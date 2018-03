Πολλά σχόλια έχει προκαλέσει ένα βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η εταιρία ανάλυσης «To The Stars Academy of Arts and Science», θέλοντας να αποδείξει την ύπαρξη εξωγήινων.

Στο βίντεο, φαίνεται ένα UFO να καταδιώκεται από αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ.

Οι πιλότοι το 2015 κατάφεραν να καταγράψουν το μυστηριώδες αντικείμενο το οποίο πετούσε γρήγορα πάνω από την Ανατολική Ακτή των ΗΠΑ σε υψόμετρο 7.500 μέτρων.

Στο βίντεο αυτό, που για πρώτη φορά βλέπει το «φως» της δημοσιότητας, καταγράφεται και η συνομιλία των πιλότων που εκφράζουν τον θαυμασμό τους.

Μεταξύ του 2007 και του 2012 το Πρόγραμμα Αναγνώρισης Απειλών Προηγμένων Αερομεταφορών του Πενταγώνου συνέλεξε εγγραφές βίντεο και ήχου από θεάσεις UFO, συμπεριλαμβανομένου και του βίντεο από το πολεμικό αεροσκάφος Navy F / A-18 Hornet το οποίο δημοσιεύθηκε μόλις στα τέλη του περασμένου έτους.