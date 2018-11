Είναι σπάνιο να υποδεχόμαστε στην Αθήνα καλλιτέχνες την στιγμή ακριβώς που δρασκελίζουν το κατώφλι της διασημότητας. Η Jazzmeia Horn είναι αυτή ακριβώς η περίπτωση. Νεότατη –μόλις 27 χρονών-, προικισμένη με μια εντυπωσιακή φωνή και με φυσική άνεση στη σκηνή, η vocalist που διδάχτηκε την τεχνική του scatting ακούγοντας μανιωδώς την αγαπημένη της Sarah Vaughan, καταφτάνει στην Αθήνα για τέσσερις εμφανίσεις στο Half Note Jazz Club. Έχοντας μαζί της τον φίλο και συνοδοιπόρο της στα βήματά της στην Νέα Υόρκη, πιανίστα Victor Gould, τον εξαιρετικό μπασίστα Barry Stephenson και το νέο και ραγδαία ανερχόμενο στην παγκόσμια jazz σκηνή ντράμμερ Henry Conerway III, η Jazzmeia είναι ό,τι καλύτερο μπορούσαν να ευχηθούν οι φίλοι της jazz μουσικής στην πρωτεύουσα.

Οι σταθμοί της ζωής της Jazzmeia Horn

Στα πρώτα χρόνια της εφηβείας της η Horn ανακαλύπτει την jazz. Οι πρώτες της εμπειρίες με την τεχνική του scatting στο τραγούδι, της είχαν φανεί αστείες ή τρελές. Ο επίμονος με το scatting δάσκαλός της, την προέτρεπε να ακούει τον Eddie Jefferson ή τον Al Jarreau κάτι που δεν την συγκινούσε αρκετά, μέχρι που άκουσε την Sarah Vaughan! Ο κόσμος της Jazzmeia ξαφνικά αλλάζει και την κυριεύει η διάθεση να κάνει ότι η μυθική Vaughn. Ουσιαστικά θα μάθει την τεχνική του scatting με το να ακούει την αγαπημένη Sarah αλλά και τους John Coltrane και Miles Davis που την βοήθησαν στην βελτίωσή της μ’ ένα άλλου είδους μουσικό λεξιλόγιο. Αμέσως μετά θα «βουτήξει» κυριολεκτικά στην δουλειά του Bobby McFerrin, της Abbey Lincoln και της Betty Carter παίρνοντας στοιχεία απ΄ όλους.

Μετά τις σπουδές της στο Booker T High School for the Performing and Visual Arts του Dallas, πηγαίνει στην Νέα Υόρκη όπου και θα συνεχίσει στο School of Jazz at The New School, ενώ παράλληλα θα ξεκινήσει να εμφανίζεται σε κάποια από τα σημαντικότερα club της πόλης, δημιουργώντας αίσθηση.

Αργότερα αφού κέρδισε το πλέον αναγνωρισμένο βραβείο σε διαγωνισμό για νέους καλλιτέχνες στην jazz, το «Thelonious Monk Institute International Jazz Competition», στο περίφημο Dolby Theater του Los Angeles, προέκυψε το περίφημο album “A Social Call” το οποίο αμέσως προτάθηκε για Grammy στην κατηγορία του Best Jazz Vocal Album. Τον Ιανουάριο του 2018 τραγούδησε στην τελετή απονομής των Grammy και αποθεώθηκε.

Σε διάστημα πλέον 4-5 ετών η Jazzmeia Horn έγινε μία διεθνούς φήμης star. Ο τρόπος που τραγουδά, η μουσικότητά της, η δυνατότητά της να περνάει από την jazz και το Hard Bop στο R & B ή στην soul, είναι πραγματικά απίστευτη και προδιαγράφει μία καλλιτέχνιδα που θα μείνει στην ιστορία τις επόμενες δεκαετίες.

Συντελεστές:

Jazzmeia Horn – φωνητικά

Victor Gould – πιάνο

Barry Stephenson – κοντραμπάσο

Henry Conerway IΙΙ – τύμπανα

Η Jazzmeia Horn στο Half Note Jazz Club, Τριβωνιανού 17, Μετς. Ημέρες και ώρες παραστάσεων: Παρασκευή 16 (22:30), Σάββατο 17 (22:30), Κυριακή 19 (21:30)και Δευτέρα 19 Νοεμβρίου (21:30). Τιμές εισιτηρίων: Από 20 ευρώ στο μπαρ. Τη Δευτέρα έκπτωση 5 ευρώ σε όλες τις ζώνες για κατόχους κάρτας ανεργίας και φοιτητές. Προπώληση εισιτηρίων: viva.gr