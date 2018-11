Παρά το τσουχτερό κρύο η τελετή – συναυλία για το άναμμα του δέντρου στο Rockefeller Center, με την οποία εδώ και 86 χρόνια η πόλη γιορτάζει την έναρξη της εορταστικής περιόδου, πραγματοποιήθηκε με κάθε λαμπρότητα και με τη συμμετοχή εμβληματικών μορφών της αμερικανικής showbiz. Κορυφαία της βραδιάς ήταν χωρίς αμφιβολία η εβδομηντατετράχρονη Diana Ross η οποία σκόρπισε «πυροτεχνήματα» ερμηνεύοντας τη επιτυχία του Stevie Wonder «Someday At Christmas» και χριστουγεννιάτικα τραγούδια, καταλήγοντας στο πασίγνωστο «Home from The Whiz».