Μετά από την επιτυχία του καλοκαιρινού Release Athens, ήρθε η ώρα του Autumn Edition. Ας υποδεχτούμε λοιπόν τους Chemical Brothers, το ντουέτο – συνώνυμο της ηλεκτρονικής dance σκηνής που καταφτάνει στην Αθήνα με ένα επικό οπτικοακουστικό show που μας κάνει να ξεχάσουμε τις επιφυλάξεις μας και να χυθούμε στο dancefloor.

Οι Tom Rowlands και Ed Simons (a.k.a Chemical Brothers) φέρνουν μαζί τους, εκτός από ψυχεδελικά visuals, strobe lights και lasers, ένα ολόκληρο οπλοστάσιο ν τραγουδιών – ύμνων: «Hey Boy Hey Girl», «Galvanize», «Setting Sun”», «Block Rockin’ Beats», «Do It Again», «Leave Home», «Let Forever Be», «Out Of Control», «Where Do I Begin», «Star Guitar», «Swoon», «Life Is Sweet», «The Test », «Electrobank», «Go» και πολλά ακόμα.

Οι Chemical Brothers στο Ολυμπιακό Κέντρο Ξιφασκίας, Ολυμπιακό Συγκρότημα Ελληνικού, Λεωφ. Ποσειδώνος, Τζιραίων 8-1, 8 Σεπτεμβρίου, οι πόρτες ανοίγουν στις 19:00. Τιμές εισιτηρίων: Από 40 ευρώ (τιμή προπώλησης). Προπώληση εισιτηρίων: τηλ. 11876, www.viva.gr / www.fuzzclub.gr/event/the-chemical-brothers/, καταστήματα Reload, Seven Spots, Media Markt, Ευριπίδης, Yoleni’s, Viva Kiosk Συντάγματος