Για τον Μπορίς Μπερεζόφσκι, τον κορυφαίο ρώσο πιανίστα που οι θαυμαστές του κατατάσσουν ανάμεσα στους σύγχρονους θεούς του Ολύμπου, έχουν χυθεί τόνοι από μελάνι. Οι ερμηνείες του σε έργα Σοπέν, Σούμαν, Ραχμάνινοφ, Ραβέλ, Μουσόργκι, Ταϊκόφσκι, Σοστακόβιτς, Λίστ, Μπετόβεν, Μέντελσον κ. ά. έχουν αποσπάσει περισσότερα εύσημα από οποιουδήποτε άλλου καλλιτέχνη και κάθε εμφάνισή του στα μεγαλύτερα μουσικά κέντρα του κόσμου προκαλεί άνευ προηγουμένου κοσμοσυρροή.

Κοσμοσυρροή αναμένεται να σημειωθεί και στη συναυλία που θα δώσει τη Δευτέρα 8 Οκτωβρίου στο Ηρώδειο, πλαισιωμένος από τη φημισμένη Ρωσική Κρατική Ορχήστρα Εγχόρδων της Φιλαρμονικής της Μόσχας (State Academic Chamber Orchestra of Russia, of the Moscow Philharmonic) υπό την μουσική διεύθυνση του Αλεξέι Ούτκιν Aleksei Utkin.

Το κοινό της Αθήνας θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει πασίγνωστες μελωδίες και μουσικές για μπαλέτο, βαλς, μαζούρκες, σερενάτες και έργα για πιάνο και ορχήστρα των Φρεντερίκ Σοπέν και Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι από ένα μοναδικό σύνολο σε μια συναυλία της οποίας τα έσοδα θα διατεθούν για τους σκοπούς του Πανελλήνιου Συλλόγου Παραπληγικών.

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας.

Το πρόγραμμα της συναυλίας:

Frédéric Chopin (1810-1849)

Κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα αρ. 2 σε φα ελάσσονα, op.21

Impromptus Opp. 29, 36, 51, 66

Mazurkas, Waltzes (επιλογές)

Fr. Chopin / A. Glazunov & M. Keller

Chopiniana op.46 (αποσπάσματα)

Piotr I. Tchaikovsky (1840-1893)

Βαλς από τη Σερενάτα για έγχορδα σε ντο ελάσσονα, op.48

Andante Cantabile από το Κουαρτέτο Εγχόρδων αρ.1, op.11 για ορχήστρα εγχόρδων

Σουίτα Μπαλέτου Ο Καρυοθραύστης op .71a (αποσπάσματα)

Boris Berezovsky & Ρωσική Κρατική Ορχήστρα Εγχόρδων της Φιλαρμονικής της Μόσχας, Ωδείο Ηρώδου Αττικού, Δευτέρα 8 Οκτωβρίου, ώρα 20:30. Τιμές εισιτηρίων: Από 12 έως 120 ευρώ. Ειδική προσφορά για τα εισιτήρια του άνω διαζώματος στα τέσσερα κανονικά εισιτήρια το ένα δωρεάν! Ισχύουν ειδικές τιμές για ομαδικές κρατήσεις (τηλ. 210 7234567). Προπώληση εισιτηρίων: Ticketservices.gr, Πανεπιστημίου 39 (Στοά Πεσμαζόγλου), καταστήματα Public και tickets.public.gr