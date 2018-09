Ο πολωνός συνθέτης που έχει υπογράψει τη μουσική για περισσότερες από 40 ταινίες, κατά κύριο λόγο ευρωπαίων σκηνοθετών, ετοιμάζεται για να πάρει τη θέση του στο πόντιουμ στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Γνωστός μας κυρίως μέσα από τη δουλειά του για την ταινία του Κριστόφ Κισλόφσκι «Η διπλή ζωή της Βερόνικας», όταν με το ψευδώνυμο Βαν ντε Μπαντεμάγερ υπέγραφε ένα από τα ομορφότερα κινηματογραφικά θέματα, το «Concerto in e minor, Version 1798», ο Ζμπίγκνιου Πράισνερ έντυσε με μουσική τις ταινίες του συμπατριώτη του σκηνοθέτη «Ο δεκάλογος», «Μικρή ιστορία για ένα φόνο», «Τα τρία χρώματα: Μπλε, Λευκό, Κόκκινο», καθώς και σε ταινίες άλλων σημαντικών κινηματογραφιστών όπως το «Europa Europa» της Ανιέσκα Χόλαντ, το «Μοιραίο πάθος» του Λουί Μαλ, το «Όταν ένας άντρας αγαπά μια γυναίκα» του Λούις Μαντόκι καθώς και το «Κουαρτέτο σε τέσσερις κινήσεις» της Λουκίας Ρικάκη («Κοσμοπλάστρα μουσική…» πάνω σε ποίηση Κωστή Παλαμά).

Όμως ο Πράισνερ δεν έχει γράψει μόνο κινηματογραφική μουσική. Μετά το θάνατο του αγαπημένου του Κισλόφσκι έγραψε το «Requiem for my Friend», ενώ έχει γράψει μουσική και τραγούδια που έχουν ερμηνεύσει σπουδαίοι τραγουδιστές με τελευταίο το «Diaries Of Hope» που ερμηνεύει η Λίζα Γκέραρντ. Επίσης συνέθεσε τη μουσική για το «People’s Century», μία σειρά 26 επεισοδίων του BBC και του WGBH-Boston, για την ιστορία του 20ού αιώνα. Η σειρά προβλήθηκε στη Μ. Βρετανία, στις ΗΠΑ, καθώς και σε περισσότερες από 30 χώρες. Μια από τις σημαντικότερες συνεργασίες του είναι με τον David Gilmour των Pink Floyd με τον οποίον τον δένει φιλία χρόνων. Τη τελευταία κοινή τους συναυλία το 2016 στο Wroclaw της Πολωνίας την παρακολούθησαν περισσότεροι από 200.000 θεατές.

Στις δύο συναυλίες που θα δώσει στην Αθήνα στις αρχές Νοεμβρίου, τον συνθέτη θα πλαισιώσουν η Λίζα Γκέραρντ των Dead Can Dance, η Μαρία Φαραντούρη, η σοπράνο Εντίτα Κρζεμιέν, ο πιανίστας Κοντράντ Μαστίλο, ο βιολιστής Ζμπίκνιου Παλέτα, η Νέα Συμφωνική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης (διδασκαλία, προετοιμασία Καμπάνης Σαμαράς) και η Μικτή Χορωδία Νίκος Αστρινίδης (διδασκαλία, προετοιμασία Βασιλική Κατσούκα- Σαμαρά).

Θα ακουστούν μελωδίες όπως το «Lacrimosa», «Concerto in e minor», «Tango», «Requiem for my friend» «To Know» αλλά και τόσα άλλα αγαπημένα μουσικά θέματα του Πράισνερ από τον κινηματογράφο και όχι μόνο.

Η κοσμοπλάστρα μουσική του Zbigniew Preisner, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Νοεμβρίου, ώρα 20:30. Τιμές εισιτηρίων: Από 28 έως 80 ευρώ. Ισχύουν ειδικές τιμές για ομαδικές κρατήσεις (τηλ. 210 7282367). Προπώληση εισιτηρίων: τηλ. 210 7282333, καταστήματα Public, www.megaron.gr