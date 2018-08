Την Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου, τη μέρα που ο Leonard Cohen θα γινόταν 84 ετών, ο Κήπος υποδέχεται τρεις νέες ερμηνεύτριες οι οποίες προσεγγίζουν με τον δικό τους τρόπο τραγούδια που σφράγισε ο ίδιος με τη χαρακτηριστική βαριά φωνή του. Η εύθραυστη αθωότητα της Nalyssa Green, το βαθύ, εκφραστικό ηχόχρωμα της Sugahspank! και η καλλιεργημένη και ευέλικτη φωνή της Lou δημιουργούν μια μοναδική ζωντανή σύμπραξη προς τιμήν του ποιητή, συνθέτη και ερμηνευτή. Τις συντροφεύουν ο βιρτουόζος ντράμερ Σεραφείμ Μπέλλος, ο μαέστρος Γιώργος Δελλής στα πλήκτρα και ο μελωδικός Άδωνις Γουλιέλμος στην κιθάρα (Swing Shoes).

Στο αφιέρωμα στον Cohen, το οποίο ετοιμάζεται εδώ και ένα χρόνο, οι τρεις νέες ερμηνεύτριες, που έχουν τόσο διαφορετικές πορείες αλλά είναι πάντα ανήσυχες και τολμηρές, θα μας θυμίσουν αγαπημένα τραγούδια του γεμάτα φως και σκοτάδι, χιούμορ και μελαγχολία που μας συντροφεύουν εδώ και πολλά χρόνια: «Take This Waltz», «First We Take Manhattan», «Dance Me to the End of Love» κ.ά.

A tribute to Leonard Cohen, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (Κήπος), Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου, ώρα 20:30. Τιμές εισιτηρίων: 10 € (προπώληση) • 12 € (αγορά την ημρα της συναυλίας) • είσοδος δωρεάν για παιδιά κάτω των 6 ετών. Προπώληση εισιτηρίων: τηλ. 210 7282333, megaron.gr, καταστήματα Public