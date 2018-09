Ο Μιχάλης Κεχαγιάς, ο Στέργιος Δήμπας, ο Κοσμάς Μπρούσαλης, ο Στράτος Σπηλιωτόπουλος και ο Τάσος Κακογιάννης (a.k.a. Sidetrack) και ο ηχολήπτης τους Mιχάλης Σκαράκης ετοιμάζονται για την πρώτη εμφάνισή τους στο Σταυρός του Νότου Plus με την ευκαιρία της κυκλοφορίας της πρώτης δισκογραφικής δουλειά τους «Στου χρόνου τα μισά). Έχοντας στο πλευρό τους τούς φίλους τους Γιώργο Δημητριάδη, Δημήτρη Κοργιαλά, Οδυσσέα Τσάκαλο, Βαγγέλη Μαρκαντώνη, Ντο Δίεση και Εβελίνα Νικόλιζα, οι πέντε μουσικοί θα μας δώσουν το στίγμα των προθέσεών τους επιλέγοντας τραγούδια δικά τους αλλά και παλιότερα αγαπημένα τους, από τα best of της προσωπικής δικοθήκης του καθένα τους.

Πριν και μετά από την παράσταση τα σκήπτρα των decks αναλαμβάνει η Ladydust.

Οι Sidetrack στο Σταυρός του Νότου Plus, Θαρύπου 37, Νέος Κόσμος, Παρασκευή 5 Οκτωβρίου, ώρα 22:00. Είσοδος: 10 ευρώ (μπύρα ή κρασί)