυχία που απέσπασε εγκωμιαστικές κριτικές σε Ευρώπη και Αμερική.

Συμμετέχουν οι μουσικοί:

Αλέξανδρος Λιβιτσάνος │πλήκτρα

Γιώργος Μπουλντής │μπάσο

Μανώλης Γιαννίκιος │ντραμς

Δημήτρης Στασινός │κιθάρα

Φωτισμοί │Μενέλαος Ορφανός

Ηχοληψία │Γιάννης Λαμπρόπουλος

Συμπαραγωγή: MINOS EMI και ΜΜΑ

Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου │20:30

A Tribute to Leonard Cohen

with Nalyssa Green, Sugahspank! & Lou is

Mια μαγική νύχτα αφιερωμένη στον Leonard Cohen. Στον ποιητή και μουσικό που, σε όλη τη διάρκεια της γεμάτης ζωής του, υπήρξε ταυτόχρονα δάσκαλος και μαθητής. Ένα αφιέρωμα σε έναν μεγάλο καλλιτέχνη, ευγενικό και ουσιαστικό όπως τα τραγούδια του.

Την ημέρα (21.9) που ο Leonard Cohen θα γινόταν 84 ετών, τρεις νέες τραγουδίστριες, με τη συνοδεία εξαιρετικών μουσικών, ερμηνεύουν κομμάτια που σφράγισε με τη χαρακτηριστική, βαθιά φωνή του: η Nalyssa Green, η Sugahspank! και η Lou is, συναντιούνται στον Κήπο για να μας ταξιδέψουν στο σύμπαν αυτού του τόσο ιδιαίτερου δημιουργού, ο οποίος μοιράστηκε μαζί μας τις σκέψεις του μέσα από μελωδίες που χαράχτηκαν ανεξίτηλα στη μνήμη και στην καρδιά μας.

Nalyssa Green, Sugahspank!, Lou is │τραγούδι

Σεραφείμ Μπέλλος │ντραμς

Γιώργος Δελλής │πλήκτρα

Άδωνις Γουλιέλμος│κιθάρα

Συμπαραγωγή: ΣΟΕΛ & ΣΙΑ ΟΕ και ΜΜΑ

Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου │20:30

Ο Θοδωρής Βουτσικάκης συναντάει τη Λίνα Νικολακοπούλου

«Πέτα στα όνειρά σου»

Προσκεκλημένοι της Λίνας Νικολακοπούλου και του Θοδωρή Βουτσικάκη,

η Μαρία Φαραντούρη αλλά και ο Αντώνης Σουσάμογλου

Ο νεαρός τραγουδιστής ερμηνεύει γνωστά και αγαπημένα τραγούδια της Λίνας Νικολακοπούλου από τη δεκαετία του 1980 μέχρι σήμερα αλλά και από την επερχόμενη δισκογραφική συνεργασία τους με τον πολυβραβευμένο ιταλό συνθέτη Nicola Piovani (όσκαρ μουσικής για την ταινία «Η ζωή είναι ωραία»). Ο Θοδωρής Βουτσικάκης επιλέγει από τον δίσκο αυτό το τραγούδι «Πέτα στα όνειρά σου» ως τίτλο της φετινών του συναυλιακών εξορμήσεων που άρχισαν από τη Θεσσαλονίκη, τη γενέτειρά του.

Γι’ αυτές τις συναυλίες, η γνωστή στιχουργός ανθολόγησε κάποιες από τις πιο αγαπημένες δημιουργίες της από την 35χρονη πορεία της, με στόχο να αναδείξει τις φωνητικές δυνατότητες και το ιδιαίτερο ταμπεραμέντο του Θ. Βουτσικάκη, με τον οποίο συνεργάζεται ήδη από το 2014. Μουσική και παράλληλες προβολές σε μια «πτήση» ονειρική.

Στη συναυλία τους στον Κήπο προσκεκλημένοι τους είναι η σπουδαία Μαρία Φαραντούρη αλλά και ο καταξιωμένος βιολιστής και συνθέτης Αντώνης Σουσάμογλου. Επί σκηνής, 4μελής ορχήστρα.

Συμμετέχουν οι μουσικοί

Γρηγόρης Σημαδόπουλος│πιάνο, μελόντικα

Βασίλης Παναγιωτόπουλος │τύμπανα

Λένα Τζαμπάζη │κιθάρες

Στέλλα Τέμπρελη │ τσέλο

Καλλιτεχνική επιμέλεια – επιλογή τραγουδιών│Λίνα Νικολακοπούλου

Σχεδιασμός ήχου│Παναγιώτης Πετρονικολός

Σχεδιασμός φωτισμών│Μαρία Βενετάκη

Σχεδιασμός οπτικού υλικού│Fly Theatre

Συμπαραγωγή: ARTος & Θέαμα και ΜΜΑ

Τιμές εισιτηρίων: 10 € (προπώληση), 12 € (αγορά την ημέρα της συναυλίας). Προπώληση εισιτηρίων: τηλ. 210 7282333, megaron.gr και σε όλα τα καταστήματα Public. Η προπώληση των εισιτηρίων για τις εκδηλώσεις Ιουνίου-Ιουλίου αρχίζει στις 18 Μαϊου και για τις εκδηλώσεις Σεπτεμβρίου στις 18 Ιουνίου.