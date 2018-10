Στους δεξιοτέχνες της νέας γενιάς επικεντρώνεται ο φετινός κύκλος Βιολί, ο οποίος συνεχίζεται τον Νοέμβριο με τον νεαρό ρώσο βιρτουόζο Γιούρι Ρέβιτς, που έχει σαρώσει τα διεθνή βραβεία: «Πρωτοεμφανιζόμενου Καλλιτέχνη για το 2016» (ECHO Klassik Award), «Νέου Καλλιτέχνη για το 2015» (Διεθνή Βραβεία Κλασικής Μουσικής), «Νέου Μουσικού της Χρονιάς» (Κέντρο Μπετόβεν Βιέννης). Εκφραστικός και πολύπλευρος καλλιτέχνης με σπουδές υποκριτικής και σκηνοθεσίας στο βιογραφικό του, ο διακεκριμένος μοσχοβίτης βιολονίστας συνδυάζει στην καριέρα του τις σολιστικές εμφανίσεις με τις συναυλίες μουσικής δωματίου –έχει ιδρύσει το δικό του κουαρτέτο– και τις φιλανθρωπικές δραστηριότητες. Στο πρώτο του ρεσιτάλ στο Μέγαρο, τη Δευτέρα 5 Νοεμβρίου στις 8:30 το βράδυ, θα μοιραστεί τη σκηνή της Αίθουσας Δημήτρης Μητρόπουλος με την Ευγενία Παπαδήμα, μια ανερχόμενη πιανίστα με αξιοζήλευτη πορεία και εκτός ελληνικών συνόρων που έχει συμπράξει με διάσημους μαέστρους και φημισμένα σύνολα και έχει πραγματοποιήσει ηχογραφήσεις για το BBC και τη Sony Classical. Για το πρόγραμμά τους οι δύο σολίστ έχουν επιλέξει απαιτητικά έργα για σόλο βιολί, σόλο πιάνο καθώς και για βιολί και πιάνο από την προκλασική έως τη ρομαντική εποχή. Ανάμεσά τους, η άκρως δεξιοτεχνική «Τρίλια του διαβόλου» (για βιολί) του Τζουζέππε Ταρτίνι και η Σονάτα αρ. 3 για βιολί και πιάνο του Γιοχάννες Μπραμς, μια επική σύνθεση με έντονα δραματικό χαρακτήρα.

Ο βιολονίστας Γιούρι Ρέβιτς [Yury Revich] έκανε την πρώτη εμφάνισή του το 2009 στο Κάρνεγκι Χολ και στη συνέχεια το 2013 στη Σκάλα του Μιλάνου. Έκτοτε έχει εμφανιστεί, μεταξύ άλλων, στην Αίθουσα Φιλαρμονικής και στο Κοντσέρτχαους του Βερολίνου, στη Μουζίκφεραϊν της Βιέννης, στο Τονχάλλε της Ζυρίχης, στο Κοντσέρτχαους της Βιέννης, στο Γκεβάντχαους της Λιψίας και στην αίθουσα Τσαϊκόφσκι της Μόσχας. Έχει συνεργαστεί με τις δισκογραφικές εταιρίες Sony Classical, Odradek και απέσπασε το βραβείο ECHO Klassik για ηχογράφηση με την εταιρία ARS. Ο Ρέβιτς είναι πολυπράγμων και έχει ένα ευρύ πεδίο μουσικών ενδιαφερόντων. Έτσι ως ένθερμος θιασώτης τόσο της μπαρόκ μουσικής όσο και της μουσικής δωματίου συνεργάζεται με διάσημους καλλιτέχνες, με την τσεμπαλίστα Όλγα Φιλίποβα και τον Δανιήλ Τριφόνοφ αντίστοιχα. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του στο Ωδείο της Βιέννης ίδρυσε το κουαρτέτο Quatuor du Soleil με ρεπερτόριο από το μπαρόκ μέχρι τη σύγχρονη μουσική. Επίσης σπούδασε σκηνοθεσία, υποκριτική και έχει ήδη δημιουργήσει μια ταινία μικρού μήκους. Το 2015 άρχισε ο διεθνής κύκλος συναυλιών του στη Βιέννη με τίτλο «Παρασκευή βράδυ με τον Γιούρι» [Friday Nights with Yury Revich] με συμμετοχές καλλιτεχνών όπως οι Πάουλ Μπαντούρα Σκόντα και Αλεξέι Ιγκούντεσµαν. Ο Ρέβιτς δημιούργησε τη δική του σειρά για τη μουσική και την τέχνη [Kunst & Klassik kuratiert von Yury Revich] στο Μπελβεντέρε της Βιέννης. Επιπλέον παίρνει μέρος σε φιλανθρωπικές δράσεις: το 2011 συμμετείχε σε συναυλία στη Βιέννη για τα θύματα του ιαπωνικού τσουνάμι, το 2015 διοργάνωσε το πρώτο αυστριακό φιλανθρωπικό γκαλά «Όλοι για τον αυτισμό» και το 2017 τη συναυλία στο πλαίσιο του πρότζεκτ της UNICEF «Νερό για τους μαθητές στα σχολεία της Συρίας». Εκπροσωπεί τη Διεθνή Σχολή Αμαντέους της Βιέννης και είναι καθηγητής στην Ακαδημία WOM του Σανταντέρ. Παίζει με βιολί Στραντιβάριους του 1709, ευγενική παραχώρηση του Ιδρύματος GOH.

H Ευγενία Παπαδήμα μελέτησε πιάνο στη Μουσική Ακαδημία του Γκρατς με τον Max Hallecker και παρακολούθησε μαθήματα διεύθυνσης ορχήστρας με τον μαέστρο Λουκά Καρυτινό. Την ακαδημαϊκή περίοδο 1993-94 σπούδασε με τον Christopher Elton (Βασιλική Ακαδημία Μουσικής, Λονδίνο) και το 1995 συνέχισε μεταπτυχιακές σπουδές στη Μουσική Σχολή του Γκίλντχολ (A.I.S course) με τον James Gibb. Την ίδια χρονιά διακρίθηκε με το α΄ πανελλήνιο βραβείο πιάνου (άριστα παμψηφεί) στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό της ΧΟΝ που οργανώθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού. Το 1997 έλαβε υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών για την πραγματοποίηση μεταπτυχιακού στο πανεπιστήμιο Σίτυ του Λονδίνου, με θέμα Η μουσική στην Αρχαία Ελλάδα. Έχει δώσει συναυλίες και ρεσιτάλ σε διάφορους χώρους: Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, ΕΛΣ, Ίδρυμα Θεοχαράκη, Αίθουσα Λέυτον, Πλατεία St. John Smith, Γουίγκμορ Χολ, Φεστιβάλ South Bank Λονδίνου, Ακαδημία του Αγίου Μαρτίνου των Αγρών (μόνιμη συνεργασία), Μουσική Ακαδημία Τιράνων, Ακαδημία Λιστ (Βουδαπέστη), Καθεδρικός Αποστόλου Πέτρου Ζυρίχης, Θέατρο Rigiblick (Ζυρίχη), Cultur Casino (Βέρνη-Ελβετία), Διεθνής Έκθεση Τέχνης Κωνσταντινούπολης, Διεθνής Έκθεση Τέχνης Ντύσσελντορφ, Αίθουσα Kioi Ιαπωνίας, Παλιό Δημαρχείο Βιέννης, Φεστιβάλ Σαν Τζοβάννι Ροτόντο (Ιταλία). Έχει συμπράξει με τις ορχήστρες: Ιαπωνικής Ραδιοφωνίας & Τηλεόρασης, Συμφωνική Γκίλντχολ, Νεανική Χορωδία του Μονακό, Φιλαρμονική του Γουόρθινγκ, KΟΑ, Συμφωνική του Δήμου Θεσσαλονίκης, Συμφωνική της ΕΡΤ, Academica Athens Orchestra, Ορχήστρα Πατρών και έχει συνεργαστεί με τους μαέστρους: Λουκά Καρυτινό, Μιχάλη Οικονόμου, Άλκη Μπαλτά, Ανδρέα Πυλαρινό, Αναστάσιο Συμεωνίδη, Νίκο Αθηναίο, Άλαν Χεϊζελντάιν, Σαούλιους Σοντέτσκις, Ατκούκι Ιγιέντα, Ρόμπιν Πέιτζ, Μαρτά Αντρέ, Αντρέα Μποτίνι, Σβίλεν Σιμεόνοφ, Κρίστοφ Πόππεν. Έχει πραγματοποιήσει ηχογραφήσεις: για το BBC Radio 4 την παράσταση The Fountain overflows, για το BBC Radio 3 την παγκόσμια πρεμιέρα του Νυχτερινού του σερ Πάτρικ Μουρ, για το Τρίτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ προκλασική και ρομαντική μουσική. Εμφανίστηκε στο BBC One στο Μπάρμπικαν σε live masteclass για το τηλεοπτικό πρόγραμμα The One Show (Σεπτέμβριος 2010). Ηχογράφησε για την Sony Classical στο Λονδίνο το άλμπουμ Atmosphera.

Το πρόγραμμα επιγραμματικά

GIOVANNI BATTISTA PERGOLESI (1710–1736)

Σονάτα για βιολί και πιάνο σε μι μείζονα, αρ. 12

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770–1827)

Σονάτα για βιολί και πιάνο αρ. 2, σε λα μείζονα, έργο 12/2

GIUSEPPE TARTINI (1692–1770)

Σονάτα για βιολί σε σολ ελάσσονα, «Η τρίλια του διαβόλου»

Διάλειμμα

JOHANNES BRAHMS (1833–1897)

3 Ιντερμέδια για σόλο πιάνο, έργο 117

Σονάτα για βιολί και πιάνο αρ. 3, σε ρε ελάσσονα, έργο 108

Ρεσιτάλ Γιούρι Ρέβιτς – Ευγενίας Παπαδήμα, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Δευτέρα 5 Νοεμβρίου, ώρα 20:30. Tιμές εισιτηρίων: 7 € (φοιτητές, νέοι έως 25 ετών, άνεργοι, ΑΜΕΑ), 10 €, 15 € . Προπώληση εισιτηρίων: τηλ. 210 72 82 333, megaron.gr, καταστήματα Public