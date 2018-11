Για εκείνους που δεν έχουν δει τον Iggy Pop ζωντανά, η έλευσή του στην Αθήνα στις 8 Ιουνίου για το Release Athens 2019 είναι ίσως η μοναδική ευκαιρία που θα έχουν για να ζήσουν την εμπειρία ενός live show από έναν πραγματικό «ζωντανό θρύλο».

Έχουμε και λέμε λοιπόν: Ο «Νονός του Punk» καταφτάνει στην πλατεία Νερού για να μας τσουρουφλίσει με τραγούδια όπως τα «Lust For Life», «The Passenger», «Candy», «Nightclubbing», «China Girl», «I’m Bored», «Real Wild Child», «Home», «Wild America», «Funtime», «Some Weird Sin», «Gardenia» μαζί με τα μυθικά standards της εποχής των Stooges «I Wanna Be Your Dog», «Gimme Danger», «Search and Destroy», «T.V. Eye», «No Fun», «Down on the Street», «Real Cool Time», «Sick Of You», «Loose» και πολλά ακόμα.

Η διάθεση των εισιτηρίων ξεκίνησε σήμερα Παρασκευή 23 Νοεμβρίου και οι ενδιαφερόμενοι καλά θα κάνουν να σπεύσουν για να επωφεληθούν από τις καλύτερες τιμές και να αποφύγουν την απογοήτευση της τελευταίας στιγμής.

Iggy Pop more (tba) | Release Athens 2019 | Πλατεία Νερού | Δέλτα Φαλήρου | Σάββατο 8 Ιουνίου | Τιμές εισιτηρίων (προπώληση): Κοινά εισιτήρια΅35 ευρώ για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων. Μετά την εξάντλησή τους , η τιμή θα διαμορφωθεί στα 40 ευρώ. Οι επόμενες φάσεις της προπώλησης θα ανακοινωθούν στην πορεία. VIP εισιτήρια: αρχική τιμή στα 80 ευρώ και για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων. Μετά την εξάντλησή τους, η τιμή θα διαμορφωθεί στα 100 ευρώ. Διάθεση: τηλ. 11876, www.viva.gr , www.releaseathens.gr, καταστήματα Reload, Seven Spots, Καταστήματα Wind, Ευριπίδης, Yoleni's , Viva Kiosk.

Links

www.iggypop.com

https://www.facebook.com/iggypop/

https://twitter.com/IggyPop

https://www.instagram.com/iggypopofficial/

https://www.youtube.com/user/IggyPopOfficial

www.releaseathens.gr

https://www.facebook.com/releaseathens/