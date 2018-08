Οι Bazooka δημιουργήθηκαν το καλοκαίρι του 2008 στο Βόλο και έκτοτε έχουν ως βάση τους την Αθήνα.

Κυκλοφόρησαν το πρώτο τους single «Shame Take My Brain/Ravening Trip» (Inch Allah Records) το 2011, ενώ το 2012 συνεργάστηκαν για πρώτη φορά με την Αμερικάνικη Slovenly Recordings για την κυκλοφορία του EP «Ι Want To Fuck All The Girls In My School». Το 2013 κυκλοφόρησε το ομώνυμο ντεμπούτο album τους και ακολούθησαν το single «Δεμένος Στο Κρεββάτι Σου» (Sound Effect Records, 2015) και το δεύτερο album τους «Άχρηστη Γενιά» (Slovenly, 2016). Έχουν πραγματοποιήσει μια μεγάλη περιοδεία στην Αμερική καθώς και περισσότερες από 10 ευρωπαϊκές.

Το πιο πρόσφατο EP τους «Ζούγκλα» κυκλοφόρησε το Νοέμβριο του 2017 από την Inner Ear. Τον Ιούνιο ολοκλήρωσαν την ηχογράφηση του τρίτου τους ολοκληρωμένου δίσκου, ο οποίος θα κυκλοφορήσει στα τέλη της χρονιάς. Σε αυτόν, οι Bazooka διευρύνουν ακόμα περισσότερο τους μουσικούς τους ορίζοντες, χωρίς να χάνουν ούτε στιγμή την δύναμη και την ορμητικότητα του ήχου τους, ενώ για ακόμα μια φορά επιστρέφουν στις ρίζες τους δίνοντας έμφαση στον ελληνικό στίχο.

Το live στο six d.o.g.s στις 8 Σεπτεμβρίου σηματοδοτεί τη λήξη των καλοκαιρινών εμφανίσεων της μπάντας καθώς και μία νέα αρχή αφού θα παίξουν για πρώτη φορά ζωντανά τραγούδια από τον επερχόμενο δίσκο τους.

Οι Bazooka είναι:

Ξάνθος Παπανικολάου – φωνητικά, κιθάρα

Γιάννης Βούλγαρης – ντραμς, κρουστά

Βασίλης Τζελέπης – κιθάρα

Άρης Ράμμος – μπάσο

Πάνος Παπανικολάου – keyboards, κρουστά, ντραμς

Οι Bazooka στο six d.o.g.s, Αβραμιώτου 6 - 8, Μοναστηράκι, Αθήνα, Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου, ώρα 21:00. Τιμές εισιτηρίων: Από 6 ευρώ. Προπώληση: https://www.viva.gr